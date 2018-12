Nejlepší hráč juniorského MS Godla: Jeden moment a mohl jsem být dole | iSport.cz

Denis Godla, nejužitečnější hráč juniorského mistrovství světa v roce 2015. Jak vám to i po těch letech zní?

„V první řadě mi vůbec nepřijde, že už je to tak dávno. Je to fajn, rád si na to vzpomenu, bylo to super. Celé to vlastně odstartovalo moji kariéru. Díky tomu jsem teď tam, kde jsem. Každý rok v čase Vánoc mi ty zážitky šampionát připomene, vždycky to v televizi sleduju. Tady v Davosu vypadá moje ráno tak, že jako první sjedu highlighty všech zápasů.“

Jak se za tu dobu změnil váš život?

„Bezprostředně po tom bylo kolem mě velké haló. Ze všech stran jsem slyšel, jak půjdu do Ameriky a jaká mě tam čeká kariéra. Nakonec jsem ale skončil ve Finsku, kde jsem moc šťastný. Vlastně už tam jsem čtyři roky, hraju jednu z nejlepších lig v Evropě. Život tam je parádní, ještě mám rok smlouvu, uvidíme, kam potom zamířím.“

Proč jste tehdy nenabral směr Amerika?

„Chtěl jsem, ale bohužel to nevyšlo. Byla tam špatná komunikace s agentem i klubem. Skončilo to tak, že byla polovina září a já byl stále bez angažmá. Když se pak objevila možnost jít do druhé finské ligy, skočil jsem po ní.“

Takže to byla vlastně cesta z totální nouze.

„Přesně tak. Dlouho nebylo nic, pak se ale během dvou dnů upeklo tohle. Říkal jsem si, že půjdu, že nemám co ztratit. Teď vím, že to byla dobrá volba.“

Jste v kariéře tak daleko, jak jste si v lednu roku 2015 představoval?

„Pořád jsem mladý, ambice mám vyšší. Finsko neberu jako svůj vrchol, pořád věřím, že se třeba ještě můžu dostat i do Ameriky. Lákala by mě ale taky Evropa. Rusko, Švédsko i švýcarská nebo česká liga jsou kvalitní.“

Jste v Kuopiu spokojený?

„Moc se mi tam líbí. Tuhle sezonu už jsem jasná jednička. V tabulce se nám ale zatím tolik nedaří. Vždycky nám chybí trochu štěstí. Musíme začít vyhrávat, abychom si dostali do play off. Jsme jedenáctí, ambice jsou větší. I když teda máme dost juniorů a mladých v týmu. Občas děláme chyby, ale skvěle bruslíme. Musíme hrát náš hokej, pořád můžeme pomýšlet i na šesté místo.“

Jak těžké je pro 19letého kluka se na mistrovství světa srovnat s tlakem? Vědomím toho, že vás sledují agenti a pár zápasů může reálně změnit celý váš život?

„Mně se to těžko hodnotí, jsem povahou brutální flegmatik. Prostě jsem se uvolnil a jel si to svoje. Ne všichni jsou ale takoví, hodně kluků bylo nervózních a pak nehráli to, na co měli. Pamatuju si, že jsme první zápas dostali 0:8 od Kanady, já střídal po pěti gólech. Další den jsem šel do brány znovu a vychytal jsem Finy. Kdybych to pokazil, už bych si na turnaji nezachytal. Stačil okamžik a mohl jsem být jinde, někde dole. Musíte mít štěstí, ale taky být splachovací.“

Za půl roku bude hostit šampionát dospělých Slovensko. Máte už teď v hlavě, že byste si chtěl doma zachytat?

„Myslím na to už dlouho, každý by si tam chtěl zachytat. V brance je ale na Slovensku velká konkurence. Máme kvalitní gólmany v Evropě i NHL. Bude to těžké, uvidíme, jak to dopadne.“

Spolu se bavíme na Spengler Cupu v Davosu. Jak jste si zvykl na zdejší řídký vzduch? Většina hráčů si stěžuje, že se jim tu hraje špatně.

„Je to jiné, hrát tady je mnohem těžší. V každé možné chvíli se to snažím vydýchávat. Horší to asi je pro hráče, kteří mají třeba minutové střídání a musí pořád jezdit. Já jako brankář toho tolik nenabruslím, taky to ale není nic snadného.“