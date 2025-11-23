NHL ONLINE: Nečas hraje v Chicagu. Pastrňák se Zachou a Blümelem na hřišti San Jose

Předplatné

Česká jednička draftu Radim Mrtka: Musím to řezat! V Buffalu chci titul • Zdroj: isportTV
Martin Nečas se raduje z gólu
David Pastrňák slaví výhru nad Torontem s brankářem Jeremym Swaymanem
David Pastrňák z Bostonu v šanci v utkání proti Montrealu
Martin Nečas proti Buffalu zazářil čtyřmi body
David Pastrňák z Bostonu v šanci v utkání proti Montrealu
Hokejisté Colorada se radují z gólu i s Martinem Nečasem
Národní hokejová liga na konci víkendu nabízí šest zápasů i s nejlepšími českými hráči v akci. Martin Nečas v dresu Colorada nastupuje v Chicagu. Na ledě San Jose se představuje Boston v čele s Davidem Pastrňákem, který hraje v útoku s krajany Pavlem Zachou a Matějem Blümelem. Vancouver bez absentujících Filipů Hronka a Chytila hostí Calgary s českým obrem Adamem Klapkou. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina211042577:6130
2Devils21851765:6427
3Detroit22941866:7027
4Tampa21932766:6026
5Islanders22932870:6626
6Ottawa21834670:6926
7Boston238501074:7426
8Pittsburgh211005664:5825
9Flyers20563660:5625
10Columbus22653868:7125
11Montreal21653772:7625
12Washington221012971:6224
13Florida211011962:6523
14Rangers237321158:6122
15Toronto226331074:8221
16Buffalo21624967:7420
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado211415187:5035
    2Dallas221034572:6230
    3Anaheim22951780:6929
    4Vegas21917467:6027
    5Seattle Kraken21745557:5827
    6Minnesota22744765:6426
    7Kings22646660:6326
    8Utah22833866:6725
    9Edmonton24555974:8725
    10Winnipeg201020867:5624
    11Chicago21914769:6124
    12San Jose22463965:7123
    13Vancouver225421169:8120
    14St. Louis22706959:8220
    15Calgary235231354:7117
    16Nashville214241149:7316

