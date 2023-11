Vzdor Vítkovic bez Muellera. Když tu nechce být, nezajímá nás, řekl Zdráhal

Jak jste v týmu vnímali konec Petera Muellera?

„Samozřejmě je to výborný střelec se spoustou zkušeností. Ale když tady být nechce, tak nás takový hráč nezajímá. Respektujeme jeho rozhodnutí, je to jeho život a jeho kariéra, ale my se s tím potřebujeme vypořádat. Máme tady spoustu šikovných kluků, musíme to vzít za něj.“

Ovlivnilo to vaše nastavení před zápasem?

„Nemyslím si, že by nás psychicky ovlivnil Peter Mueller. Určitě ne! Už v Liberci výkon nebyl špatný, bojovali jsme jeden za druhého, ale výsledkově se nám to nedaří dotáhnout na výhru.“

Máte problém s koncovkou, tři branky v zápase jste nedali od 3. listopadu. Kdo je bude sázet?

„Měl bych je dávat samozřejmě já, máme spoustu kluků. Musíme se střelecky chytit. Dostáváme se do šancí, ale potřebujeme, aby nám něco padlo a zakončení bylo lepší. I já jsem měl tutovku. Jestli se do šancí dostaneme, musíme je proměnit. Musíme Muellera nahradit my, co jsme tady.“

Čím nejefektivněji nastartovat gólostroj?

„Házet puky rychleji na bránu, mít hráče na brankovišti. O tom je dnešní hokej, co gólmani vidí, to chytí. Takže důraz před bránou, nahazovat puky, jít si za tím. Sezona je dlouhá, tým je kvalitní, ale musíme to v sobě probudit… hlavně sebevědomí. Nedělat chyby, neztrácet puky, jít za vítězstvím.“

Už jste to trochu naznačil. Čekáte víc i od sebe osobně?

„Samozřejmě, jsem tady od toho, abych dával góly. Trápíme se v koncovce a v útočné fázi, jak já, tak celý tým. Šancí je málo, musíme si víc věřit jeden na jednoho a být silnější na puku. Pramení to ale i z krize, ve které jsme, hlavy nejsou pozitivně nastavené. Musíme to změnit.“

Jak vnímáte bod z ledu lídra tabulky?

„Je to cenné, kdyby někdo před zápasem řekl, že uděláme bod, jsme spokojení. Pardubice jsou strašně kvalitní tým, silný na puku. Bylo to pro nás těžké utkání, mačkali nás a hráli výborně.“

Drželi jste se vzadu záměrně?

„To bych neřekl. Pardubice nás k tomu svou hrou donutily, navíc jsme skoro celý zápas hráli na tři pětky, bylo cítit, že nám síly docela rychle dochází. Je to třetí zápas v pěti dnech, ale všichni jsme bojovali a odevzdali maximum.“

Splnil váš přesun ze Švédska do extraligy to, co jste očekával?

„Čekal jsem od toho, že aspoň budu hrát hokej, ve Švédsku jsem seděl, takže jsem toho moc nenahrál. Jsem doma, jsem odchovanec Vítkovic a chci udělat všechno pro to, abychom se dostali nahoru. Samozřejmě, že produktivita musí být lepší, od toho tady jsem - dávat góly, rozhodovat zápasy. Určitě od sebe čekám víc.“

