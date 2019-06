Nečas a jízda Charlotte. Oslavil čtvrtý titul za čtyři roky, půjde o patro výš? | iSport.cz

Při své extraligové premiéře působil poněkud nepatřičně. Na křídlech zkušení reprezentanti, mezi nimi sedmnáctiletý kluk s košíkem na helmě. Rozpaky zmizely s prvním buly, brněnští fanoušci si tehdy sedmnáctiletého Martina Nečase oblíbili natolik, že mu po dvou měsících připravili speciální choreo. Číslo 88 doprovodil výstižný text: Když makáš naplno, lidé to ocení.

Ocenil to i majitel a trenér Libor Zábranský, který si talentovaného centra vytáhl z dorostu Komety. „Když jsme skládali tým, chtěl jsem mít vítězné typy,“ líčil brněnský boss při dvou taženích za extraligovým titulem. Vedle hráčů jako Erat, Němec nebo Zaťovič sbíral zkušenosti také Nečas. „Věřím mu úplně stejně jako někomu jinému. I když za sebou nemá pět play off, nevidím u něj deficit,“ opakovaně vyzdvihoval kvality brněnského talentu.

Kromě sebevědomí a hokejových dovedností pochytil mladý útočník od zkušených borců v kabině Komety ještě něco: vítěznou mentalitu. Podílel se na obou úspěšných taženích Komety za Masarykovým pohárem, v součtu s triumfem v dorostenecké extralize v sezoně 2015-16 opouštěl před rokem Kometu se třemi tituly během tří let.

A dočkal se i počtvrté. Odsun na farmu po neúspěšném boji o místo v NHL nebral jako potupu, v základní části nasbíral 52 kanadských bodů a přispěl k triumfu Charlotte Checkers v základní části AHL.

Záložní tým Caroliny si přenesl formu i do play off, také díky tomu, že nasazení a tempo hry bylo podobné tomu, jaké mohli diváci vidět již v základní části. „Rychlost a tvrdost byly podle mě na maximu už v základní části, tady se hraje nadoraz pořád. Přišlo mi, že v Česku byl mezi základní částí a play off větší rozdíl než tady,“ líčil Nečas před finále.

V něm sice zvládlo první zápas Chicago, pak už však patřila série Charlotte. Čtyři výhry v řadě posunuly klub k zisku premiérového Calder Cupu, na němž ve finálovém souboji podílel šesti kanadskými body (3+3) také Nečas.

Zatímco někteří hokejisté již mají nachozené desítky kilometrů po golfových hřištích, Nečasovi opět končí sezona v nejzazším možném termínu. „Už minulý rok, kdy jsem jel na mistrovství světa, byla sezona docela dlouhá,“ podotkl s úsměvem. „Na play off se ale vyhecujete vždycky, dá vám další sílu.“ Calder Cup, který si vítězové AHL předávají od roku 1937, je pro něj čtvrtou klubovou trofejí za poslední čtyři sezony, k tomu přičtěte tři roky staré prvenství s reprezentační osmnáctkou na Memoriálu Ivana Hlinky. Dnes dvacetiletý forvard už má na kontě víc úspěchů než řada hráčů za celou kariéru.

„Všichni říkají, že je dobře, když klub vidí, jak něco vyhrajete. Vítězný typ je vždycky cenný pro každé mužstvo. Pokud vyhráváte už od mladého věku, je to plus,“ přiznává Nečas.

Podle fanoušků by se měl tahoun týmu v létě přesunout o patro výš a ukázat, zda vítězná aura zafunguje i mezi elitou v NHL.