Bartošák má po šanci na švédskou ligu. Koronavirus soutěže stopnul | iSport.cz

Patrik Bartošák nevylučuje, že by se mohl rozehrát v Jihlavě, kde trénuje. Nejradši by ale do zahraničí...

Brankář Patrik Bartošák už s MODO Hockey finálovou kvalifikaci o postup do elitní švédské SHL nedohraje. Kvůli koronaviru se hokejové soutěže zastavily už i ve Švédsku, série s Björklövenem zůstala nerozhodná 1:1 na zápasy (4:3p, 0:3). „Oficiální to zatím není, ale vypadá to, že nikdo nepůjde nahoru a nikdo nepůjde dolů, takže blbý,“ říká Bartošák pro iSport.cz.

Finálovou kvalifikaci rozjel Patrik Bartošák s MODO Hockey solidně. První zápas jeho tým vyhrál 4:3 v prodloužení, český gólman měl 54 zákroků. Dalších 39 přidal v domácí odvetě, kterou ovšem Björklöven vyhrál 3:0. Další zápasy se hrát nebudou.

„Ještě v sobotu byla kvalifikace jen pozastavena, ale před chvílí jsme se dozvěděli, že ji zruší,“ líčí gólman. Hráči MODO dostali během víkendu volno. S tím, že se v pondělí dozví oficiální vyjádření, jak dál. „Jenže mi před chvílí volal trenér gólmanů, že rozhodnutí padlo. Že to kvůli koronaviru zavřou a nikdo se neposune.“

Bartošákovi to komplikuje nadcházející sezonu. „Chtěl jsem tady zůstat i příští rok, moc se mi tady líbí, celá organizace je na hodně velké úrovni a život tady se mi celkově líbí. Ale tím, že se nepostoupí, se to zkomplikovalo. Na rovinu, příští rok chci zase do nejvyšší ligy. Trošku jsem počítal s tím, že se nám podaří s MODO postoupit, že budu chytat SHL. Jenže to bohužel padá.“

