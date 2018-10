Kovář i ve druhém zápase na farmě skóroval, první gól má Nečas

Kovář byl vyhlášen třetí hvězdou utkání, a to i přesto, že byl na ledě u všech inkasovaných gólů a měl tak v bilanci plus/minus čtyři záporné body.

Osmadvacetiletý Kovář dostal v Providence na farmě Bostonu šanci prokázat své kvality na zkoušce a vybojovat šanci na premiéru v NHL. Dosavadní opora Magnitogorsku v KHL v červenci podepsala roční jednocestnou smlouvu na dva miliony dolarů s New York Islanders, ale do kádru se Kovář nedostal a kontrakt byl ukončen.

Kovář v AHL debutoval před týdnem paradoxně proti Bridgeportu, kam byl formálně poslán před necelými třemi týdny z Islanders, ale tam mu klub nedal šanci a místo toho s ním po zařazení na listinu volných hráčů ukončil spolupráci. Jedním gólem pomohl k vítězství 5:3.

První body v pátém vystoupení na farmě Caroliny v Charlotte si připsal devatenáctiletý útočník Martin Nečas, který gólem a asistencí přispěl k vítězství na ledě Syracuse 6:3. Dvanáctý hráč loňského draftu předtím, než se přesunul do Charlotte, sehrál v tomto ročníku za Carolinu sedm zápasů a zaznamenal gól a asistenci.

That's his first as a Checker! pic.twitter.com/wa7pKtgdO6