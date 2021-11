Deváté kolo ULLH ve znamení velkých kanonád! První nájezdy v sezóně pro Akademiky

Šílený zápas mezi Olomoucí a Ústím nad Labem, domácí dohrávali bez gólmana

K utkání devátého kola přilétli do Uničova North Wings. První dějství příliš hokejové krásy nepřineslo. Hra se přelévala z jedné strany na druhou a celky si velmi rychle předávaly puk. Všechny střelecké pokusy tak gólmani obou týmů dokázali úspěšně pokrýt. Ve druhé části se přidalo na intenzitě. Jako první se prosadila severočeská Křídla, Gottfried v oslabení vymíchal gólmana soupeře. I další nevýhody zahráli hosté parádně, z předbrankového prostoru se trefil Straka, dalším střelcem byl Jarý, který elegantně projel útočným pásmem až před gólmana a zakončil. Čtvrtý gól do sítě Olomouce vstřelil Gottfried, který společně s Brandnerem totálně rozebral obranu domácího týmu. Ke konci druhé třetiny začalo přibývat soubojů a vzájemných strkanic, které končily většinou pobytem na trestné lavici. V úvodu druhé dvacetiminutovky odbila pátá, dělovkou se trefil Jarý. Domácí se prosadili v 50. minutě, Rosecký jako první překonal Skokana v brance North Wings. Zanedlouho se Olomoučtí radovali znovu, Zmeškal v oblasti mezikruží plácl do kotouče, ten doplachtil až do klece. V 56. minutě se strhla hromadná bitka, do ní se přijel zapojit také domácí gólman, který musel předčasně do sprch. To byl velký problém. Olomouc druhého gólmana postrádala, a tak zůstala branka Hanáků odkrytá. Proto vstřelili Severočeši během krátkého časového úseku pět gólů, ale trefil se také domácí Zmeškal. Utkání tak skončilo přesvědčivou výhrou North Wings. Hráči Univerzity Palackého se ode dna tabulky prozatím odlepovat nebudou.

HC Univerzita Palackého v Olomouci – HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 3:11 (0:0, 0:4, 3:7)

Branky a nahrávky: 50. Rosecký (Skopal, Žižlavský), 53. Zmeškal (Cach), 59. Zmeškal (Cach) – 31. Gottfried (Brandner), 33. Straka (Bartoš, Brandner), 35. Jarý (Straka, Kuchař), 36. Gottfried (Brandner), 43. Jarý (Bartoš, Brandner), 57. Jarý (Jaroš), 57. Sajdl, 58. Jindra (Petržilka), 59. Petržílka, 59. Jaroš (Jarý, Sajdl), 60. Jindra (Petržílka, Kuchař).

SESTŘIH: HC Univerzita Palackého v Olomouci - HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 3:11, 9. kolo ULLH

Hráči BO Ostrava otočili utkání proti Cavaliers

Do Ostravy dorazili k zápasu devátého kola hráči VUT. Hned ze začátku první části se prosadil hostující Dlouhý, který poslal ránu za Šindelku. Ostravané však bleskurychle odpověděli, Kovalski se nemýlil. Další trefa domácích přišla v přesilové hře, Moravčík si našel kotouč před brankou a neměl žádný problém skórovat. Velké šance měli ke konci první periody hosté, ale Kaukič rozezvonil pouze tyč a Malý nezužitkoval samostatný únik. I ve druhé třetině měli Brňané více ze hry, ale skvěle chytající Šindelka si se všemi nepříjemnostmi poradil. Naopak udeřili hráči BO Ostrava, nejprve se dostal do úniku Kovařík a propálil hostujícího gólmana. Podruhé se v zápase prosadil Kovalski, který zakončoval do prázdné branky. Třetí trefu ve druhé části obstaral sváteční střelec Žídek, ten vypálil z pravého kruhu a kotouč prošel až do sítě Kavalírů. V poslední dvacetiminutovce létaly puky opět pouze do jedné branky, ostravský hráč Ševěček prostřelil z levého kruhu brněnského gólmana. Střelecký účet pak zavíral Kovalski, který díky trefě do prázdné branky slavil hattrick.

BO Ostrava Vítkovice Steel – VUT Cavaliers Brno 7:1 (2:1, 3:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 5. Kovalski (Zajíc), 10. Moravčík (Fejko, Bernát), 28. Kovařík (Sysala), 36. Kovalski (Sysala, Kovařík), 37. Žídek (Janiczek, Moravčík), 44. Ševěček (Žídek, Fejko), 55. Kovalski (Kovařík) – 3. Dlouhý (Kaukič, Běhal).

SESTŘIH: BO Ostrava Vítkovice Steel - VUT Cavaliers Brno 7:1, 9. kolo ULLH

Black Dogs nadělili Riders třináct kousků

Deváté kolo přijeli na jih Čech odehrát v okleštěné sestavě pardubičtí Riders. A hosté udeřili jako první, Hebek ujel obraně a následně naprosto přesně zakončil. Black Dogs však velmi rychle srovnali krok, Koupal se v zakončení nemýlil. Pardubičtí šli opět do vedení, tentokrát se prosadila parádní trefou Tereza Topolská. Vedení však hostům vydrželo pár desítek vteřin, David Svoboda se dostal k brance a poté trefil přesně, jak bylo třeba. Domácí se dokonce dostali do vedení, chvíli před koncem první části se trefil Prášek. Od druhé třetiny byl zápas zcela v režii českobudějovických hráčů, kteří v prostřední části vstřelili hned pět branek. Nejprve se prosadil z otočky Dvořák, únik dva na nikoho zužitkoval Kronus. O další trefu se postaral Bahula, který pálil z předbrankového prostoru. Dva góly si díky důrazu před brankou soupeře připsal Šuhaj. Ani do třetí periody nevstoupili Riders ideálně, Koupal se úspěšně trefil z dorážky. O pár chvil později jeli Black Dogs opět dva na gólmana, zakončoval Prokop. Deset branek domácím nestačilo, a tak pokračovala gólová show dál. Šuhaj se díky úspěšnému doklepnutí kotouče za brankovou čáru radoval z hattricku. Potom úspěšně zakončoval Svoboda. Poslední gól utkání vstřelil Tejko, který s pukem na čepeli objel branku a nekompromisně zakončil.

Black Dogs Budweis – Riders Univerzita Pardubice 13:2 (3:2, 5:0, 5:0)

Branky a nahrávky: 7. Koupal (Grauer), 14. Svoboda (Prášek, Šuhaj), 19. Prášek (Svoboda, Šuhaj), 23. Dvořák (Hrůša), 28. Kronus (Bahula, Hrůša), 29. Bahula (Tejko, Kronus), 38. Šuhaj (Prášek), 40. Šuhaj (Prášek, Hrůša), 41. Koupal (Vochozka, Hrůša), 47. Prokop (Šuhaj, Pinkas), 54. Šuhaj (Koupal), 58. Svoboda (Prášek, Hrůša), 58. Tejko (Bahula, Kronus) – 6. Hebek, 13. Topolská (Králíček).

SESTŘIH: Black Dogs Budweis - Riders Univerzita Pardubice 13:2, 9. kolo ULLH

MUNI vyrovnali vteřinu před koncem, prohru pouze odsunuli

Do Brna dorazili Plzeňští Akademici. Ihned po úvodním buly se do útoku hnali domácí, Jakubec propálil Štěkra střelou z mezikruží. Chvíli se zdálo, že v první třetině budou kralovat hráči z Brna, ale postupem času se o slovo hlásili hosté. Důvodem byly časté přesilovky, Akademici dokázali využít až tu třetí díky nechytatelné střele z hole Říhy. Ve druhé části se hrál vskutku svižný a kvalitní hokej. Do vedení se dostali hráči z Plzně, Malý ukázal svou šikovnost a předvedl parádní akci na jejímž konci doklepl puk za sedícího Holuba. Krásným gólem se blýskl také hráč MUNI. Tomaník si vzal kotouč na vlastní polovině a prokličkoval se až před hostujícího gólmana, kterému zasunul černou gumu mezi betony. I třetí dvacetiminutovka nabídla mnoho šancí. Akademici šli do vedení v 51. minutě, na konci zdařilé přesilovkové akce byl Říha. Domácí měli několik příležitostí k vyrovnání, tu největší zužitkovali vteřinu před koncem základní hrací doby, všechno propálil Ivičič. Ve strhujícím prodloužení měli více šancí hráči MUNI, ale obrana hostů odolávala, a tak dospěl zápas do nájezdů. V sedmé sérii rozhodl o vítězství Akademiků Martin Fořt.

HC MUNI – Akademici Plzeň 3:4sn (1:1, 1:1, 1:1 – 0:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 1. Jakubec (Grman), 34. Tomaník (Strakoš, Ivičič), 60. Ivičič (Strakoš, Tomaník) – 15. Říha (Soukup, Prachař), 30. Malý (Říha, Prachař), 51. Říha (Hanzlík, Reitspies), rozh. náj. Fořt.

SESTŘIH: HC MUNI - Akademici Plzeň 3:4sn, 9. kolo ULLH

V rámci devátého kola zbývá odehrát pražské derby mezi Engineers a UK Hockey Prague, které se bude konat v pozdějším termínu. Již v pondělí 29. listopadu otevíráme brány desátého kola Univerzitní ligy ledního hokeje!