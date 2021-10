Konec v NHL? Frolík míří za Sekáčem, „český klub“ ho chtěl už loni

Zůstane Michael Frolík v NHL? Laso z nějakého klubu by mohlo přijít, pravděpodobnější je však návrat do Evropy • profimedia.cz

Už se to zdá nevyhnutelné. Michael Frolík podle všeho po 15 letech zabalí zámořskou kariéru a zamíří do Evropy. Po neúspěšné zkoušce v St. Louis by se měl přesunout do Švýcarska, jak informují tamní média. Jeho novým domovem by mělo být Lausanne, kde už působí i Jiří Sekáč či bývalý třinecký obránce Martin Gernát. Klub od Ženevského jezera navíc spoluvlastní Petr Svoboda.

Poslední dvě sezony by nejradši vymazal. Michael Frolík, šampion Stanley Cupu z roku 2013, postupně začal ztrácet své postavení v NHL. Přestalo se mu dařit v Calgary, na začátku loňského roku byl vyměněn do Buffala. Ani tam to nešlo podle představ, navíc mu vypršel pětiletý kontrakt na 21,5 milionů dolarů.

Co teď? Spekulace o možném návratu do Evropy sílily už minulé léto. Údajně se měl řešit Omsk či právě Lausanne. Nicméně pro českého reprezentanta byla priorita stále jediná: NHL, za jakoukoliv cenu! Chtěl dokázat, že na nejvyšší možnou úroveň stále má. Za minimální mzdu se dohodl v Montrealu.

Jenže ani u Canadiens to nešlo. Frolík začal na farmě (2 zápasy/0 bodů), v NHL naskočil jen do osmi duelů, ve kterých nezískal ani bod. Play off, ve kterém Canadiens došli až do finále, sledoval jen z tribuny.

A tím se dostáváme k aktuální situaci. Kladenský rodák stále pomýšlel na šanci v NHL, dohodl se na zkoušce v St. Louis. V přípravě naskočil do čtyř zápasů, při debutu proti Minnesotě se hned prosadil. Jenže neuspěl, před týdnem skončil. A zřejmě definitivně zámořskou kariéru zabalil.

Švýcarský novinář Grégory Beaud z Blicku přišel s informací, že Frolík by se měl stát novou posilou Lausanne. Tímto směrem prý ukazují i jiné zdroje ze Švýcarska. Jeden manažer týmu nicméně reportéra varoval: „Buďte opatrní. Nedávno byl blízko dohodě jinde a na poslední chvíli z toho sešlo.“

Podle Beauda v posledních dnech nabraly věci na rychlosti. Frolík stále uvažuje i o KHL, nicméně Laussane se zdá být nejblíže.

Jeden z nejtradičnějších švýcarských klubů od loňského jara spoluvlastní Petr Svoboda. Zlatý střelec z Nagana působí i jako šéf pro hokejové operace. V týmu od nové sezony hrají český útočník Jiří Sekáč či slovenský obránce Martin Gernát. Čtvrtfinalista minulého ročníku švýcarské National League se aktuálně nachází na 9. místě tabulky. Z jedenácti zápasů pětkrát vyhrál a šestkrát prohrál.