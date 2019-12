Češi nevyhráli 37 let Spengler Cup? Čas to změnit, burcuje Ocelář Stránský | iSport.cz

Třinečtí Oceláři chtějí zabojovat o zápis do historie. Při své druhé účasti na Spengler Cupu, nejstarším klubovém turnaji světa, dnes budou v Davosu hrát o celkový triumf s výběrem Kanady (ONLINE 12.10). „Že žádný český tým Spengler Cup už 37 let nevyhrál? Je na čase, abychom to změnili,“ usmíval se útočník Matěj Stránský, který v semifinále se švýcarským týmem Ambri-Piotta (3:2p) trefil postupový gól. „Když už jsme se dostali tak daleko, proč ten turnaj nevyhrát?“ Posledním československým vítězem je Dukla Jihlava, která turnaj vyhrála šestkrát. Naposledy v roce 1982.

Stránský se kuriózně trefil už ve čtvrtfinále s ruskou Ufou (3:2). Puk nahozený obloučkem ze středního pásma šel mimo bránu, ale po dopadu na led divoce změnil směr a gólman už nestačil reagoval. Proti Švýcarům udeřil v prodloužení.

„Fery Musil posunul puk Rosťovi Martynkovi a chvílí jsem váhal, jestli se pustit k brance,“ popisoval klíčovou trefu Stránský. „Řekl jsem si, že když je tam rychlonohý Rosťa, určitě nastřelený puk dojede, proto jsem zkusil mezi kruhy dobruslit. Bylo štěstí, že gólman byl zalezlý v bráně, hodil jsem mu to pod lapačku.“

Útočník Stránský ocenil parádní formu matadora Martynka (37 let), který si pro změnu připsal vítězné góly proti Davosu (4:1) a ve čtvrtfinále s Ufou. „Je neuvěřitelné, co v jeho letech předvádí. V tomhle věku budu rád, když vůbec vstanu z postele,“ usmíval se Stránský. „A on doslova lítá po ledě, hraje fakt super. Celá jeho lajna (se sourozenci Kovařčíkovými) hraje skvělý turnaj.“

Švýcarský tým Ambri-Piotta hnal v Davosu neskutečný kotel. Celá jedna tribuna byla zaplněná bouřlivými fanoušky. O to víc si Oceláři výhry a postupu cení. „Podali jsme skvělý týmový výkon,“ přitakal Stránský. „Užíváme si to, hrajeme jeden za druhého. Bylo to hrozně těžké, protože únava už se kumuluje, zápasy jdou rychle po sobě a není moc prostor na regeneraci. Parta se semkla. A když se hraje tak důležitý zápas, člověk v sobě síly najde, vloží do hry těch pět procent, co mu ještě zbývají.“

V dnešním finále se Oceláři opět potkají s Kanadou. Ve skupině jí podlehli 1:4. Pro úřadující šampiony to bude třetí zápas ve třech dnech. Navíc ve vysokohorském prostředí. „Nemyslím si, že bude problém hrát třetí zápas ve třech dnech, v Americe jsem to zažil a člověk si na to zvykne,“ komentoval Stránský. „Kanada nás ve skupině porazila, budeme jí to chtít vrátit. Když už jsme došli tak daleko, proč ten turnaj nevyhrát? To je náš cíl a věřím, že každý v sobě najde nějakou sílu navíc.“