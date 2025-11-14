Fantastický Nečas, čtyři body a první hvězda zápasu! Gól a asistence Pastrňáka nestačily
Český hokejový útočník Martin Nečas čtyřmi body za dva góly a stejný počet asistencí řídil v NHL domácí výhru Colorada nad Buffalem 6:3 a vylepšil svou sezonní bilanci na dvanáct branek a stejný počet nahrávek. Na 24 bodech je i David Pastrňák. Jeho gól a asistence ale Bostonu v duelu s Ottawou na výhru nestačily, Bruins podlehli domácím Senators 3:5. Skvělý zápas za sebou má i Radek Faksa, který třemi nahrávkami režíroval vysokou výhru Dallasu 7:0 na ledě Montrealu.
Nečas bodoval v sedmém z posledních osmi duelů a během své série si připsal dvanáct bodů. Proti Ottawě svými body orámoval zápas. Po 52 vteřinách otevřel skóre a v čase 06:10 připravil pro Artturiho Lehkonena gól na 2:0.
Další dva body přidal český forvard v závěru. Tři minuty před koncem svou druhou trefou v zápase poslal Colorado do vedení 5:3 a v čase 18:11 připravil pro Nathana MacKinnona pojišťující gól do prázdné branky. Avalanche hlavně díky Nečasově příspěvku vyhrálo popáté za sebou a potvrdilo pozici nejlepšího týmu ligy.
Zatímco Colorado svou vítěznou sérii prodloužilo, Boston o ní v Ottawě po sedmi výhrách v řadě přišel. Ráz zápasu určila první třetina, po které museli svěřenci Marca Sturma dotahovat dvoubrankové manko.
V polovině druhé dvacetiminutovky po Pastrňákově asistenci snížil na 1:2 Morgan Geekie, Senators ale po 66 vteřinách třetí třetiny vrátil dvoubrankový náskok Shane Pinto, jenž dal první gól po podepsání nového čtyřletého kontaktu za 30 milionů dolarů.
Neuběhly ani dvě minuty a Pastrňák v přesilové hře snížil, jeho první trefu v zápase ale po trenérské výzvě domácí střídačky odvolal videorozhodčí. Český útočník vyloučení Arťoma Zuba potrestal ještě jednou a tentokrát už jeho branka na 3:2 platila. Pastrňák se prosadil pojedenácté v sezoně a potvrdil své postavení v elitní desítce ligového bodování, kde je hned za krajanem Nečasem na devátém místě.
Boston ve 46. minutě zásluhou Marca Kastelice srovnal, závěr ale opět patřil Ottawě. Zápas na stranu domácích dvěma góly zlomil německý útočník Tim Stützle. Senators se díky výhře dostali v tabulce Atlantické divize na druhé místo těsně před Boston.
V čele divize i přes domácí debakl 0:7 s Dallasem zůstává Montreal. V brance domácích naskočil Jakub Dobeš, během úvodních 40 minut ale dostal pět gólů ze třinácti střel a s úspěšností 61,5 procenta přenechal místo náhradníkovi Samu Montembeaultovi.
Mnohem lepší vzpomínky na čtvrteční zápas bude mít Faksa, který se blýskl třemi asistencemi a v NHL prožil první tříbodový večer od dubna 2024, kdy gólem a dvěma nahrávkami pomohl Dallasu k výhře 5:0 nad Edmontonem.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|14
|19
|33
|18
|18
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|7
|20
|27
|19
|-3
|3.
|Leo Carlsson
Anaheim
|11
|15
|26
|17
|8
|4.
|Connor Bedard
Chicago
|10
|16
|26
|17
|8
|5.
|Macklin Celebrini
San Jose
|10
|16
|26
|18
|6
|6.
|Mikko Rantanen
Dallas
|9
|16
|25
|18
|-5
|7.
|William Nylander
Toronto
|8
|17
|25
|15
|6
|8.
|Martin Nečas
Colorado
|12
|12
|24
|18
|15
|9.
|David Pastrňák
Boston
|11
|13
|24
|19
|-3
|10.
|Cale Makar
Colorado
|6
|18
|24
|18
|16
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Devils
|17
|8
|4
|1
|4
|58:50
|25
|2
Carolina
|16
|8
|3
|0
|5
|60:46
|22
|3
Boston
|19
|7
|4
|0
|8
|65:64
|22
|4
Ottawa
|18
|6
|3
|4
|5
|64:64
|22
|5
Montreal
|17
|5
|5
|2
|5
|58:59
|22
|6
Pittsburgh
|17
|9
|0
|3
|5
|57:48
|21
|7
Rangers
|18
|7
|2
|2
|7
|48:46
|20
|8
Islanders
|17
|7
|2
|2
|6
|57:56
|20
|9
Detroit
|17
|7
|3
|0
|7
|52:54
|20
|10
Flyers
|16
|4
|4
|3
|5
|44:41
|19
|11
Columbus
|17
|6
|3
|1
|7
|55:55
|19
|12
Florida
|17
|8
|1
|1
|7
|49:51
|19
|13
Tampa
|16
|6
|2
|2
|6
|49:48
|18
|14
Toronto
|18
|6
|2
|2
|8
|65:69
|18
|15
Washington
|17
|7
|1
|1
|8
|49:45
|17
|16
Buffalo
|17
|4
|1
|4
|8
|46:60
|14
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|18
|11
|1
|5
|1
|74:46
|29
|2
Dallas
|18
|8
|3
|3
|4
|59:53
|25
|3
Anaheim
|17
|8
|3
|1
|5
|67:56
|23
|4
Kings
|18
|5
|4
|4
|5
|54:55
|22
|5
Seattle Kraken
|17
|5
|3
|5
|4
|45:49
|21
|6
Chicago
|17
|7
|1
|4
|5
|56:45
|20
|7
Winnipeg
|17
|9
|1
|0
|7
|55:47
|20
|8
Utah
|17
|7
|3
|0
|7
|56:52
|20
|9
Edmonton
|19
|4
|4
|4
|7
|58:67
|20
|10
Vegas
|16
|6
|1
|5
|4
|51:49
|19
|11
San Jose
|18
|4
|4
|3
|7
|55:59
|19
|12
Minnesota
|18
|5
|2
|4
|7
|51:59
|18
|13
Vancouver
|18
|4
|4
|1
|9
|53:63
|17
|14
St. Louis
|17
|6
|0
|3
|8
|47:65
|15
|15
Nashville
|18
|4
|1
|4
|9
|47:65
|14
|16
Calgary
|19
|4
|1
|2
|12
|40:58
|12