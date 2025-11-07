Předplatné

Zacha rozhodl prodloužení, poprvé se trefil Palát. Dostál i přes pět gólů slavil výhru

David Pastrňák se raduje, jeho krajan Pavel Zacha právě rozhodl prodloužení proti Ottawě
David Pastrňák se raduje, jeho krajan Pavel Zacha právě rozhodl prodloužení proti OttawěZdroj: ČTK / AP / Michael Dwyer
Pavel Zacha rozhodl gólem v prodloužení o výhře Bostonu 3:2 nad Ottawo
David Pastrňák se raduje z branky proti Islanders
Lukáš Dostál 32 zákroky pomohl Anaheimu k výhře 4:1 nad New Jersey
David Pastrňák v akci proti Islanders
Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby
Devatenáctiletý kanadský útočník Macklin Celebrini září v NHL
17
Pavel Zacha rozhodl v NHL gólem v prodloužení o výhře hokejistů Bostonu 3:2 nad Ottawou a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Ondřej Palát svou první trefou v sezoně překonal Jakuba Dobeše a pomohl New Jersey k výhře 4:3 v prodloužení nad Montrealem. Další dva čeští gólmani si připsali vítězství. Philadelphie porazila Nashville 3:1 i díky 23 zákrokům Dana Vladaře. Lukáš Dostál inkasoval v Dallasu pětkrát z 26 střel, ale po utkání se radoval z výhry 7:5.

Boston otočil v prostřední třetině z 0:1 na 2:1, ale Claude Giroux poslal utkání gólem v 52. minutě do prodloužení. Už se schylovalo k nájezdům, šest sekund před koncem prodloužení ale udeřil z dorážky Zacha a zařídil domácím pátou výhru v řadě. Jeho spoluhráč David Pastrňák v utkání nebodoval.

Až ve čtrnáctém utkání sezony vstřelil první gól Palát. Český útočník dostal New Jersey ve 29. minutě do vedení 2:1, když zúročil chytrou přihrávku Šimona Nemce od zadního mantinelu před branku. Montreal ale ve třetí třetině otočil na 3:2 a zdálo se, že si Dobeš připíše výhru i v sedmém startu sezony. Prodloužení si ale vynutil v 59. minutě Timo Meier a o výhře Devils rozhodl Jesper Bratt.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE Po prodl.
32Detail
LIVE
03Detail
LIVE Po prodl.
43Detail
LIVE
43Detail
LIVE
53Detail
LIVE
13Detail
LIVE
57Detail
LIVE
36Detail
LIVE
25Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Jack EichelVegas81321137
2.Macklin CelebriniSan Jose81321144
3.Connor McDavidEdmonton4172115-3
4.Nathan MacKinnonColorado101020149
5.Mark ScheifeleWinnipeg91120137
6.Mikko RantanenDallas8122014-3
7.William NylanderToronto61420118
8.Leo CarlssonAnaheim61420139
9.Jevgenij MalkinPittsburgh31720155
10.Sidney CrosbyPittsburgh11819150

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pittsburgh15902454:4320
2Devils14820450:4320
3Montreal14452351:4520
4Carolina13630448:3518
5Detroit14630544:4218
6Boston16540752:5318
7Flyers14441541:3617
8Toronto14621552:5017
9Tampa14522543:3916
10Washington14611640:3515
11Florida14611639:4315
11Ottawa14423550:5415
13Columbus13520641:4114
14Islanders13602543:4614
14Rangers14422631:3414
16Buffalo14414538:4314
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado14805150:3721
    2Anaheim13721355:4219
    3Winnipeg13810445:3318
    4Utah14630547:4018
    5Vegas13613343:3817
    6Dallas14523442:4617
    7Edmonton15424546:4816
    8Seattle Kraken13424334:3916
    9Kings15334542:4916
    10Chicago14513544:4015
    11Vancouver15340842:5014
    12Nashville16414740:5414
    13San Jose14233648:5413
    14Minnesota15323743:5513
    15St. Louis15502841:5912
    16Calgary15312936:4910

