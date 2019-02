Rozpoutal hon na Bokroše, teď běsnil za mořem. Slováka krotil pořadatel | iSport.cz

"Hádali se před hráči a to, co říkali jeden druhému, to jsem nechápal. Úplný blbákov a amatérismus. Nedá se ani popsat, jak špatnou náladu vytvářel Bokroš v týmu,“ psal mimo jiné v lednu produkt věhlasné akademie Red Bull v Salcburku na svůj facebookový profil poté, co Slovensko skončilo na MS osmé.

Na sociálních sítích je nyní Pospíšil v "kurzu" opět. Díky videu. V utkání USHL na ledě týmu Omaha Lancers, kde jeho Sioux City prohrálo smolně 3:4 po nájezdech, při pobytu na trestné lavici vystartoval na jednoho z domácích příznivců na tribuně.

Fanoušek Pospíšila zřejmě vyprovokoval, 19letý rodák ze Zvolenu slovní atak neustál a mrštil do hlediště lahev s vodou. Ta mu ale vzápětí přiletěla zpátky a Slovák začal běsnit. Vyskočil na hrazení a příznivce domácích Lancers uchránil od napadení jen člen pořadatelské služby.

VIDEO: Podívejte se na Pospíšilův incident na trestné lavici

Yep. I got it on Snapchat. Pospisil threw a water bottle at the fan first so the fan threw it back. pic.twitter.com/otcKMLpdzj