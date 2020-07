Záhadná smrt ruského hokejisty (†23). Při běhu se mu udělalo zle a zemřel | iSport.cz

Při běhu s ostatními hráči se necítil dobře, následně brzy upadl do kómatu a po převozu do nemocnice zemřel. Takto podle ruských médiích probíhaly poslední chvíle života hokejisty Pavla Krutého. Vedení Orsku nechápe, jak se něco tak strašného mohlo stát. Odchovanec Amuru Chabarovsk se jako nová týmová posila na začátku týdne hlásil trenérům a po absolvování důkladných fyzických testů, které měly platit do konce srpna, nepociťoval žádný problém.

„Byl ve všech ohledech zcela zdravý. Prošel i testem na koronavirus, stejně jako celý tým a nikdo neměl pozitivní výsledky. Jsme v šoku. Klub poskytne Pavlově rodině a blízkým veškerou podporu,“ řekl Oleg Pivunov, generální ředitel Jižního Uralu pro zpravodajskou agenturu TASS.

Jak je tedy možné, že lékaři při vyšetřeních přehlédli hrozbu plicní embolie? Závažné onemocnění, které většinou kvůli krevní sraženině ucpává krevní řečiště plic, končí bez včasného lékařské pomoci tragicky. Případem se již zabývá disciplinární komise ruské hokejové federace. Nicméně tamní média začala okamžitě přicházet s různými bližšími informacemi o Krutého smrti.

Provedené testy například neměly být úplně hotové, především ten krevní. Sport Express tvrdí, že sanitka dorazila o 30 minut později, tedy ve chvíli, kdy už nebylo útočníkovi pomoci. Přítomný lékař Krutého údajně oživoval fackováním a omýváním vodou. Náročný měl být rovněž onen trénink, při kterém se hráči udělalo zle. Trenér Orsku Jevgenij Zinovjev údajně poslal své svěřence na 11 kilometrů dlouhý běh při denní teplotě 35 stupňů.

Osudová shoda okolností, či pochybení?

Hlavní kouč se proti tvrzení médií ohradil s tím, že jde o pouhé spekulace. „Vyzývám všechny, aby nevěřili spekulacím. V době tragédie jsme byli v zahajovací fázi, která měla trvat čtyři dny. Nikdo neměl velkou zátěž. Tým jsme při běhu zkoušeli. Chtěli jsme se seznámit s tratí. Někteří hráči běželi naplno, jiní napůl a další chodili. Teplota byla 25 stupňů, což je pro náš region docela normální,“ prozradil třiapadesátiletý Rus.

Už přes 23 let trénuje mládež i seniory a veškerou práci má před každou sezonou do detailu připravenou. V případě Krutého šlo podle jeho slov o osudovou shodu okolností. „Pro nás všechny je to velká tragédie, zemřel mladý hráč. Sám jsem otcem, mám syna ve stejném věku. Trápí mě to. Zažili jsme velmi obtížnou událost. Vyjadřuji upřímnou soustrast celé rodině a přátelům Pavla,“ litoval Zinovjev.

Jiné zprávy k tragickému úmrtí nikdo z Orsku neposkytl. Podle informací championat.com klubové vedení dokonce zakázalo svým hráčům mluvit o tom, co se stalo. Ruský novinář Sergej Emljanov vidí „mlčení“ Jižního Uralu jako zoufalý pokus o vyhnutí se odpovědnosti za tragédii, kterou měl způsobit pochybení a zaostalý tréninkový program v ruské nižší soutěži.

Ke Krutého smrti a poměrům ve VHL se ostře vyjádřil také zkušený trenér Andrej Nazarov. „Absolvoval jsem již mnoho letních kempů a vím moc dobře, co zde znamená zátěž. Každý z hráčů potřebuje individuální přístup. Mladí a zdraví sportovci by neměli umírat v nejlepších letech. Po takové tragédii musíme provést neplánovanou kontrolu všech ředitelů, trenérů a týmových lékařů VHL. Ti, kteří tam nemají co dělat, by měli být nemilosrdně vykopáni,“ řekl bývalý kouč Nižněkamsku či Petrohradu, který jako hráč v NHL odehrál 579 zápasů.