Růžička do ciziny? Má vyrazit jednat se Slovanem, nechce to komentovat

2003. Vladimír Růžička při návštěvě tehdy rozpracované Sazka Areny. I ochranná helma se musela "převléknout" do slávistických barev. • archiv Sportu

2005. Poznáte zrzavého vlasáče s rovnátky? No jistě, Růžičkův syn Vladimír! Tehdy válel ve slávistické mládeži. • archiv Sportu

2020. Pod Růžičkovým vedením došel hradecký Mountfield až do finále Ligy mistrů, Frölunda ale byla nad jeho síly. • archiv Sportu

Na Slovensku se o tom mluví jako o (skoro) hotové věci. Že kouč Vladimír Růžička převezme bratislavský Slovan, který se potácí v krizi. Podle tamních zdrojů by měl trenér dvojnásobných mistrů světa vyrazit ve čtvrtek přímo do Bratislavy, aby se potkal s majiteli nejslavnějšího slovenského klubu. „Nezlobte se, nebudu teď nic komentovat,“ reagoval pro web iSport.cz krátce sám Růžička.

Slovan se krčí ve slovenské lize až na jedenáctém místě, což smetlo ze střídačky Jána Pardavého.

Koho místo něj?

Slovenské zdroje mluví o tom, že právě Růžička, který aktuálně vede druholigové Ústí nad Labem, je největším favoritem, aby tradiční klub převzal.

Podle tamních médií se mluví i o Peteru Draisaitlovi, Josefu Jandačovi nebo Patriku Martincovi. Ve hře jsou však pochopitelně i slovenští trenéři. Když se měli čtenáři webu Šport24.sk vyjádřit, kdo by měl být novým koučem, tak nejvíc z nich se přiklonilo ke jménu Zdeno Cíger (49 procent). Růžička dostal devět procent.

O tom, že půjde do Slovanu, se mluvilo už víckrát. Ještě než skončil v KHL, už byl s českým trenérem domluvený. „Byla to pravda,“ potvrdil to tehdy v obsáhlém rozhovoru pro Sport někdejší sportovní manažer Oldřich Štefl.

Jenže nevyjasněné vlastnické vztahy a ekonomické problémy to nakonec zhatily.

„Když jsme se spolu domlouvali, dobře věděl, do čeho jde. I to, že je to rizikové. Nic jsme mu netajili,“ dodal Štefl před třemi lety.

I tentokrát jsou námluvy daleko. Podle slovenských zdrojů by měl Růžička, který v extralize dvakrát slavil titul se Slavií, ve čtvrtek odcestovat přímo do Bratislavy, kde by se měl potkat s majiteli Slovanu.

Který Slovan nakonec vyhraje? Bratislavský, nebo ten z Ústí? Jasno by mělo být v nejbližší době.

Pokud se Růžička se slovenským klubem dohodne, bude to pro něj první zahraniční štace. V minulosti už ho sice kluby z ciziny lanařily, třeba Petrohrad nebo Omsk, špička v KHL, ovšem respektovaný trenér nikdy na lukrativní nabídky nekývnul. V Česku jeho renomé šlo dolů, aktuálně vede Ústí ve druhé lize.

Změní se to teď?

Jisté je, že adeptů na ostře sledované trenérské křeslo je víc.