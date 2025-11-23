NHL ONLINE: Nečas hraje v Chicagu. Pastrňák se Zachou a Blümelem na hřišti San Jose
Česká jednička draftu Radim Mrtka: Musím to řezat! V Buffalu chci titul • Zdroj: isportTV
Národní hokejová liga na konci víkendu nabízí šest zápasů i s nejlepšími českými hráči v akci. Martin Nečas v dresu Colorada nastupuje v Chicagu. Na ledě San Jose se představuje Boston v čele s Davidem Pastrňákem, který hraje v útoku s krajany Pavlem Zachou a Matějem Blümelem. Vancouver bez absentujících Filipů Hronka a Chytila hostí Calgary s českým obrem Adamem Klapkou. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|21
|10
|4
|2
|5
|77:61
|30
|2
Devils
|21
|8
|5
|1
|7
|65:64
|27
|3
Detroit
|22
|9
|4
|1
|8
|66:70
|27
|4
Tampa
|21
|9
|3
|2
|7
|66:60
|26
|5
Islanders
|22
|9
|3
|2
|8
|70:66
|26
|6
Ottawa
|21
|8
|3
|4
|6
|70:69
|26
|7
Boston
|23
|8
|5
|0
|10
|74:74
|26
|8
Pittsburgh
|21
|10
|0
|5
|6
|64:58
|25
|9
Flyers
|20
|5
|6
|3
|6
|60:56
|25
|10
Columbus
|22
|6
|5
|3
|8
|68:71
|25
|11
Montreal
|21
|6
|5
|3
|7
|72:76
|25
|12
Washington
|22
|10
|1
|2
|9
|71:62
|24
|13
Florida
|21
|10
|1
|1
|9
|62:65
|23
|14
Rangers
|23
|7
|3
|2
|11
|58:61
|22
|15
Toronto
|22
|6
|3
|3
|10
|74:82
|21
|16
Buffalo
|21
|6
|2
|4
|9
|67:74
|20
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|21
|14
|1
|5
|1
|87:50
|35
|2
Dallas
|22
|10
|3
|4
|5
|72:62
|30
|3
Anaheim
|22
|9
|5
|1
|7
|80:69
|29
|4
Vegas
|21
|9
|1
|7
|4
|67:60
|27
|5
Seattle Kraken
|21
|7
|4
|5
|5
|57:58
|27
|6
Minnesota
|22
|7
|4
|4
|7
|65:64
|26
|7
Kings
|22
|6
|4
|6
|6
|60:63
|26
|8
Utah
|22
|8
|3
|3
|8
|66:67
|25
|9
Edmonton
|24
|5
|5
|5
|9
|74:87
|25
|10
Winnipeg
|20
|10
|2
|0
|8
|67:56
|24
|11
Chicago
|21
|9
|1
|4
|7
|69:61
|24
|12
San Jose
|22
|4
|6
|3
|9
|65:71
|23
|13
Vancouver
|22
|5
|4
|2
|11
|69:81
|20
|14
St. Louis
|22
|7
|0
|6
|9
|59:82
|20
|15
Calgary
|23
|5
|2
|3
|13
|54:71
|17
|16
Nashville
|21
|4
|2
|4
|11
|49:73
|16