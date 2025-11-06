Plzeň - Fenerbahce 0:0. Vztek hostů kvůli penaltě i Koubek na tribuně. Adu trefil tyč
Plzeňská Viktoria rozjela západočeskou výsledkovou mašinu - po nástupu Martina Hyského neprohrála už šest zápasů, bez porážky zůstává i po čtyřech vystoupeních na evropské scéně. Ve čtvrtečním duelu 4. kola ligové fáze Evropské ligy remizovala 0:0 doma s Fenerbahce. Fanoušky potěšila odvážným výkonem proti silnému, ale místy zabrzděnému soupeři. Domácí šance pochytal vynikající gólman Ederson, v závěru hlavní sudí přezkoumával penaltovou situaci pro hosty. Princ Adu trefil tyč.
Viktoria evropské zápasy umí, doma se nezalekla ani slavného Fenerbahce. Turecký gigant si vytvořil minimum gólovek, k získanému bodu za konečnou remízu 0:0 výrazně pomohl skvělými zákroky gólman Ederson. V úplném závěru se hosté dožadovali penalty, nizozemský sudí Allard Lindhout po přezkoumání na monitoru ale možný faul Sampsona Dweha pustil, protože byl nejprve faul na něj.
Západočeši nebyli daleko ani k výhře – v 78. minutě byl nejblíž brance Prince Adu, jeho krásná obalovačka skončila na tyči.
Plzeň zůstává v hlavní fázi Evropské ligy po čtyřech kolech bez porážky, se ziskem osmi bodů je zatím nejlepším českým zástupcem v rozjetém pohárovém podzimu. Sparta i Sigma mají v Konferenční lize čtyři body, Slavia v elitní Lize mistrů uhrála dosud dvě remízy.
Zápasu v Doosan Areně předcházel bohatý program v okolí celého stadionu, před výkopem proběhla světelná show. Na hřišti v mlhavém večeru měla víc ze hry domácí Viktoria. Adu v první půli pěkně obešel slovenského kapitána Fenerbahce Milana Škriniara, jeho zakončení po zemi zlikvidoval Ederson. Brazilská hvězda s mnoha trofejemi z Manchesteru City tým podržela v závěru úvodní půle dvěma těžkými zákroky, stejně tak po přestávce při zakončení Rafia Durosinmiho či Denise Višinského.
Turecký gigant přijel viditelně zápas hlavně neprohrát, spíš se soustředil na pevnou defenzivu a nedával domácím příliš prostoru, případně vyrážel do rychlých kontrů. Plzeň pod Martinem Hyským často mění rozestavení – vychází z 4-2-3-1, nicméně při zakládání útoku jde do tříobráncového schématu a hráči rotují na různých pozicích, což hostům dělalo problémy.
Hyský nespekuloval a nasadil v týdnu před Slavií prakticky plnou palbu – v základu figuroval i Rafiu Durosinmi, překvapením mohlo být pouze zařazení Matěje Valenty do středu pole k Lukáši Červovi, který se v těžkém zápase objevil po kratší pauze způsobené zraněním. Trenéři mohli vycházet i z toho, že se Valentovi dařilo v posledním domácím evropském zápase proti švédskému Malmö (3:0).
Duel proti hvězdami nabitému týmu nalákal na tribuny i řadu zajímavých tváří. Na VIP tribuně utkání sledoval také Miroslav Koubek, který předčasně opustil plzeňskou lavičku po domácím zápase se Zlínem (0:1). V předchozích dvou sezonách ale dovedl Viktorii k zajímavým výsledkům, s týmem pokaždé došel na evropské scéně do jarní části (čtvrtfinále Konferenční ligy, osmifinále Evropské ligy).
Západočeši hnaní vyprodaným stadionem působili živějším dojmem, zápas chtěli strhnout na svou stranu. Do Edersonova vápna létalo spousty centrů. Domácí se snažili některé standardky rozehrávat přes nacvičené signály nakrátko, ale příliš se jim to nedařilo.
Emotivní kouč Fenerbahce Domenico Tedesco zareagoval na vývoj hry po hodině hry trojnásobným střídáním, mimo jiné vypustil na plac někdejší hvězdu Realu Madrid Marka Asensia. Dvě minuty poté střídali i domácí – po zranění se na hřiště vrátil Denis Višinský (nahradil Tomáše Ladru), místo Valenty šel na plac Adrian Zeljkovič.
V závěru se do několika zajímavých pozic dostával i turecký tým. V nastavení chtěli hosté penaltu po možném faulu Dweha, hlavní rozhodčí šel k monitoru. Allard Lindhout ale nakonec rozpažil a zápas skončil smírně.
Viktorii stál zápas spousty sil, výsledkově se ale ideálně naladila na nedělní šlágr se Slavií. Velkým oslabením bude Aduova absence kvůli kartám, proti Fenerbahce patřil k nejnebezpečnějším hráčům utkání.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Midtjylland
|4
|4
|0
|0
|11:3
|12
|2
Freiburg
|4
|3
|1
|0
|8:3
|10
|3
Ferencváros
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|4
Celta Vigo
|4
|3
|0
|1
|9:4
|9
|5
Braga
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|6
Aston Villa
|4
|3
|0
|1
|6:2
|9
|7
Lyon
|4
|3
|0
|1
|5:2
|9
|8
Plzeň
|4
|2
|2
|0
|6:2
|8
|9
Real Betis
|4
|2
|2
|0
|6:2
|8
|10
PAOK
|4
|2
|1
|1
|9:6
|7
|11
Brann
|4
|2
|1
|1
|5:2
|7
|12
Záhřeb
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|13
Genk
|4
|2
|1
|1
|5:4
|7
|14
FC Porto
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|15
Fenerbahce
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|16
Panathinaikos
|4
|2
|0
|2
|7:6
|6
|17
Basilej
|4
|2
|0
|2
|6:5
|6
|18
AS Řím
|4
|2
|0
|2
|5:4
|6
|19
Lille
|4
|2
|0
|2
|6:6
|6
|20
Stuttgart
|4
|2
|0
|2
|4:4
|6
|21
GA Eagles
|4
|2
|0
|2
|4:5
|6
|22
Young Boys
|4
|2
|0
|2
|6:10
|6
|23
Nottingham Forest
|4
|1
|2
|1
|6:5
|5
|24
Boloňa
|4
|1
|2
|1
|3:3
|5
|25
CZ Bělehrad
|4
|1
|1
|2
|3:5
|4
|25
Sturm Graz
|4
|1
|1
|2
|3:5
|4
|27
Celtic
|4
|1
|1
|2
|4:7
|4
|28
Salcburk
|4
|1
|0
|3
|4:6
|3
|29
Feyenoord
|4
|1
|0
|3
|3:6
|3
|30
Ludogorets
|4
|1
|0
|3
|5:9
|3
|31
FCSB
|4
|1
|0
|3
|3:7
|3
|32
Utrecht
|4
|0
|1
|3
|1:5
|1
|33
Malmö
|4
|0
|1
|3
|2:7
|1
|34
M. Tel-Aviv
|4
|0
|1
|3
|1:8
|1
|35
Nice
|4
|0
|0
|4
|4:9
|0
|36
Rangers
|4
|0
|0
|4
|1:8
|0
- Osmifinále
- Play-off