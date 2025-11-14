Nesobecká hvězda. Nečas zazářil čtyřmi body, v závěru odmítl hattrick a nahrával
Sjel si za obránce, dostal puk a tváří v tvář brankáři nekompromisně proměnil velkou šanci. Ze zápasu mezi Coloradem a Buffalem uplynulo teprve 52 sekund, když Martin Nečas ukázal, v jaké pohodě hraje. Hvězdný večer zakončil s bilancí čtyř bodů (2+2), navíc v závěru odmítl hattrick a na trefu do prázdné branky přihrál Gabrielu Landeskogovi. „Vždycky přihraju kapitánovi, když ho vidím volného. Tak to prostě je,“ vyprávěl skromně český útočník po vítězství 6:3.
Za pátou výhrou v řadě vykročili skvělým startem. Colorado zásluhou Martina Nečase bleskově vedlo, hned v sedmé minutě Čech asistoval na druhou branku Artturimu Lehkonenovi. Gólman Sabres Alex Lyon se už po třetí střele na bránu stěhoval na lavičku. drtivý start Avalanche určil obraz zápasu, přestože Buffalo ještě v prostředním dějství dokázalo vyrovnat.
„Je fajn, když soupeř musí dotahovat. My jenom hrajeme svoji hru, dobře do obrany. Máme tu tolik talentu, že v ofenzivě se do šancí dostaneme,“ uvědomoval si Nečas.
V závěrečném dějství dodal Coloradu zase více klidu. Z mezikruží proměnil přihrávku Nathana MacKinnona a rozdíl zvýšil na dvougólový. Při hře Buffala bez gólmana pak nesobecky přihrával Gabrielu Landeskogovi před odkrytou klec, přestože mohl zkompletovat hattrick.
„Nejspíš nebyl v takovém úhlu, aby to tam poslal,“ smál se po utkání trenér Colorada Jared Bednar. „Ale ne, to od něj bylo dobré. Není sobecký,“ dodal už na vážnější notu a ocenil přínos českého útočníka v zápase.
„Marty měl opravdu dobrý večer. Mám lepší hráče, které bych tam mohl dát ve hře pěti proti šesti. Ale když top hráč ukáže takový výkon, chci, aby tam byl. Pak jsme za to odměněni. Měl skvělý večer, takže jsem mu chtěl ukázat důvěru. On pak předvedl dobrou hru vzadu i vepředu, to je vždycky dobré vidět,“ chválil kouč.
Colorado i díky Nečasovi válí
Nečas se čtyřmi body odehrál nejlepší utkání sezony a po osmnácti odehraných zápasech se zastavil na bilanci 12+12. Kritikům znovu dokázal, že si nedávno podepsanou osmiletou smlouvu za 11,5 milionu dolarů za sezonu zaslouží. „Cítím se dobře, program teď byl těžký, ale pereme se s tím. Hráli jsme s těžkými soupeři a je super, že jsme získali výhry a máme dobrou náladu. Musíme v tom pokračovat,“ hlásil mistr světa z loňského šampionátu.
U Avalanche si po startu sezony vybudoval pevné místo v prvním útoku mezi Lehkonenem a MacKinnonem. A Colorado šlape. S 29 body je v rámci celé ligy nejlepší, na západě má čtyřbodový náskok před druhým Dallasem.
„Dobře se bavíme, parta se dala dohromady. Vy to vidíte na ledě, ale i mimo něj je to skvělé. To je první krok, abychom pak byli dobří i na ledě,“ popisoval Nečas náladu v týmu a důvody úspěšného startu.
Jedním z nich jsou i výkony brankáře Scotta Wedgewooda. Proti Buffalu dostal volno, ale ještě před zápasem se s klubem dohodl na prodloužení smlouvy o jeden rok. „Připadá mi, že každý podepisuje nové smlouvy, což je skvělé, protože máme výborný tým. Musíte všechny udržet,“ popisoval s úsměvem Nečas, první hvězda nočního utkání.
Na druhé straně Buffalo dál prochází krizí. Sabres se delší dobu musí obejít bez českého útočníka Jiřího Kulicha, prohráli popáté v řadě a dohromady poosmé z posledních devíti střetnutí. Ve Východní konferenci jsou úplně poslední. „Prohráli jsme zápas, který se podle mě dal vyhrát,“ litoval autor třetí branky hostů Tage Thompson.
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|14
|19
|33
|18
|18
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|7
|20
|27
|19
|-3
|3.
|Leo Carlsson
Anaheim
|11
|15
|26
|17
|8
|4.
|Connor Bedard
Chicago
|10
|16
|26
|17
|8
|5.
|Macklin Celebrini
San Jose
|10
|16
|26
|18
|6
|6.
|Mikko Rantanen
Dallas
|9
|16
|25
|18
|-5
|7.
|William Nylander
Toronto
|8
|17
|25
|15
|6
|8.
|Martin Nečas
Colorado
|12
|12
|24
|18
|15
|9.
|David Pastrňák
Boston
|11
|13
|24
|19
|-3
|10.
|Cale Makar
Colorado
|6
|18
|24
|18
|16
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Devils
|17
|8
|4
|1
|4
|58:50
|25
|2
Carolina
|16
|8
|3
|0
|5
|60:46
|22
|3
Boston
|19
|7
|4
|0
|8
|65:64
|22
|4
Ottawa
|18
|6
|3
|4
|5
|64:64
|22
|5
Montreal
|17
|5
|5
|2
|5
|58:59
|22
|6
Pittsburgh
|17
|9
|0
|3
|5
|57:48
|21
|7
Rangers
|18
|7
|2
|2
|7
|48:46
|20
|8
Islanders
|17
|7
|2
|2
|6
|57:56
|20
|9
Detroit
|17
|7
|3
|0
|7
|52:54
|20
|10
Flyers
|16
|4
|4
|3
|5
|44:41
|19
|11
Columbus
|17
|6
|3
|1
|7
|55:55
|19
|12
Florida
|17
|8
|1
|1
|7
|49:51
|19
|13
Tampa
|16
|6
|2
|2
|6
|49:48
|18
|14
Toronto
|18
|6
|2
|2
|8
|65:69
|18
|15
Washington
|17
|7
|1
|1
|8
|49:45
|17
|16
Buffalo
|17
|4
|1
|4
|8
|46:60
|14
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|18
|11
|1
|5
|1
|74:46
|29
|2
Dallas
|18
|8
|3
|3
|4
|59:53
|25
|3
Anaheim
|17
|8
|3
|1
|5
|67:56
|23
|4
Kings
|18
|5
|4
|4
|5
|54:55
|22
|5
Seattle Kraken
|17
|5
|3
|5
|4
|45:49
|21
|6
Chicago
|17
|7
|1
|4
|5
|56:45
|20
|7
Winnipeg
|17
|9
|1
|0
|7
|55:47
|20
|8
Utah
|17
|7
|3
|0
|7
|56:52
|20
|9
Edmonton
|19
|4
|4
|4
|7
|58:67
|20
|10
Vegas
|16
|6
|1
|5
|4
|51:49
|19
|11
San Jose
|18
|4
|4
|3
|7
|55:59
|19
|12
Minnesota
|18
|5
|2
|4
|7
|51:59
|18
|13
Vancouver
|18
|4
|4
|1
|9
|53:63
|17
|14
St. Louis
|17
|6
|0
|3
|8
|47:65
|15
|15
Nashville
|18
|4
|1
|4
|9
|47:65
|14
|16
Calgary
|19
|4
|1
|2
|12
|40:58
|12