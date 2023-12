Marha o Muellerovi: Ve Švýcarsku se mu může líbit i dařit. Jen mi vadí...

Vítkovický střelec Peter Mueller je připravený do akce v semifinále play off • Pavel Mazáč / Sport

Cestu k aréně týmu Ambri-Piotta by našel poslepu, Josef Marha se k ní ze svého životného angažmá v Davosu něco naštrádoval. A už pár let funguje v této organizaci i jeho syn Šimon. Takže o situaci v klubu má dobrý přehled. „Mueller může ještě udělat parádní sezonu,“ soudí bývalý útočník, pětinásobný švýcarský mistr.

Dělá Ambri-Piotta dobrý krok s angažováním Petera Muellera?

„Beru to jako zajímavý transfer, který týmu nejspíš pomůže. Zároveň se domnívám, že i Muellerovi může herní styl Ambri vyhovovat. Peter je šikovný a průbojný hráč, umí dát gól. V hokeji, jaký Ambri praktikuje, by se měl rychle zabydlet.“

Co je poznávacím znamením jejich pojetí?

„Náročný hokej s napadáním. Takhle dnes hraje ve švýcarské lize v podstatě každý, ale když se nad tím zamyslím a se znalostí toho, co Mueller umí, tak mi vychází, že se nebude muset dlouho adaptovat a hned se zařadí mezi důležité hráče.“

Poslední dobou ovšem v extralize nehrál kvůli pochroumaným tříslům, navíc švýcarská NL má velkou kvalitu. Opravdu se rychle zařadí?

„Česká liga je podobně kvalitní jako švýcarská. Jenže ta má ve světě celkově vyšší prestiž. Po herní stránce však nevnímám mezi oběma soutěžemi velké rozdíly, spíš bych řekl, že jsou minimální. Drtivá většina lidí v hokeji vám poví, že National League je o hodně lepší než naše soutěž, já si to nemyslím. Věhlasnější ano, lepší ne. V Muellerově případě samozřejmě bude záležet, s kým bude hrát, koho dostane vedle sebe.“

Ve Vítkovicích měl Mueller naříkat na nedostatečnou kvalitu centrů. Může v Michaelu Špačkovi najít toho pravého?

„Možná ano. Jen mi trochu vadí, pokud je pravda, že nebyl spokojený s centry ve Vítkovicích. To taky může ukazovat na jeho charakter. Nevím, je to jen můj názor. Loni to ve Vítkovicích klapalo a předpokládám, že si na nic nestěžoval. A žádné převratné změny Vítkovice po sezoně nedělaly. Každý se musí nejdřív sám podívat do zrcadla a říci si, co mohl udělat lépe.“

Muellerovi je pětatřicet let a dřív z něj šel větší strach. Může přicházet do věku, kdy už to nebude takové jako kdysi?

„Pětatřicet let pořád ještě není věk, kdy byste měl znatelně ztrácet výkonnost. Hokej je do velké míry o nastavené hlavě. V Ambri může přijít a dát dva tři góly v prvních třech zápasech a ještě udělá parádní sezonu.“

Z velké Ostravy míří do švýcarské obce s tisícovkou obyvatel, kde se mluví italsky. Jak specifické prostředí Muellera čeká?

„Je tam divočejší prostředí, fanoušci Ambri jsou suproví, typičtí horkokrevní Italové. Postavili novou halu, do níž se na zápasy sjíždějí lidé z širokého okolí. A vytváří parádní kulisu. Po téhle stránce se mu tam může hodně líbit. Navíc Mueller je hráč, jenž dokáže strhnout fanoušky na svou stranu. Jde si pro gól, má hodně nebezpečnou střelu, dokáže si ji schovat. Zkrátka umí hokej.“