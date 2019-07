"Nový" Slovan začal přípravu, v kádru jsou dva Češi. Licence prý bude | iSport.cz

Hokejový Slovan prožívá turbulentní léto. Na konci května klub oznámil konec v KHL. Dostihly ho finanční problémy, které se táhly několik let. Po sedmi letech by se měl vrátit do slovenské extraligy. Jenže ani to ještě není zdaleka stoprocentní. Nejdříve musí splnit podmínky pro udělení licence.

Podle generálního manažera Juraje Bakoše je vše na dobré cestě. „Podklady jsme už odevzdali a na prvním zasedání výkonného výboru Slovenského svazu ledního hokeje (1. srpna) se rozhodne. Mám informace, že všechno je na dobré cestě a se vším bychom měli být vyrovnaní do začátku licenčního řízení,“ řekl pro hokej.sk.

Ještě v neděli neměl Slovan na soupisce ani jednoho hráče, o den později už odstartoval přípravu. Nový kouč Roman Stantien začal s nekompletním kádrem. Kontrakt zatím podepsalo 15 hráčů, mezi nimi například obránci Andrej Meszároš či Michal Sersen, kteří v týmu stejně jako mladíci Patrik Bačík a Marek Sloboda působili i v minulé sezoně.

Z dalších jmen zaujme 39letý veterán Roman Kukumberg, který posledních pět sezon strávil v Mountfieldu HK. Z české extraligy mohou fanoušci znát i Martina Štajnocha, Tomáše Ziga, Michaela Vandase či Tomáše Matouška. „Jsem velmi rád, že tu máme kluky, kteří už v Bratislavě působili a odvedli kus dobré práce,“ těší Stantiena. Na tréninku se objevilo i několik mladíků, kteří zabojují o stálé místo v sestavě.

Konkurence by ještě měla přijít pro českého brankáře Vladislava Habala, který byl v posledních třech sezonách jedničkou Košic. Bratislavský klub má zájem především o reprezentačního gólmana Denise Godlu.

Slovan chce nicméně posílit i na dalších postech. „Mužstvo jsme začali skládat v podstatě úplně od začátku, jelikož po minulé sezoně v kádru nezůstal ani jeden hráč. Za velmi krátkou dobu máme k dnešnímu dni podepsaných 15 hráčů a další oznámíme v průběhu nejbližších dnů. Kádr na tuto sezonu budou tvořit převážně slovenští hráči, většina z nich už ve Slovanu hrála a osobně si v tomto období velmi vážím, že přijali nabídku bojovat za Slovan,“ sdělil pro klubový web GM Bakoš.

„Společně uděláme všechno pro to, abychom Slovanu vrátili důvěru a jméno, které roky budoval, a věřím, že poctivou prací si získáme přízeň fanoušků, kteří byli vždy výborní a povzbuzovali svůj tým,“ věří Stantien, který jako hráč dlouhé roky válel za Vsetín.

První přípravný zápas odehraje Slovan už 4. srpna. Na hradeckém Mountfield Cupu vyzve Pardubice. Celkem má na programu sedm duelů. Všechny odehraje venku, jelikož na Zimním stadionu Ondreje Nepely se bude konat mistrovství Evropy ve volejbale žen. Na domácím ledě se tak představí až v ostrém utkání slovenské extraligy. Pokud tedy splní všechny své závazky…