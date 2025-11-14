Nesobecká hvězda. Nečas zazářil čtyřmi body, v závěru odmítl hattrick a nahrával

Předplatné

Filip Ardon
NHL
Sjel si za obránce, dostal puk a tváří v tvář brankáři nekompromisně proměnil velkou šanci. Ze zápasu mezi Coloradem a Buffalem uplynulo teprve 52 sekund, když Martin Nečas ukázal, v jaké pohodě hraje. Hvězdný večer zakončil s bilancí čtyř bodů (2+2), navíc v závěru odmítl hattrick a na trefu do prázdné branky přihrál Gabrielu Landeskogovi. „Vždycky přihraju kapitánovi, když ho vidím volného. Tak to prostě je,“ vyprávěl skromně český útočník po vítězství 6:3.

Za pátou výhrou v řadě vykročili skvělým startem. Colorado zásluhou Martina Nečase bleskově vedlo, hned v sedmé minutě Čech asistoval na druhou branku Artturimu Lehkonenovi. Gólman Sabres Alex Lyon se už po třetí střele na bránu stěhoval na lavičku. drtivý start Avalanche určil obraz zápasu, přestože Buffalo ještě v prostředním dějství dokázalo vyrovnat.

„Je fajn, když soupeř musí dotahovat. My jenom hrajeme svoji hru, dobře do obrany. Máme tu tolik talentu, že v ofenzivě se do šancí dostaneme,“ uvědomoval si Nečas.

V závěrečném dějství dodal Coloradu zase více klidu. Z mezikruží proměnil přihrávku Nathana MacKinnona a rozdíl zvýšil na dvougólový. Při hře Buffala bez gólmana pak nesobecky přihrával Gabrielu Landeskogovi před odkrytou klec, přestože mohl zkompletovat hattrick.

„Nejspíš nebyl v takovém úhlu, aby to tam poslal,“ smál se po utkání trenér Colorada Jared Bednar. „Ale ne, to od něj bylo dobré. Není sobecký,“ dodal už na vážnější notu a ocenil přínos českého útočníka v zápase.

„Marty měl opravdu dobrý večer. Mám lepší hráče, které bych tam mohl dát ve hře pěti proti šesti. Ale když top hráč ukáže takový výkon, chci, aby tam byl. Pak jsme za to odměněni. Měl skvělý večer, takže jsem mu chtěl ukázat důvěru. On pak předvedl dobrou hru vzadu i vepředu, to je vždycky dobré vidět,“ chválil kouč.

Colorado i díky Nečasovi válí

Nečas se čtyřmi body odehrál nejlepší utkání sezony a po osmnácti odehraných zápasech se zastavil na bilanci 12+12. Kritikům znovu dokázal, že si nedávno podepsanou osmiletou smlouvu za 11,5 milionu dolarů za sezonu zaslouží. „Cítím se dobře, program teď byl těžký, ale pereme se s tím. Hráli jsme s těžkými soupeři a je super, že jsme získali výhry a máme dobrou náladu. Musíme v tom pokračovat,“ hlásil mistr světa z loňského šampionátu.

U Avalanche si po startu sezony vybudoval pevné místo v prvním útoku mezi Lehkonenem a MacKinnonem. A Colorado šlape. S 29 body je v rámci celé ligy nejlepší, na západě má čtyřbodový náskok před druhým Dallasem.

„Dobře se bavíme, parta se dala dohromady. Vy to vidíte na ledě, ale i mimo něj je to skvělé. To je první krok, abychom pak byli dobří i na ledě,“ popisoval Nečas náladu v týmu a důvody úspěšného startu.

Jedním z nich jsou i výkony brankáře Scotta Wedgewooda. Proti Buffalu dostal volno, ale ještě před zápasem se s klubem dohodl na prodloužení smlouvy o jeden rok. „Připadá mi, že každý podepisuje nové smlouvy, což je skvělé, protože máme výborný tým. Musíte všechny udržet,“ popisoval s úsměvem Nečas, první hvězda nočního utkání.

Na druhé straně Buffalo dál prochází krizí. Sabres se delší dobu musí obejít bez českého útočníka Jiřího Kulicha, prohráli popáté v řadě a dohromady poosmé z posledních devíti střetnutí. Ve Východní konferenci jsou úplně poslední. „Prohráli jsme zápas, který se podle mě dal vyhrát,“ litoval autor třetí branky hostů Tage Thompson.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado1419331818
2.Connor McDavidEdmonton7202719-3
3.Leo CarlssonAnaheim111526178
4.Connor BedardChicago101626178
5.Macklin CelebriniSan Jose101626186
6.Mikko RantanenDallas9162518-5
7.William NylanderToronto81725156
8.Martin NečasColorado1212241815
9.David PastrňákBoston11132419-3
10.Cale MakarColorado618241816

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Devils17841458:5025
2Carolina16830560:4622
3Boston19740865:6422
4Ottawa18634564:6422
5Montreal17552558:5922
6Pittsburgh17903557:4821
7Rangers18722748:4620
8Islanders17722657:5620
9Detroit17730752:5420
10Flyers16443544:4119
11Columbus17631755:5519
12Florida17811749:5119
13Tampa16622649:4818
14Toronto18622865:6918
15Washington17711849:4517
16Buffalo17414846:6014
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado181115174:4629
    2Dallas18833459:5325
    3Anaheim17831567:5623
    4Kings18544554:5522
    5Seattle Kraken17535445:4921
    6Chicago17714556:4520
    7Winnipeg17910755:4720
    8Utah17730756:5220
    9Edmonton19444758:6720
    10Vegas16615451:4919
    11San Jose18443755:5919
    12Minnesota18524751:5918
    13Vancouver18441953:6317
    14St. Louis17603847:6515
    15Nashville18414947:6514
    16Calgary194121240:5812

