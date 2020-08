Existenční problémy a sbírka. Teď Košice shánějí hráče přes formulář! | iSport.cz

V táboře tradičního slovenského klubu to vypadalo na apokalypsu. Košice měly dluhy, navíc železárenský kolos ohlásil, že kvůli krizi do hokeje přestane lít peníze. Takže? Klub s českým sportovním manažerem Janem Šťastným vyhlásil sbírku. Potřeboval vybrat 700 tisíc eur (asi 15 milionů korun), jinak se nepřihlásí do extraligy. Sumu neposbíral. Ale železárny změnily názor. Takže hokej je zachráněn. A teď se loví hráči. Máte zájem? Můžete se přes formulář na webu přihlásit.

Ve slovenském hokeji zoufale chybí prostředky. To není žádný nový objev. Koronavirová pandemie situaci týmů v nejvyšší soutěži rozhodně nezlepšila. Pořád máte kyselý dojem z celé chomutovské aféry, jak roky balancoval nad propastí v Česku? Na Slovensku má víc organizací podobné trable. Hlavní je, aby přežily. Nějak.

„Většina klubů funguje v hodně minimalistické verzi, kdy není možný jejich rozvoj. Jen plánují, jak přežít další sezonu, zaplatit trenéry, led, dopravu, všechny výdaje, které potřebují. Nepřemýšlejí, co bude za dva až tři roky, protože na to prostě nemají čas,“ rozpovídal se prezident svazu Miroslav Šatan. Upřímná slova z něj padala v podcastu Boris a Brambor, který provozují bývalé slovenské hvězdy Boris Valábik a Marian Gáborík.

Krizí si procházejí i mocné značky. Slovan Bratislava málem vymazala z hokejové mapy dluhová past, do které se zamotal v KHL. Až teď po nástupu nového majitele vypadá stabilně. Vážné problémy přes léto ale měly Košice, osminásobný šampion slovenské extraligy.

Poslední dobou se mluvilo o tom, že mocný americký kolos U.S. Steel přestane do klubu dávat peníze, vycouvat chtěl kvůli krizi v ocelářském průmyslu. Za posledních 20 let do hokeje investoval 40 milionů eur (víc jak miliardu korun). Proto i klub najal Jana Šťastného, bývalého asistenta Vladimíra Růžičky z Chomutova a bývalého mládežnického kouče, aby nastavil novou koncepci výchovy vlastních hráčů.

Jenže jako kdyby pandemie hodně věcí urychlila. Železárny klubu ohlásily stop. Konec podpory. Už ani euro. Definitivně. Košice pak přes léto rozjely akci, že zkusí vybrat peníze na extraligu od menších donátorů a fanoušků. Limit si daly do půlky července. Plán? Sehnat 700 tisíc eur (15 milionů korun). Do akce se zapojilo přes 600 dárců a do klubu pustilo peníze zhruba 170 zákazníků fanshopu. Nakonec suma dělala 30 tisíc eur (785 tisíc korun). Částka slušná, nicméně by znamenala, že Košice extraligu odpískají, s tím by nejvyšší soutěž hrát nešlo. Klub prodloužil aspoň akci do konce srpna. Věřil v zázrak.

A ten se stal, protože U.S. Steel ohlásil, že nakonec opět do hokeje pošle peníze, mělo by jít o 860 tisíc eur. Klub přežil. A teď se chystá uspořádat velký try out, hráčský test, kde najde třeba poklad. „Cílem je, abychom dali šanci všem hráčům, pro které bylo ctí a privilegiem oblékat dres HC Košice. Máme připravený třídenní program, během něhož budeme postupně počet účastníků snižovat,“ přibližuje akci Šťastný.

Na webu jen vyplníte formulář, kde zadáte věk, dva posty, na které s vámi může trenér počítat, vaše ID na serveru eliteprospects.com a můžete se hlásit na kempu.

Všechno jen potvrzuje smutný Šatanův pohled na věc. Šťastný a další kouči z klubu byli v minulé sezoně na stáži v Edmontonu, kterou se podařilo domluvit přes Leona Draisaitla, jehož otec Košice trénuje. Mají plány, jak věci rozběhnout dál. Jenže áčko málem zkrachovalo. Nakonec do propasti nespadlo. S klikou se udrželo. Na jak dlouho?