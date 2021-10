Konec v NHL, Frolík míří za Sekáčem. Nejlepší varianta, potvrdil agent

Zůstane Michael Frolík v NHL? Laso z nějakého klubu by mohlo přijít, pravděpodobnější je však návrat do Evropy • profimedia.cz

V NHL se to už nepovedlo, rozhodl se pro Švýcarsko. Michael Frolík míří do Lausanne, kde měli o 33letého útočníka zájem už v létě. S klubem se měl dohodnout na dvouleté smlouvě. „Chce si ještě prodloužit hokejový život a s rodinou se rozhodl pro Švýcarsko,“ řekl pro iSport.cz hráčův agent Josef Machala. V týmu se potká s Jiřím Sekáčem či bývalým třineckým bekem Martinem Gernátem. Klub od Ženevského jezera navíc spoluvlastní Petr Svoboda.

V zámořské soutěži působil Frolík celkem 13 sezon, v 858 zápasech nastřílel 159 gólů a připsal 384 bodů, dalších 47 zápasů sehrál v play off s bilancí 2+17. Kariéru v NHL začal na Floridě, kde strávil dvě a půl sezony, poté pokračoval v Chicagu, se kterým v roce 2013 získal Stanley Cup. Kladenský odchovanec prošel ještě týmy Winnipegu, Calgary, Montrealu a Buffalo, naposledy podepsal s dalším veteránem Jamesem Nealem zkušební kontrakt se St. Louis. Jako jeden z posledních se však do kádru Blues neprosadil.

Frolíkovou prioritou byla vždycky NHL. V posledních sezonách však plnil převážně roli defenzivního útočníka a nebyl tak produktivní. V minulém ročníku sehrál za Montreal jen osm utkání, v nichž mu napočítali 14 střel na branku, devět hitů a jeden blok, přičemž v průměru strávil na ledě pouhých 11:27 minut času. Naposledy vydržel v kempu Blues až do konce, ale těsně před začátkem sezony patřil k posledním škrtům v sestavě. Pokud by chtěl zůstat v zámoří, mohl pokračovat jedině na farmě v AHL.

„Ještě to zkusil, čekal do poslední chvíle. Jakmile to nevyšlo a měl dobrou nabídku ze Švýcarska, rozhodl se pro návrat do Evropy. Tahle varianta vyšla jako nejlepší,“ líčil Machala. Frolík měl nabídky z ruské KHL, do hry vstoupilo rovněž Německo. Ze švýcarských klubů se o něj zajímalo Lugano a Ambri, zvěsti o námluvách s Lausanne se šířily už loni i letos v červenci.

Když naděje na NHL Frolíkovi zhasla, domluvil se s ním. Ve švýcarské lize v současné době působí sedm českých hokejistů, včetně nejproduktivnějšího hráče minulé sezony Jana Kováře, který získal titul s Zugem, a Romana Červenky (Rapperswil-Jona), přímo v Lausanne působí Jiří Sekáč. Frolík už je ve Švýcarsku, dosažitelný by odtud mohl být taky pro reprezentaci, za níž nastoupil ve Světovém poháru, olympiádě 2014 a třech světových šampionátech.