Petr Čech o šanci v Belfastu: Rarita. Ale není to díky jménu, mrzí ho názory

Leckoho to možná překvapilo. Petr Čech byl zapůjčen Belfastu, jednomu z nejlepších hokejových klubů v britské Elite league. A tak se u řady lidí vyrojila myšlenka: Opravdu má na to měřit se s ostatními na profesionální úrovni? Možnost v brance zatím bývalá opora Chelsea či Arsenalu nedostala. I on ale ví, že příležitost propojit profi hokej a fotbal se naskytla málokomu. „Myslím si, že je to dost velká rarita. I proto jsem si to chtěl vyzkoušet,“ přibližuje.

Svou první profesionální kariéru, během které se vypracoval do pozice jednoho z nejlepších fotbalových brankářů na světě, ukončil před čtyřmi roky. V té druhé aktuálně stále pokračuje, a má dokonce vzestupnou tendenci. Za výsledky, které ho vynesly až do klubu, jenž porazil v CHL Pardubice, stojí hlavně tvrdá práce. Tu je schopný stále podstupovat i ve 41 letech. Podrobněji se o tom rozpovídal v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz.

Co pro vás tato příležitost znamená?

„Je to skvělá zkušenost, protože je to tým, který loni vyhrál všechny trofeje. Letos se mu dařilo i v Lize mistrů, měl vynikající start do sezony. Teď se vinou zranění dostal do situace, kdy potřeboval výpomoc na brankářském postu. Vážím si hodně toho, že mi vůbec zavolali a měli zájem o moji pomoc. Jedna z věcí je, že díky zápasu na pomoc Ukrajině jsem měl možnost s nimi trénovat a jedno utkání i odehrát, což určitě pomohlo tomuhle nápadu. Adam Keefe, který je trenérem Belfastu, hrál zápas s Ukrajinou se mnou. Měl možnost mě vidět jak na tréninku, tak na hřišti. Pak se rozhodl, že mě požádá, jestli bych měl zájem jim pomoci. Jak jsem říkal, pro mě to je obrovská čest, že je to vůbec napadlo, a jsem rád, že jsem minulý týden s nimi absolvoval i zápasy. Uvidíme, jak se situace vyvine v nejbližších dnech.“

Jaká to je hokejová zkušenost? Přeci jen se jedná o tým z nejvyšší soutěže.

„Důvod, proč jsem do toho šel, je ten, že trénuju pravidelně s Guildford Flames, kteří hrají stejnou soutěž. Takže jsem věděl, do čeho jdu. Zkušenost z tréninků s Guildfordem je pro mě důležitá. Věděl jsem, že to zvládnu. Proto jsem řekl, že do toho půjdu. Je to samozřejmě tým, který hraje Ligu mistrů a nejvyšší soutěž. Tomu odpovídá i kvalita hráčů a tréninků. Belfast je vynikající organizace. Zázemí a všechno okolo klubu je na nejvyšší úrovni. V tomhle směru byla pro mě radost se k nim připojit. I samotné zápasy byly skvělé. V Sheffieldu bylo 10 tisíc lidí, vyprodáno a skvělá atmosféra. Bohužel skvělá byla i díky tomu, že vedli. (usměje se) Je to vrcholový sport, na který jsem zvyklý ze svojí kariéry, a zase ho ochutnat na té nejvyšší úrovni pro mě byla radost.“

Znovu vás lákalo přičichnout k vrcholové úrovni?

„Je to samozřejmě výzva, být jeden z těch mála, kterým se podařilo zažít roli v jednom i druhém sportu. Myslím si, že je to dost velká rarita. I proto jsem si to chtěl vyzkoušet.“

Kde v sobě berete sílu? Přece jen máte za sebou dlouhou fotbalovou kariéru.

„Já vím, že jsem připravený fyzicky i mentálně. I proto jsem se odhodlal, že to udělám. Samozřejmě člověk si je vědom, že když v bráně skončí, nechce být tím článkem, který to týmu pokazí. To byla taky jedna z věcí, nad kterou jsem se musel zamyslet. Jestli jsem opravdu připraven výzvu vzít. Je to šance, která se objeví jednou za život, a speciálně za těchto podmínek. Takže jsem na to kývl. Když člověk trénuje celý týden s týmem, tak do něho zapadne, zapadne do atmosféry, do rytmu a režimu přípravy. O to je to snazší. Myslím, že složitější by bylo, kdybych neměl celý týden s klubem a připojil se k nim až na zápasy.“

Máte domluvu, jestli do některého zápasu zasáhnete?

„To jsme neřešili. Bylo to tak, že jsem věděl, že budu s nimi připravený na zápasy, a uvidíme, jak se celá situace vyvine. Tyler Beskorowany je poslední tři roky nejlepším gólmanem v lize a velkou oporou týmu. Je jasné, že pokud bude zdravý, role je jasně daná. Člověk nad tím nemusí ani moc dlouho přemýšlet.“

Zaregistroval jste, že i na sociálních sítích extraligy už se spekuluje, kam přestoupíte?

„Extraligový účet se toho chytil. (směje se) Strhlo to zajímavou diskuzi. Jsem rád, že to některé lidi pobavilo a že je to zajímá. Druhá věc je, že mě někdy mrzí, že to zavádí k tomu, že celá akce vznikla díky mému jménu. Je ale za tím dost práce. Možná by bylo někdy dobré jít na trénink s kamerou, aby ti, kteří přemýšlí, jestli vůbec umím stát na bruslích, měli možnost vidět práci z tréninku a pomohlo by jim mít úsudek.

Tak přeci jen člověk musí něco umět, aby byl vybrán. Je to profesionální liga, kam by nevzali každého…

„Hlavně možnost, že v bráně skončí, je. Asi měli důvěru, že by to nedopadlo takovou katastrofou. Věřím, že to tak bylo. Chtěl bych Belfastu poděkovat, jak mě s profesionálním přístupem přijali. Je vidět, že je to skvělá organizace. Doufám, že se jim bude dařit, a uvidíme, co bude v budoucnu.“