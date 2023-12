Varaďa po Spengler Cupu: Davos byl lepší, my ukázali sílu. Co (ne)pláč?

Varaďa měl na utkání střízlivý pohled, dobře věděl, kdo dominoval: „Ve finále jsme nebyli lepším týmem, ale pořád jsme mohli Davos udělat. Věřím, že nám všechno, čím jsme si tady prošli, pomůže do zbytku sezony.“

Pech měl hlavně Martin Bučko, dal druhý gól na turnaji a oba mu sebrali rozhodčí po prohlídce videa. Ve finále Spengler Cupu dostal Dynamo do vedení 1:0, ale trefa se anulovala kvůli ofsajdu. „Asi by nám pomohla. Nebo jsme inkasovali dvakrát odrazem od našich noh, to byla taky smůla,“ přikývl Varaďa.

Do finále postavil znovu jako do semifinále s Kanadou brankáře Milana Kloučka. Jako kdyby si chtěl naplno ověřit, co jeho dvojka dovede. „Jednotlivce řešit nechci, spíš bych se díval na celý tým. Ukázal, že jsme schopni měřit síly s nejlepšími soupeři v Evropě,“ ocenil pardubický trenér. „Věřím, že si všechno přeneseme do extraligy, do play off a že tam zkušenosti z těžkých zápasů prodáme,“ přál by si.

I když s Pardubicemi turnaj neovládl, je spokojený s tím, co od svého týmu viděl. „Ve finále jsme byli blízko, abychom šli do třetí třetiny za vyrovnaného stavu, ale udělali jsme chybu. Ale v globálu? Turnaj mi ukázal spoustu dobrého. Nechali jsme tady skvělý dojem, kluci hráli nadoraz, není jednoduché k tomu takhle přistoupit během vánočních svátků.“

A vrátil se k záběrům po semifinále, kdy Pardubice nasázely tři góly v posledních čtyřech minutách a ukradly postup Kanadě. Vypadal, že dojetím pláče. „Nebrečel jsem, já si jen protíral oči,“ pousmál se. Tak asi nějaké švýcarské smítko... „Bylo toho hodně, až tak mě zase semifinále nedojalo. Byl jsem moc rád za finální výsledek, všechny to stálo hodně sil, hráče i trenéry,“ přidal ještě.

Teď si jeho tým odpočine a do akce půjde 5. ledna v Liberci.