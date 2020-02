Italský obr opět přestřelil! Puk napálil do obličeje sudího, dostal flastr | iSport.cz

Znovu přestřelil. Obrovitý obránce Thomas Larkin se opět ukázal v negativním světle. V utkání německé ligy jeho Mannheimu na ledě Bremerhavenu (3:4sn.) neunesl odpískání ofsajdu a zřejmě frustrovaný chtěl nastřelit puk do mantinelu. Leč zasáhl přesně hlavního rozhodčího, navíc přímo do obličeje…

Thomas Larkin je v evropském hokeji už zavedenou značkou. Téměř dvoumetrový (196 cm) a více jak stokilový pořízek budí respekt. V listopadu 2017 sestřelil v odvetném utkání osmifinále Ligy mistrů loktem Daniela Pailleho tak ostře, že kanadskému útočníkovi způsobil těžký otřes mozku.

Vítěz Stanley Cupu z roku 2011 s Bostonem pak musel předčasně ukončit kariéru. Sice se později ještě pokusil o návrat, ale kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům pověsil brusle definitivě na hřebík. Za brutální faul dostal Larkin od disciplinární komise Ligy mistrů stopku jen na čtyři zápasy.

VIDEO | Larkinův brutální faul na Pailleho z listopadu 2017

Minulý víkend se Larkin „předvedl“ i v německé lize, kde už čtvrtou sezonu nastupuje pod českým trenérem Pavlem Grossem za Mannheim. V závěru druhé třetiny utkání na ledě Bremerhavenu se na útočné modré čáře snažil zachytit vzduchem letící kotouč. Povedlo se, ale čárový rozhodčí odpískal postavení mimo hru.

Co na to 29letý obr? Kotouč odpálil tak nešťastně, že trefil přímo do obličeje hlavního rozhodčího Mariana Rohatsche. Ten se dlouho nezvedal a do utkání už se nevrátil. Celou třetí třetinu a následné prodloužení s nájezdy tak museli zbylí sudí zvládnout ve třech.

VIDEO | Larkinův poslední zkrat

Rodák z Londýna, který ovšem vlastní italský a americký pas, se za svůj zkrat omluvil. Ospravedlnění se hodilo, disciplinárka DEL ho totiž vzala při určování trestu v potaz jako polehčující okolnost. Konečný verdikt? Stopka na devět utkání.

Italský reprezentant, který už třikrát startoval na světovém šampionátu elitní kategorie, se tak do hry bude moct vrátit až v play off. Do konce základní části totiž Mannheimu zbývá odehrát právě devět duelů.