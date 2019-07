Slovan nemá ani jednoho hráče, ale do dvou let chce titul z ligy. Kolik dluží? | iSport.cz

Po sedmi sezonách v KHL, plných proher a dluhů, je konec. HC Slovan Bratislava po mizerném ročníku 2018/19 okořeněném pouhými deseti výhrami z 62 možných v elitní lize končí a vrací se do slovenské nejvyšší soutěže. V tuto chvíli probíhá tvorba kádru a v jednání jsou nedořešené výplaty z minulosti. A sportovní ambice? Nový generální manažer Juraj Bakoš by rád získal do roku 2021 ligový titul.