Alkohol, průšvihy, sbohem NHL. Žerděv dal gól Hradci: vzkřísí kariéru?

Bude to dřina, velká dřina. Za poslední tři roky odehrál Nikolaj Žerděv jen 9 zápasů za Rjazaň ve VHL. Teď je mu 36 let, kariéru někdejšího generačního talentu zničily trable s alkoholem. Nechce s hokejem praštit, chce se vrátit. Zkouší to pod Peterem Draisaitlem v dresu Bratislavy Capitals. Dal sice gól Hradci při porážce 2:4, ale celkově bylo vidět, že bude zázrak se i s jeho talentem vracet zpět.

Kdyby se věnoval jen hokeji, neměl problémy s alkoholem, možná by pořád byl jedním z nejvýraznějších hráčů NHL. Od roku 2011 se ale už Nikolaj Žerděv protlouká Evropou. Ano, jednou za Columbus zvládl 61 bodů, jenže to je jeho strop. Pak ho postupně dohnaly jeho průšvihy.

„Neřekl bych, že jsem propil kariéru, ale došlo k několika incidentům, které souvisely s alkoholem. Nezapomněl jsem hrát hokej, ale měl jsem kvůli tomu velké problémy. Teď mám ke všemu už úplně jiný postoj,“ přesvědčoval ve velkém rozhovoru pro Sport-Express.

To už bylo po posledním incidentu. Skončil v Rjazani, která hraje VHL, tam byla jeho poslední štace v sezoně 2019/2020. Nedařilo se mu na ledě, pak přišel průšvih mimo arénu. Podle ruských médií měl konflikt s taxikářem a přišla klasika, konec smlouvy.

Nikolaj Žerděv za Dinamo Moskva v KHL v roce 2015 hrál i proti Slovanu Bratislava, zastavit se ho snaží Michal Vondrka







Kluby točil hodně, chvíli patřil i Lvu Praha. V roce 2013 se měl stát velkým trumfem pro KHL, ale skončil už v září před sezonou. Důvod? Jeho tahy městem a trable s alkoholem. Lva tak nepočítáte, ale od roku 2011, kdy se vrátil z NHL, vystřídal 10 klubů. Poslední tři sezony spíš nehrál, než hrál, jen nastoupil devětkrát za Rjazaň.

Teď je na testu v Bratislavě Capitals, kteří se chystají na mezinárodní ICE Hockey League, a v pátek nastoupil proti Hradci. Klub mu chce dát prostor, ať se v 36 letech zkusí dostat do formy. „My mu musíme jít až do bodu, kdy už nepůjde čekat. Až rozhodnutí padne, nebude to jednoduché, není to nikdy, když jde o budoucnost hráče. Vůbec teď ale nechceme dělat nějaké předčasné verdikty,“ říká kouč Peter Draisaitl.

Dal gól, ale... Moc času přesvědčit nemá

Proti Mountfieldu ale Žerděv nezářil, byť může vypadat, že ano. Pravda, dal gól, protože využil šílené zpětné přihrávky domácího hráče od mantinelu. Byl sám, trefil se. Tady je pořád silný. Ale ve hře měl problémy. Dost puků poztrácel, nevytáhl jedinou fintu, nevěřil si na nic velkého, navíc příliš nepomáhal dozadu.

Spíš byl nejistý, vidět to bylo třeba v přesilovce, kdy naznačil a pak nic nepřišlo. Soupeř se přiblížil, kotouč sebral, on pak situaci nezachránil ani pádem na led. Pak při hře 4 na 4 otočil dozadu, ale brkl, spadl a Mounftield dal gól.

Krejčí v Olomouci: bude vyprodávat haly jako Jágr a zahraje si ještě za Boston?

„Byl jedním z největších ruských talentů své doby. Pořád má hlad po kvalitním hokeji a má motivaci hrát na vysoké úrovni. Bereme ho jako hráče, který by měl být rozdílový. Dáme mu šanci a bude jenom na něm, jestli v přípravě přesvědčí klub o tom, že zvládne roli, kterou od něj očekáváme,“ pronesl pro klubový web Capitals viceprezident Dušan Pašek.

Nikolaj Žerděv v NHL Kluby: Columbus, New York Rangers, Philadelphia

Zápasy: 421

Góly: 115

Asistence: 146

Body: 261

V zápase si Žerděv občas zaklepal hokejkou o led, na spoluhráče hulákal, že chce puk. Zájem? Velký, hrát chce. Jen může mít problémy s kondicí, rychlost je pryč, plus by si potřeboval sednout se spoluhráči. Jednou Tyleru Nannemu jel říct, ať puk nehází dopředu, ale že tam je připravený, ať mu ho nahraje taky někdy do hokejky. Pak ale mávnul rukou, zavrtěl hlavou, evidentně odjel s nepořízenou.

Někdejší hvězdu čekají těžké dny. Potřebuje zaujmout - a rychle. Jinak skončí i v Bratislavě před sezonou. Teď ne kvůli pití, ale proto, že nebude hráčem, který zvládne dělat rozdíl. V rozhovoru pro ruský web Sport-Express působil, že už mu všechny maléry došly: „Za svou situaci si mohu sám. Z mé strany docházelo k porušení pravidel, nebylo co skrývat. Nyní chápu své chyby a uvědomuji si, co jsem udělal.“

V téhle otázce mu Capitals věří, zajímá je jen hokej. „Všichni víme o jeho problémech, o všem, čím si prošel. Za poslední roky život úplně změnil. Otázka není, proč mu dát šanci, ale proč mu ji naopak nedat. V tom nevidím problém. Jen ho na konci budeme muset hlavně hodnotit jako hráče, ne, kam se dostal jako člověk, jakými problémy si prošel a jestli je zvládl. Ale zajímat nás bude, jestli nám pomůže,“ pronesl vážně Draisaitl. Žerděv moc času nemá.