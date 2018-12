Střelec Bulíř: Spengler Cup? Výborná atmosféra, neštve nás, že tu jsme | iSport.cz

Třinec vás dlouho přehrával, vy jste zapnuli až ve třetí třetině. Nakonec berete dva body, spokojenost?

„Celkově to bylo docela vyrovnané, je fakt, že jsme ale nehráli tak dobře. Ve druhé třetině jsme vůbec nedominovali. V šatně jsme si museli říct, že zbylých dvacet minut musíme hrát mnohem líp. A povedlo se to. Zvedli jsme se, a nakonec to dotáhli na nájezdy. Je fajn, že díky tomu máme zítra volno a hrajeme až v pátek.“

Musel o druhé pauze trenér Josef Jandač zvýšit hlas?

„To ani ne, spíše jen vysvětlil věci, které se m nelíbí. Že by mluvil nějak výrazně nahlas, bych neřekl.“

Jaký byl pro vás Třinec soupeř v porovnání s těmi, na které jste zvyklý v KHL?

„Bylo to něco jiného, české týmy jsou jiné. V Rusku jsou mančafty bruslivější, je to víc o rychlosti. S Třincem to bylo víc o kombinaci a technickém hokeji, zároveň se ale mnohem víc dohrávaly souboje. Tam se do těla tolik nehraje.“

Měl jste třeba motivaci navíc ukázat se proti českému klubu a hráčům, které znáte?

„To bych ani neřekl. Byl jsem prostě rád, že si můžu zahrát proti známým. Byla to změna, příjemné zpestření. Jsem rád, že na turnaj přijeli a mohli jsme se potkat.“

Měl jste několik dobrých šancí, hlavně v první třetině jste obraně Ocelářů několikrát zatopil. Co chybělo?

„Šimi (Hrubec) mě prostě vyčapal. Zrovna teď jsme se spolu smáli na nároďáku, že jsem mu dal góla v extralize, takže mi vlastně pomohl k tomu angažmá v Rusku. (smích) Teď mě vychytal, takže jsem na něj naštvanej. Po zápase jsme se tomu zasmáli.“

Narovinu, jak moc se vám při extrémně nabitém programu na Spengler Cup do Švýcarska chtělo?

„Je fakt, že těch zápasů máme šílenou spoustu, se vším tím cestováním to není jednoduché. Spengler má ale i mezi hráči velkou prestiž, jsem rád, že si tu poprvé můžu zahrát. Jiné týmy, trochu jiný hokej, super atmosféra. Nemůžu říct, že bychom byli naštvaní, že tu jsme. Bereme to pozitivně.“

Co říkáte na diváckou kulisu, kterou připravila zaplněná Vaillant Arena?

„Úžasné! Vůbec jsem to nečekal, když nehraje domácí tým. Lidi ale stejně udělali tu atmosféru výbornou. Na zápasy Davosu to musí být ještě o level výš. Jsem ale hrozně mile překvapený, to se pak hraje úplně jinak.“

Kanaďané i někteří hráči Třince si do Davosu přivezli i rodiny. Co vy?

„Taky, mám tady manželku a dceru. Těším, že se další dny strávím s nimi, protože jsem je teď nějakou dobu neviděl. V Rusku se mnou holky byly měsíc, já pak letěl na repre, ony domů. V Česku byly tři týdny, teď jsem fakt šťastný, že nám bylo umožněno vzít si sem rodiny, je to velké plus.“