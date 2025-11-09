Norris ovládl Sao Paulo a utíká Piastrimu. Verstappen dojel z boxů na podium
Britský jezdec Lando Norris z McLarenu ovládl Velkou cenu Sao Paula formule 1 a po druhém triumfu za sebou navýšil vedení v čele seriálu mistrovství světa už na 24 bodů. Na trati Intelagos dojel druhý se ztrátou více než deseti sekund Andrea Antonelli z Mercedesu, třetí skončil po startu z boxové uličky obhájce titulu Max Verstappen z Red Bullu.
Pětadvacetiletý rodák z Bristolu Norris navázal na vítězství ze sobotního sprintu. Dnes získal sedmé vítězství v sezoně, jedenácté v kariéře a přiblížil se premiérovému titulu mistra světa. Jeho hlavní rival a týmový kolega Oscar Piastri skončil pátý a ztrácí na Norrise 24 bodů. Verstappen z třetí příčky zaostává už o 49 bodů.
Šampionát pokračuje za dva týdny Velkou cenou Las Vegas. Do konce sezony zbývají tři podniky.