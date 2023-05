Unikát v Ilvesu, Čechům udělal jméno Dostál. Chci být jednička, říká Málek

Finská hokejová gólmanská škola je pojem. V posledních letech válcuje tu českou. Přesto jeden špičkový klub ze severu opakovaně sází na brankáře z tuzemska. V Ilvesu Tampere sice skončil reprezentant Marek Langhamer (přestup do švédského Oskarshamnu), nově však dorazí Patrik Hamrla (19) a doplní duo Jakub Málek (21), Ondřej Bizon (19). Kdo bude jednička? Nárok si dělá další novic, zkušený Švéd Jonas Gunnarsson (31) z HV 71. Jenže Málek má stejný plán. „Je to můj jednoznačný cíl,“ ujišťuje sebevědomě bývalý brankář Vsetína v rozhovoru pro iSport.cz.

Překvapil vás příchod Patrika Hamrly?

„Ani moc ne. Čekal jsem ho už delší dobu. Ještě před koncem sezony se říkalo, že by mohl přijít. Jsem za to i rád, aspoň se česká gólmanská kolonie v Ilves zase rozroste.“

Na druhou stranu je to váš téměř vrstevník a konkurent. To není úplně příjemné, ne?

„Jasně, je to konkurence navíc. Ale oba jsme Češi. Věřím, že budeme výborní parťáci a zároveň se budeme bičovat k co nejlepším výkonům. Patrik je o rok mladší. Pochází ze Zlína, takže k sobě máme kousek. Známe se hodně dlouho, hrajeme proti sobě odmalička. Jsme kamarádi, byli jsme spolu na několika kempech. Seděli jsme i u jednoho stolu, hodně jsme se bavili.“

Už jste se zkontaktovali, když byl jeho přestup oficiálně oznámen?

„Já jsem mu hned psal, že poletíme stejným letadlem do Tampere. Potkáme se v neděli na letišti.“

V kádru Ilvesu Tampere jsou tři brankáři z Česka, což je výjimečná věc. Máte vysvětlení?

„Výborné jméno nám v klubu udělal Lukáš Dostál. Předváděl perfektní výkony a všichni ho tady de facto milují. Myslím, že díky němu se česká brankářská škola v Ilves začala rozšiřovat. Pro naše gólmany je jenom dobře, že nás tu může být tolik.“

Kromě Hamrly však přijde i zkušený Jonas Gunnarsson z HV 71, který má i zkušenosti z AHL a jeden start za švédskou reprezentaci. Počítá se s ním do role jedničky?

„Nikdo to takhle neřekl. Já už to nechci nechat náhodě. Věřím, že s ním budu bojovat o pozici jedničky. Určitě se jí chci stát právě já. Je to můj jednoznačný cíl! O tom Švédovi nic bližšího nevím. Ani jsem o něm neslyšel. Švédové stejně mají podobná jména. (úsměv) Bude záležet na nás, jak tu šanci chytneme a jaký uděláme během sezony progres. Klidně se můžeme všichni prostřídat v Metsis.“ (druhá nejvyšší soutěž)

V minulé sezoně, vaší první v Liize, jste odchytal solidních pětadvacet zápasů včetně play off. Co jste si dokázal? Že na to máte?

„Přesně tak. Dostával jsem se do branky při absenci Marka Langhamera. Zjistil jsem, že když upravím některé věci, mám na to odchytat i větší porci utkání. Těší mě, že jsem tam mohl být právě s Markem.“

Jak jste spolu vycházeli?

„Odkoukal jsem od něj věci, které mi můžou pomoct do budoucna. Mára je obrovský profík. Byla to pro mě velká škola. Navíc jsme si mohli pokecat v rodném jazyce. Teď odešel a situace mezi brankáři je pro mě mnohem otevřenější.“

Na soupisce figuruje rovněž teenager Ondřej Bizon, odchovanec Komety. Jakou má pozici?

„Chytal za juniorku, a když byl Marek Langhamer nemocný, jezdili jsme na zápasy spolu. Na konci se posunul do Mestis a odehrál jeden zápas za KOOVEE. Teď byl odsunutý zpátky do juniorky. Má to hodně těžké. Ale do přípravy s námi půjde. V sezoně jsme skoro všude chodili ve třech, úředním jazykem byla čeština. Ještě s námi byli v týmu Dominik Mašín, Kuba Kos. V juniorce je spousta dalších Čechů. A přichází další. Třeba Kuba Frolo ze Vsetína. Bude nás tam zase strašně moc a bude sranda.“ (úsměv)

Jako velké posily dorazí Petr Kodýtek z Plzně a Šimon Stránský z Litvínova.

„To je fakt. Hokejově je znám, ale osobně vůbec. Nikdy jsme se nepotkali.“

Předloni vás draftovalo New Jersey. Proběhla během roku komunikace se zámořím?

„Skoro každý týden jsem byl v kontaktu se skautem Andersem Nilssonem anebo Scottem Clemmensenem. Smlouvu mám ve Finsku ještě na jeden rok, takže jsme to zatím tlačili sem. Do Ameriky ale jedu v červenci na development kemp. Můj sen o zámoří zatím zůstává.“

Jak se chytá ve finské lize?

„Je daleko rychlejší než naše Chance liga. Nechci říct, že to byl pro mě šok, ale nečekal jsem, že bude až tak rychlá. Musel jsem si na to během prvních pár zápasů zvyknout. To se celkem povedlo. Byly jiné problémy, které mě svazovaly a tahaly dolů. Ty jsem postupně také vyřešil a můj výkon šel potom pouze vzhůru.“

Co vás brzdilo?

„To nechci zmiňovat. Týkalo se to mě, mentální stránky. Teď už je to v pořádku.“

Skončili jste třetí, máte bronz. Chtěli jste víc?

„Stoprocentně bylo na víc. Přes Lahti, které hrálo taky výborně, jsme měli projít. Všichni jsme cítili, že jsme místy lepší. Myslím, že jsme měli kvalitnější tým.“