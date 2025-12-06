Přestavba v Boleslavi? Čekal jsem větší bolest, říká Jinoch. Majer ultimátum nedostal
Za posledních dvacet let se Mladá Boleslav nikdy reálně neocitla v boji o udržení. Teď však po letním řezu v kádru, příchodu nového trenéra a změně majoritního vlastníka balancuje v polovině soutěže na dně tabulky. „Zatím nám chybí výsledky. Klub po odchodu Davida Trundy na FAČR běží v zásadě stejně,“ říká v rozhovoru sportovní ředitel klubu Josef Jinoch. Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu>>>
Ještě před rokem se v Lokotrans aréně hrály evropské poháry, nyní se po velké přestavbě Středočeši drží jen dva body nad poslední příčkou. „Popravdě jsem čekal, že to bude bolet ještě víc. Nejde totiž jen o změnu kádru, ale o změnu celé klubové filozofie,“ upozorňuje šéf sportovního úseku.
V létě odešla řada klíčových hráčů a přišli místo nich spíš mladíci s potenciálem. Přirovnal byste to k „rebuildu“ ve stylu amerických sportovních celků?
„Úplně nevím, jak přesně to funguje v Americe, ale spělo to k tomu. Měli jsme spoustu hráčů, kterým končily smlouvy, někteří tady nechtěli zůstat a další přestupovali. Už od ledna jsme věděli, že kádr budeme muset obměnit a průběžně jsme se na to půl roku připravovali. Samozřejmě nikdo nečekal, že jaro bude tak neúspěšné. Skončil trenér (Andreas Brännström rezignoval z osobních důvodů, pozn. red.), k tomu skončili důležití hráči ze základní sestavy a měli jsme tu řadu starších hráčů, takže jsme věděli, že kádr potřebujeme omladit.“
Jste teď s odstupem spokojený s tím, jak letní přestupové okno dopadlo?
„Já nejradši hodnotím hráče až ve chvíli, kdy odcházejí. Teprve pak si můžeme říct, co tu po nich zůstalo a jestli byli úspěšní. S definitivním hodnocením tak musím ještě počkat. Každopádně jsem rád, že se nám podařilo přivést hodně mladých hráčů, o kterých si myslíme, že mají pro Mladou Boleslav velký potenciál. A nejde jen o áčko. Někteří přišli i do béčka s tím, že je v budoucnu chceme posouvat do prvního týmu. Snažíme se klub předělat tak, abychom byli schopní dlouhodobě hrát v lize na lepších pozicích, než kde jsme teď.“
K mladým hráčům přišel i mladý a možná částečně „naivní“ trenér Aleš Majer, který předtím neměl ligové zkušenosti…