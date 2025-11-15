NHL ONLINE: Pastrňák se Zachou hrají na ledě rivala. Hertl proti Blues, Dostál v Minnesotě
Zámořská NHL v noci na neděli nabízí bohatý program, hraje se hned třináct utkání. David Pastrňák s Pavlem Zachou v Bostonu hrají proti rivalovi z Montrealu, Tomáš Hertl z Vegas nastupuje proti St. Louis. Do akce by měl jít také Lukáš Dostál v brance Anaheimu, který hraje v Minnesotě. V akci jsou i další Češi. Všechny zápasy NHL sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|14
|19
|33
|18
|18
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|7
|20
|27
|19
|-3
|3.
|Leo Carlsson
Anaheim
|11
|15
|26
|17
|8
|4.
|Connor Bedard
Chicago
|10
|16
|26
|17
|8
|5.
|Macklin Celebrini
San Jose
|10
|16
|26
|18
|6
|6.
|Mikko Rantanen
Dallas
|9
|16
|25
|18
|-5
|7.
|William Nylander
Toronto
|8
|17
|25
|15
|6
|8.
|Martin Nečas
Colorado
|12
|12
|24
|18
|15
|9.
|David Pastrňák
Boston
|11
|13
|24
|19
|-3
|10.
|Cale Makar
Colorado
|6
|18
|24
|18
|16
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Devils
|17
|8
|4
|1
|4
|58:50
|25
|2
Carolina
|17
|8
|4
|0
|5
|64:49
|24
|3
Pittsburgh
|18
|9
|0
|4
|5
|58:50
|22
|4
Islanders
|18
|7
|3
|2
|6
|60:58
|22
|5
Boston
|19
|7
|4
|0
|8
|65:64
|22
|6
Ottawa
|18
|6
|3
|4
|5
|64:64
|22
|7
Montreal
|17
|5
|5
|2
|5
|58:59
|22
|8
Flyers
|17
|4
|5
|3
|5
|50:46
|21
|9
Rangers
|18
|7
|2
|2
|7
|48:46
|20
|10
Detroit
|17
|7
|3
|0
|7
|52:54
|20
|11
Columbus
|17
|6
|3
|1
|7
|55:55
|19
|12
Florida
|17
|8
|1
|1
|7
|49:51
|19
|13
Tampa
|16
|6
|2
|2
|6
|49:48
|18
|14
Toronto
|18
|6
|2
|2
|8
|65:69
|18
|15
Washington
|17
|7
|1
|1
|8
|49:45
|17
|16
Buffalo
|17
|4
|1
|4
|8
|46:60
|14
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|18
|11
|1
|5
|1
|74:46
|29
|2
Dallas
|18
|8
|3
|3
|4
|59:53
|25
|3
Anaheim
|17
|8
|3
|1
|5
|67:56
|23
|4
Kings
|18
|5
|4
|4
|5
|54:55
|22
|5
Utah
|18
|7
|3
|1
|7
|58:55
|21
|6
Seattle Kraken
|17
|5
|3
|5
|4
|45:49
|21
|7
Chicago
|17
|7
|1
|4
|5
|56:45
|20
|8
Winnipeg
|17
|9
|1
|0
|7
|55:47
|20
|9
Edmonton
|19
|4
|4
|4
|7
|58:67
|20
|10
Vegas
|16
|6
|1
|5
|4
|51:49
|19
|11
San Jose
|18
|4
|4
|3
|7
|55:59
|19
|12
Minnesota
|18
|5
|2
|4
|7
|51:59
|18
|13
Vancouver
|19
|4
|4
|2
|9
|56:67
|18
|14
Nashville
|19
|4
|2
|4
|9
|49:66
|16
|15
St. Louis
|18
|6
|0
|4
|8
|52:71
|16
|16
Calgary
|19
|4
|1
|2
|12
|40:58
|12