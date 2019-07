Místo Curychu slabý Rapperswil. Počítám s klíčovou rolí, říká Červenka | iSport.cz

Naražená kostrč mu znemožnila start na světovém šampionátu v Bratislavě. Předtím bojoval s nepříjemnou nemocí a do toho spadl s ambiciózním Curychem do zápasů o udržení. Negativ bylo až moc. Už má být zase líp, Roman Červenka tomu pevně věří. Na led začal chodit se Slavií, do Švýcarska se vrací na začátku srpna.

Jaké jste měl možnosti po minulém ročníku, který pro vás ani pro klub nedopadl dobře?

„Nějakou dobu se čekalo, co bude. Já jsem chtěl hlavně zůstat kvůli rodině blízko Curychu, kde se nám líbilo. Mladý jde do školy, předtím tam chodil dva roky do školky. Celkově dávalo smysl pokračovat ve Švýcarsku. Čeká nás sice stěhování, ale Curych budeme využívat dál. Máme ho na dostřel. Když to řeknu blbě, to město nás ohromilo. Byli jsme moc spokojení. Člověk tam má vše, co potřebuje. Rapperswil je kousek, prostředí známe. Co se týká hokeje, liga je vyrovnaná a je šance to někam posouvat. Motivace určitě je.“

Člověka hned napadne, že jdete do horšího.

„Podívejte, já šel do Curychu vyhrát titul a nakonec jsme nehráli ani play off. Je fakt, že jsem byl nemocný a zraněný. Člověk nikdy neví, co bude. Do Chomutova jsem přišel taky v době, kdy postupoval do extraligy. V Rapperswilu budeme mít mladý, pracovitý tým, který může být nepříjemný.“

V minulém ročníku se jako nováček zachránil až v play out. Není to pro vás málo?

„Říkali, že na první sezonu nebyli úplně připravení. Hráli jsme s nimi ke konci sezony víckrát a dokázali nás i porazit. Kluby, které měly dobrou sezonu, ji teď mít nemusí. A naopak. To je v hokeji běžné. Doufám, že mě berou s tím, abych měl hodně prostoru na ledě a hrál klíčové situace. Počítám s tím. Vím, že očekávání ode mě budou trošku větší. Tuhle pozici mají cizinci ve všech týmech.“

Podepsal jste pouze roční smlouvu. Proč?

„Když jdu do nového, nechci nějakou delší. Dopředu nevím, jak to bude vypadat. Když budou obě strany spokojené, není problém se domluvit dál. Takto mi to spíš vyhovuje. Ve Švýcarsku je jen dvanáct týmů, míst není moc. Výhodu mají pořád Kanaďané. Hlavně ti, co přicházejí z NHL. Tohle tam přetrvává. Ve srovnání cena/kvalita života je to velmi dobrá destinace. K tomu málo cestování.“

V Curychu jste pokračovat nemohl?

„Kdyby zůstal Arno (trenér Del Curto), asi bych tam byl dál i já. Čekalo se dlouho, než seženou trenéra. Pak to vyplynulo nějak takto. Ve finále už Curych o mě nejspíš zájem neměl. Podepsali někoho jiného.“

Zdraví drží?

„Drží…Ještě pořád beru prášky, léčba probíhá. Ale můžu dělat všechno.“

Pořád o vás usiluje hradecký Mountfield?

„S Jardou Bednářem (sportovním manažerem) jsme spolu mluvili někdy před rokem. Letos ne.“

Ve čtvrtek na exhibici ve Znojmě jste si opět po čase zahrál s Jaromírem Jágrem, který sám tvrdí, že má nadváhu. Bylo to znát?

„Vidět to je. Hlavně když je svlečenej. (úsměv) Ale on má čas. Zase se připraví, než se začne. Nehraje první sezonu. Poradí si a bude dobrej.“

Jágr odehrál exhibici a promluvil i o Réwayovi: Má to ve svých rukách

Jágr, Pastrňák i Voráček spolu na ledě. Plejáda hvězd se sešla ve Znojmě