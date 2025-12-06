Natali blízko hvězd: debut po vzoru Shiffrinové? Českou naději vede bývalý kouč Vlhové
Její čerstvě sedmnáct, ale má velkou budoucnost. Lyžařka Natali Anna Machytková, dcera špičkového servismana Miloše Machytky, ze své kategorie vyčnívá. Poklábosila už s Mikaleou Shiffrinovou, nově jí vede bývalý kouč Petry Vlhové. A lednové závody ve Špindlerově Mlýně jsou pro ni šancí na premiéru ve Světovém poháru. „Určitě je to cíl,“ říká Machytková.
V její rodině to nemohlo skončit jinak. Maminka Jitka je lyžařská trenérka, tatínek Miloš jako servisman v kariéře pracoval třeba pro Šárku Strachovou nebo Ester Ledeckou a v současnosti maže lyže pro Slovince Mihu Hrobata. Natali Anna Machytková se tak na lyžích ocitla už ve dvou letech.
„Bylo to na Kaunertale. Bylo mi řečeno, že jsem sjela první jízdu a pak jsem chtěla na horkou čokoládu,“ usmívá se při vzpomínce.
Dnes je z ní výrazná naděje českého alpského lyžování. Má za sebou šest medailí na posledních dvou vydáních Olympiády dětí a mládeže a v únoru v italské Folgarii dokonce vyhrála neoficiální žákovské mistrovství světa ve slalomu, o víc než sekundu.
Aktuální zima pro ni znamená významný krok dopředu. Začala spolupracovat se slovenským trenérem Ivanem Iľanovským, který dohlížel na začátek kariéry slavné Petry Vlhové a v roce 2015 v Aare s ní vyhrál její první závod Světového poháru. Trénoval taky bratry Žampovi.
Lyžuje podle Vlhové
„S Petrou jsem se ještě nepotkala, ale určitě bych se s ní ráda potkala a na něco se jí zeptala,“ říká Machytková. „Trenér nám dává její rozbory, aby nám ukázal, jak přesně máme lyžovat. Vidím od ní všechno. Určitě si z toho můžu vzít hodně. Jezdím první rok v juniorech, mám jiné lyže. Máme dobrého trenéra, aby nám ukázal, co a jak.“
Díky svému rodinnému zázemí se s lyžařskými superstar setkává odmalička. S Ester Ledeckou to bylo ve chvíli, kdy pro ni její tatínek v minulém olympijském cyklu pracoval.
„Můj táta chvilku jezdil s Ester, párkrát jsme ji viděla, ale ještě jsme se nebavily,“ líčí Machytková.
S americkou slalomovou královnou Mikaelou Shiffrinovou už si krátce promluvila. A podobně jako ona v roce 2011 si může zapsat první start ve Světovém poháru ve Špindlerově Mlýně.
„Je to velká motivace. Už jsem ji párkrát viděla, byla jsem tam s mým tátou, který ji zná. Bavili jsme se,“ vysvětluje Machytková.
Tatínek do přípravy lyží mluvit nebude
Světový pohár se do Krkonoš vrátí 24. a 25. ledna a český svaz by ve slalomu i obřím slalomu rád využil kvóty šesti závodnic na startu. To je šance pro Machytkovou nebo devatenáctiletou Katrin Kuděláskovou. Obě ale musí během zimy nasbírat dost bodů, aby splnily kritéria pro místo na startu.
„Momentálně jsem jela jenom jedny závody, to určitě nestačí. Pojedu tři závody ve slalomu. Jestli tam vyjedu body, abych mohla startovat, určitě startovat budu,“ vysvětluje Machytková, jejíž specialitou je slalom. „Momentálně se v tom cítím dost lépe. Může se stát, že pojedu i obřák, ještě nevíme.“
Ve Špindlerově Mlýně je doma, během zimy tam často trénuje na slavném svahu Stoh. A když se ve Svatém Petru jely závody Světového poháru před třemi lety naposledy, byla v hledišti.
„Byla jsem se podívat s mojí školou, dostali jsme vstupenky,“ vzpomíná Machytková. „Vždycky jsem říkala: Jó, tam se mi to líbí! Ta sjezdovka je dobrá, sice dost prudká, ale nemá žádné odklony, mám tu sjezdovku ráda. Byla by to dobrá zkušenost.“
Možná bude koncem ledna tentokrát na startu. Jisté je, že i když má tatínka elitního servismana, do přípravy lyží mluvit nebude.
„Určitě bych s nimi něco udělala, ale nemyslím si, že by to dopadlo dobře. Mám servisáka, tomu to radši přenechám,“ směje se.
SP ve Špindlerově Mlýně
SOBOTA 24. LEDNA
- 10:00 1. kolo obřího slalomu
- 13:30 2. kolo obřího slalomu
NEDĚLE 25. LEDNA
- 9:30 1. kolo slalomu
- 12:15 2. kolo slalomu