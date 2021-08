Frölunda jako NHL. Nic takového jsem nezažil, žasne Špaček. Máme i kuchaře

12:53Několik let bojoval o místo v NHL. Winnipeg mu moc čuchnout nedal, tak Michael Špaček zamířil do Evropy. Výraznou měrou pomohl Třinci k obhajobě titulu, ukázal se i na mistrovství světa. Teď se 24letý útočník vydal na nové dobrodružství: vyhlédla si ho švédská Frölunda, jeden z nejlepších týmů na starém kontinentu. „Je to jiný. Trošku si ještě zvykám,“ prozradil po čtvrtečním zápase Ligy mistrů v Mladé Boleslavi, který celek z Göteborgu ovládl 4:1.

Továrna na talenty. I tak se někdy mluví o Frölundě. Elitní švédský klub dodává každý rok několik mladíků pro draft NHL, jen od roku 2011 jich bylo vybráno 37 včetně jedničky z roku 2018 Rasmuse Dahlina, brankáře Frederika Andersena či velké naděje Lucase Raymonda. Tamní akademie je vyhlášená.

Za poslední týdny poznává skvěle fungující organizaci i Michael Špaček. „Musím říct, že jsem ještě nic takového nezažil. Jak to tam chodí… Fakt je to na neuvěřitelné úrovni, co se týče tréninků, posilovny, jídla. Máme vlastního kuchaře, který je s námi celý den. Je to fakt na suprové úrovni, ale zároveň musíte odvádět maximum, abyste se tam udržel,“ přibližuje.

Špaček se na novou štaci připravoval přes léto s kamarádem Filipem Zadinou, útočníkem Detroitu. „Už jsme takhle trénovali podruhé. Oba jsme útočníci, věkově podobní, potřebujeme tak nějak to samé. Takže se navzájem vždycky trochu hecujeme, je super mít nějakého parťáka,“ pochvaluje si zpětně.

Musím být lepší

I přes mladý věk (24 let) toho pardubický odchovanec zažil už hodně. V extralize debutoval v 16 letech, o dva roky později zamířil do zámoří. Na draftu si ho vybal ve čtvrtém kole Winnipeg, za pět let se ale čárky v kolonce startů v NHL nedočkal. Tak se loni vrátil do Evropy, sezonu odstartoval ve finské Tappaře Tampere, na závěr ročníku posílil Třinec. Po titulu s Oceláři si zahrál i na světovém šampionátu v Lotyšsku, kde v sedmi zápasech pobral solidních pět bodů (1+4).

Po šampionátu kývl Špaček na další kariérní výzvu, s Frölundou podepsal dvouletý kontrakt. „Stoprocentně se to dá porovnat s NHL. Co se týče cestování nebo starosti o hráče, tak je to určitě na stejné úrovni,“ zmiňuje podmínky špičkové göteborské organizace. „Tréninky jsou hodně náročné, ale věděl jsem, že to takhle bude. Ještě se necítím jako obvykle, ale doufám, že formu vyladím a budu se cítit líp a líp.“

Pětinásobný švédský šampion a čtyřnásobný vítěz Ligy mistrů si od českého útočníka hodně slibuje. Ve čtvrtečním zápase v Mladé Boleslavi nastoupil na centru druhého útoku mezi Jacobem Nilssonem a slovinským matadorem Janem Muršakem. Patří i do elitní přesilovkové řady vedle Joela Lundqvista či Ryana Lasche. „Trenér po mě chce, abych byl silný na puku, rozehrával šance pro spoluhráče a byl dobrý i v přesilovkách. Hlavně do ofenzivy abych hrál, na co jsem zvyklý,“ prozrazuje. „Nešel jsem tam jen tak, ale jako posila,“ uvědomuje si. „Momentálně ještě nepodávám takové výkony, jaké bych si představoval. Musím být určitě lepší.“

V pěti zápasech v přípravě a Lize mistrů si Špaček připsal zatím dvě nahrávky. I podle jeho slov to vypadá, že na herní styl Frölundy není úplně snadné si zvyknout. Aktivní napadání, rychlé kombinace, tlak do brány, pevná obrana. Tak by se dal v kostce shrnout klubový systém. Tak se Indiáni předvedli i v Boleslavi.

Dveře do Ameriky nezavřel

Frölunda jako odrazový můstek zpátky do zámoří? Dá se to tak brát, nicméně Špaček tak daleko ještě nekouká. „Uvidíme. Momentálně se soustředím na to, abych podával co nejlepší výkony tady. Dveře do Ameriky jsem si samozřejmě nezavřel, jednou bych se tam chtěl vrátit, když bude příležitost a bude to dávat smysl. Teď to ale není na pořadu dne.“

Během předešlého působení v zámoří Špaček odehrál dvě sezony v juniorské WHL v celku Red Deer, následně strávil tři ročníky na farmě v Manitobě. Ke startu v NHL byl blízko, ale… „Dostal jsem povolání nahoru, strávil jsem tam prakticky měsíc, ale bohužel nedostal žádný zápas, jenom rozcvičky. Možná k tomu potřebuje člověk i trochu štěstí,“ přemítá.

„Určitě je lepší tam jít, když je člověk trošičku zralejší. Na farmě jsem byl celkem brzo, ale na to se určitě nechci vymlouvat,“ dodává. Všechno má ve svých rukách. Pokud bude na severu Evropy zářit, nabídky z NHL se pohrnou.