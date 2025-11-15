Předplatné

NHL ONLINE: Pastrňák se Zachou hrají na ledě rivala. Hertl proti Blues, Dostál v Minnesotě

Hvězda Bostonu David Pastrňák se raduje z gólu s českým parťákem Pavlem Zachou
Hvězda Bostonu David Pastrňák se raduje z gólu s českým parťákem Pavlem ZachouZdroj: ČTK / AP / Melissa Majchrzak
David Pastrňák slaví výhru nad Torontem s brankářem Jeremym Swaymanem
David Pastrňák se raduje z jubilejního gólu proti Torontu
Boston Bruins oslavují vítězství poté, co David Pastrňák překonal hranici 400 gólů v NHL
David Pastrňák se trefil proti Torontu
Pavel Zacha rozhodl gólem v prodloužení o výhře Bostonu 3:2 nad Ottawo
David Pastrňák se raduje, jeho krajan Pavel Zacha právě rozhodl prodloužení proti Ottawě
Tomáš Hertl se prosadil proti Bostonu
Zámořská NHL v noci na neděli nabízí bohatý program, hraje se hned třináct utkání. David Pastrňák s Pavlem Zachou v Bostonu hrají proti rivalovi z Montrealu, Tomáš Hertl z Vegas nastupuje proti St. Louis. Do akce by měl jít také Lukáš Dostál v brance Anaheimu, který hraje v Minnesotě. V akci jsou i další Češi. Všechny zápasy NHL sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.294.112.75Detail
LIVE
--Tipsport2.054.253.11Detail
LIVE
--Tipsport2.544.012.5Detail
LIVE
--Tipsport2.024.273.17Detail
LIVE
--Tipsport2.084.153.11Detail
LIVE
--Tipsport2.384.12.63Detail
LIVE
--Tipsport2.584.052.44Detail
LIVE
--Tipsport2.664.062.37Detail
LIVE
--Tipsport3.144.082.08Detail
LIVE
--Tipsport1.814.413.74Detail
LIVE
--Tipsport2.814.062.26Detail
LIVE
--Tipsport2.114.153.03Detail
LIVE
--Tipsport2.242.69Detail
LIVE
--Tipsport1.94.193.21Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado1419331818
2.Connor McDavidEdmonton7202719-3
3.Leo CarlssonAnaheim111526178
4.Connor BedardChicago101626178
5.Macklin CelebriniSan Jose101626186
6.Mikko RantanenDallas9162518-5
7.William NylanderToronto81725156
8.Martin NečasColorado1212241815
9.David PastrňákBoston11132419-3
10.Cale MakarColorado618241816

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Devils17841458:5025
2Carolina17840564:4924
3Pittsburgh18904558:5022
4Islanders18732660:5822
5Boston19740865:6422
6Ottawa18634564:6422
7Montreal17552558:5922
8Flyers17453550:4621
9Rangers18722748:4620
10Detroit17730752:5420
11Columbus17631755:5519
12Florida17811749:5119
13Tampa16622649:4818
14Toronto18622865:6918
15Washington17711849:4517
16Buffalo17414846:6014
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado181115174:4629
    2Dallas18833459:5325
    3Anaheim17831567:5623
    4Kings18544554:5522
    5Utah18731758:5521
    6Seattle Kraken17535445:4921
    7Chicago17714556:4520
    8Winnipeg17910755:4720
    9Edmonton19444758:6720
    10Vegas16615451:4919
    11San Jose18443755:5919
    12Minnesota18524751:5918
    13Vancouver19442956:6718
    14Nashville19424949:6616
    15St. Louis18604852:7116
    16Calgary194121240:5812

