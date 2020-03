Will má po návratu ze Švédska domácí vězení: Nakupují nám sousedi | iSport.cz

Do čtvrtečního utkání proti Švédsku nastoupí v brance národního týmu Roman Will • Michal Beránek (Sport)

Ze Švédska odjel s rodinou včas. Sotva byla oficiálně ukončena tamní elitní soutěž, Roman Will už seděl v autě směr Česko. „Stihli jsme to jen tak tak. O pár hodin později Dánové zavřeli hranice,“ popisuje úprk český brankář. V rozhovoru pro deník Sport mluví také o své budoucnosti, v příští sezoně by si měl poprvé vyzkoušet KHL.

Prožíval skvělou sezonu. S týmem Rögle hrál o čelo švédské ligy, ve statistikách patřil k top gólmanům. Nadchnul i výkony v reprezentaci. Aktuálně je ale po návratu ze Skandinávie doma v karanténě. „Hokej jde stranou. Lidi teď musí být rozumní a chránit sebe i druhé,“ říká.

Švédská nejvyšší soutěže končila v Evropě jako jedna z posledních. Jinak to ale asi dopadnout nemohlo...

„Přesně tak. Nikdo si nemůže vzít na triko případné další šíření nemoci. Když pominu KHL, bylo Švédsko vlastně poslední top ligou, která ještě hrála. Byla by jen otázka času, kdy by to dostal nějaký hráč a stejně by šla liga do karantény. Je rozumné, že se to už prakticky všude ukončilo.“

Jak moc bylo předmětem debat mezi hráči v kabině slovo koronavirus?

„Každý den to bylo hlavní téma. Nakonec byli všichni rádi, že se to ukončilo. Pro hodně hráčů to tam nebyl domov, byli jsme myšlenkami jinde. Klub nám vyšel ohromně vstříc. Všechny hráče, kteří nebyli ze Švédska, pustili domů ještě před oficiálním ukončením ligy. Řekli, ať se sbalíme, vezmeme rodiny a jedeme. Klidně nám mohli nařídit, ať zůstaneme a čekáme, protože tam máme platné smlouvy. Mohli jsme být zavření, kdo ví jak dlouho. Jsem rád, že jsme stihli dojet domů.“

Dlouho to přitom vypadalo, že se ve Švédsku nic moc neděje. Nakažených přibývalo, ovšem sporty dál pokračovaly, byť bez diváků. Jak jste to vnímal?

„Byli jsme samozřejmě nervózní, ale věřili jsme, že tamní vláda ví, co dělá. Nerozuměli jsme zprávám, takže jsme byli od velkých informací trochu odříznutí. Přišlo mi, že lidi neplašili, brali to v rámci možností v klidu. Možná začali s prevencí později, než by se mělo. Švédsko je na tohle specifická země. Těžko se mi to ale hodnotí.“

Na konec ligy se dlouho čekalo. Definitivně ji odpískali, až když bylo v zemi skoro tisíc nakažených.

„Je to tak, s manželkou jsme si to doma taky říkali. Slyšel jsem, že kluby hodně tlačily na to, ať ročník zruší. Taky se ale podobně jako v Česku čekalo, až přijde nařízení vlády, tedy vyšší moci. Chápu, že se tam točí spousta peněz a kluby nemůžou samy říct, že zavírají krám. Po posledním zápase se už ale vůbec netrénovalo, opravdu se čekalo na konec.“

Prý byly ve hře velké peníze za televizní práva, proto byla na stole i varianta, že se play off zkusí odehrát s prázdnými stadiony.

„Je to tak, vím o tom. Jsem rád, že zvítězil zdravý rozum a tohle se nestalo. Celý hokej teď musí jít stranou. Jde o to, aby se celá situace dostala zase do pořádku. Honit si v play off za každou cenu triko, to by byla kravina. Vystavovat se zbytečně riziku… Hokej miluju, ale zdraví je přednější. Nemělo by to cenu. Teď si jen přeju, aby lidi byli rozumní, chránili sebe i druhé, a všechno se dalo zase do pořádku.“

Jaké to bylo s odjezdem domů, přes hranice, které se postupně uzavíraly?

„Vraceli jsme se v sobotu po půlnoci a všechno to bylo samozřejmě narychlo. Měli jsme ale štěstí, protože pár hodin po našem odjezdu zavřeli hranice Dánové, což by pak bylo na řešení mnohem horší. Teď máme nařízenou dvoutýdenní karanténu, jsme doma. Sousedi nám nakupují, nechávají tašky za dveřmi. Je to ale drobnost, nějak to zvládneme.“

Když pomineme mrzutý konec, sezona byla z vašeho pohledu hodně povedená, ne? Čísly jste patřil k nejlepším gólmanům ligy, s Rögle jste skončili na historickém třetím místě po základní části.

„Je to tak, spokojený jsem moc. Pro klub to byl opravdu historický úspěch, takhle vysoko nikdy nebyl. Navíc se vybojovala Liga mistrů pro další ročník. Ve všech směrech super sezona. Celá liga je tam extrémně vyrovnaná. Jsem tedy moc rád, že jsem zvládl přechod z Česka do top evropské ligy, že jsem pokračoval v tom, co jsem načal v Liberci, že dělám postupné kroky, což mi dělá velkou radost.“

Platí ale, že v klubu dál nezůstanete?

„Nezůstanu. Aktuálně řešíme, co dál. Chtěl bych se zase posunout.“

Mluví se o tom, že jste dohodnutý s Čeljabinskem. Takže do KHL?

„Je pravda, že to s agentem směřujeme do Ruska, víc ale říct nemůžu. Je těžké se o tom teď vůbec bavit. Kdo ví, co bude za pár měsíců. Jak říkám, chci v kariéře zase posun.“