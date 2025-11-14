Předplatné

Fantastický Nečas, čtyři body a první hvězda zápasu! Gól a asistence Pastrňáka nestačily

Martin Nečas proti Buffalu zazářil čtyřmi bodyZdroj: ČTK / AP / David Zalubowski
ČTK, iSport.cz
NHL
Český hokejový útočník Martin Nečas čtyřmi body za dva góly a stejný počet asistencí řídil v NHL domácí výhru Colorada nad Buffalem 6:3 a vylepšil svou sezonní bilanci na dvanáct branek a stejný počet nahrávek. Na 24 bodech je i David Pastrňák. Jeho gól a asistence ale Bostonu v duelu s Ottawou na výhru nestačily, Bruins podlehli domácím Senators 3:5. Skvělý zápas za sebou má i Radek Faksa, který třemi nahrávkami režíroval vysokou výhru Dallasu 7:0 na ledě Montrealu.

Nečas bodoval v sedmém z posledních osmi duelů a během své série si připsal dvanáct bodů. Proti Ottawě svými body orámoval zápas. Po 52 vteřinách otevřel skóre a v čase 06:10 připravil pro Artturiho Lehkonena gól na 2:0.

Další dva body přidal český forvard v závěru. Tři minuty před koncem svou druhou trefou v zápase poslal Colorado do vedení 5:3 a v čase 18:11 připravil pro Nathana MacKinnona pojišťující gól do prázdné branky. Avalanche hlavně díky Nečasově příspěvku vyhrálo popáté za sebou a potvrdilo pozici nejlepšího týmu ligy.

Zatímco Colorado svou vítěznou sérii prodloužilo, Boston o ní v Ottawě po sedmi výhrách v řadě přišel. Ráz zápasu určila první třetina, po které museli svěřenci Marca Sturma dotahovat dvoubrankové manko.

V polovině druhé dvacetiminutovky po Pastrňákově asistenci snížil na 1:2 Morgan Geekie, Senators ale po 66 vteřinách třetí třetiny vrátil dvoubrankový náskok Shane Pinto, jenž dal první gól po podepsání nového čtyřletého kontaktu za 30 milionů dolarů.

Neuběhly ani dvě minuty a Pastrňák v přesilové hře snížil, jeho první trefu v zápase ale po trenérské výzvě domácí střídačky odvolal videorozhodčí. Český útočník vyloučení Arťoma Zuba potrestal ještě jednou a tentokrát už jeho branka na 3:2 platila. Pastrňák se prosadil pojedenácté v sezoně a potvrdil své postavení v elitní desítce ligového bodování, kde je hned za krajanem Nečasem na devátém místě.

Boston ve 46. minutě zásluhou Marca Kastelice srovnal, závěr ale opět patřil Ottawě. Zápas na stranu domácích dvěma góly zlomil německý útočník Tim Stützle. Senators se díky výhře dostali v tabulce Atlantické divize na druhé místo těsně před Boston.

V čele divize i přes domácí debakl 0:7 s Dallasem zůstává Montreal. V brance domácích naskočil Jakub Dobeš, během úvodních 40 minut ale dostal pět gólů ze třinácti střel a s úspěšností 61,5 procenta přenechal místo náhradníkovi Samu Montembeaultovi.

Mnohem lepší vzpomínky na čtvrteční zápas bude mít Faksa, který se blýskl třemi asistencemi a v NHL prožil první tříbodový večer od dubna 2024, kdy gólem a dvěma nahrávkami pomohl Dallasu k výhře 5:0 nad Edmontonem.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE Po prodl.
34Detail
LIVE
07Detail
LIVE
53Detail
LIVE
63Detail
LIVE
63Detail
LIVE
54Detail
LIVE
63Detail
LIVE
20Detail
LIVE Po prodl.
34Detail
LIVE
53Detail
LIVE
--Tipsport2.73.932.3Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado1419331818
2.Connor McDavidEdmonton7202719-3
3.Leo CarlssonAnaheim111526178
4.Connor BedardChicago101626178
5.Macklin CelebriniSan Jose101626186
6.Mikko RantanenDallas9162518-5
7.William NylanderToronto81725156
8.Martin NečasColorado1212241815
9.David PastrňákBoston11132419-3
10.Cale MakarColorado618241816

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Devils17841458:5025
2Carolina16830560:4622
3Boston19740865:6422
4Ottawa18634564:6422
5Montreal17552558:5922
6Pittsburgh17903557:4821
7Rangers18722748:4620
8Islanders17722657:5620
9Detroit17730752:5420
10Flyers16443544:4119
11Columbus17631755:5519
12Florida17811749:5119
13Tampa16622649:4818
14Toronto18622865:6918
15Washington17711849:4517
16Buffalo17414846:6014
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado181115174:4629
    2Dallas18833459:5325
    3Anaheim17831567:5623
    4Kings18544554:5522
    5Seattle Kraken17535445:4921
    6Chicago17714556:4520
    7Winnipeg17910755:4720
    8Utah17730756:5220
    9Edmonton19444758:6720
    10Vegas16615451:4919
    11San Jose18443755:5919
    12Minnesota18524751:5918
    13Vancouver18441953:6317
    14St. Louis17603847:6515
    15Nashville18414947:6514
    16Calgary194121240:5812

