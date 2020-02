Takhle se žije na farmě v AHL. Cítíte hnůj, hodně rvaček a kravské zvonce | iSport.cz

Ve chvíli, kdy se domácí parta žene do útoku, v hledišti bijí kravské zvonce. Jak kdyby se hnalo z hor do údolí splašené stádo. • Pavel Ryšavý (Sport)

PŘÍMO Z USA | Valentýnská pošta teď šlape na plný výkon. Loveland. Pokud plánujete posílat na 14. února zamilované dopisy, asi neexistuje na světě lepší místo, odkud byste na nich chtěli mít razítko. Pak jsou tady ještě lyže. Hokej není to hlavní, čím je městečko populární dál než za hranicemi státu Colorado. No a pak taky sedí říct, že když jste v Lovelandu na farmě, tak jste opravdu na farmě.

Nadechnete se a chvíli pátráte, co vlastně cítíte. Adrenalin? Párky ze stánku? Ne. Stojíte na parkovišti před arénou a do nosu se vám dostal hnůj. Vedle stadionu, kam se vejde něco přes 5 tisíc fans, stojí ještě jedna hala. Druhá ledová plocha?

„Ne, tohle je opravdová farma, sem si můžete skočit na rodeo,“ usměje se jen český útočník Martin Kaut, který za Colorado Eagles hraje druhou sezonu.

Na hokeji farmářský život zase spíš slyšíte, než cítíte. Ve chvíli, kdy se domácí parta žene do útoku, v hledišti bijí kravské zvonce. Jak kdyby se hnalo z hor do údolí splašené stádo. Má to svoje kouzlo. Je to o dost jiné prostředí než v Česku na extralize, liší se. Hned si všimnete velmi populárních rádií, kde pro fanoušky komentují celý zápas. Když se v Lovelandu trefil hráč ze San Jose Barracuda, ve ztichlé hale jste zaslechli řev reportéra z Kalifornie, který nadšeně hulákal ze svého skyboxu. Rozhlasový přenos si vychutnáte i v hale. Stačí jít pro jídlo na chodbu nebo na záchod.

Tam všude k vám z repráků dolehne hlas, který popisuje bitvu z domácího pohledu. A pak je tady hokej... Stejné nadšení jako góly vyvolá bitka. Možná o něco větší. Zahodíte rukavice, hala se postaví a řve. Rvaček vidíte víc než v NHL. Na farmě zdaleka nefunguje taktika, že bitky nejsou hokej. Naopak, patří sem. Stejně jako hodně tvrdá hra, velké nasazení, plus rychlost.

Ale taky dost chyb, snaha na sebe upoutat a taktika je spíš soubor určitých doporučení než dogma. Jak dostat arénu nejvíc do varu? Když si režisér na kostce pohraje s oběma rváči, kteří dosedli na trestnou. Ukáže domácího, hala bouří a tleská. Ukáže zástupce z druhého tábora a slyšíte: „boooo“. Zase krávy. A teď zrychleně. „Yeaaaah, booooo, yeaaah, booo, yeaah, boo...“

Město nemá žádného slavného hráče, který by tady vyrostl a hrál NHL. Hokej se tady taky začal hrát až od roku 2003. Přesto pod stropem visí dres Montrealu s číslem 6. Patří Ralphu Backstromovi, který nastupoval za Canadiens v letech 195871 a šestkrát získal Stanley Cup. On je totiž hodně důležitou postavou pro město.

Dlouho trénoval na univerzitě v Denveru a právě v roce 2003 se stal prvním majitelem klubu. S ním přišel do Lovelandu hokej. AHL se tady hraje druhým rokem. Lidi táhne, arénu není problém vyprodat. Farma vedle farmy funguje.