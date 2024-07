Zklamání ve Švýcarsku. Červenkův šéf pochopil, že svůj klenot musí pustit

Se zprávou, že Lakers jen velmi neradi ztrácejí svého kapitána, se s Romanem Červenkou loučí klub Rapperswil-Jona. Tým švýcarské ligy, v němž renomovaný český útočník působil posledních pět let z celkových osmi sezon, přišel o klíčového hráče, toho nejlepšího, jakého ve svém kádru měl. A to i z historického pohledu.

Jelikož osmatřicetiletému lídrovi běžela v NL smlouva až do roku 2025, celek z asi třicetitisícového města kantonu St. Gallen, si mohl v klidu postavit hlavu a uznávaného Čecha odmítnout pustit domů. V klubu však pochopili, že by si asi moc nepomohli. Nejspíš vycítili anebo dostali informaci, že dvojnásobný mistr světa přestal být po hokejové stránce v organizaci šťastný a že pracovní vztah se prakticky vyčerpal.

V zákulisí se každopádně mluví o tom, že sportovní manažer Lakers Janick Steinmann nesl Červenkův záměr ukončit štaci rok před dovršením kontraktu dosti nelibě. A i majitel Dynama Petr Dědek potvrdil, že vyvazování české hvězdy z platného kontraktu stálo jeho lidi velké úsilí.

Má se za to, že pozitivní roli směrem k uzavření transferu sehrál i Petr Sýkora, nový sportovní ředitel Dynama, jenž Steinmanna (mimochodem o rok mladšího než je Červenka) pamatuje ze společného působení v Davosu.

„Velice nás mrzí, že se nás Roman rozhodl opustit,“ cituje Steinmanna klubový web. „Zároveň chápeme jeho motivy a nechceme mu klást do cesty žádné překážky,“ připojuje manažer Lakers.

Faktem je, že Červenka odvedl Rapperswilu skvělé služby, do podprůměrného týmu National League dorazil v roce 2019 po angažmá v Curychu a okamžitě převzal pozici šéfa týmu. V něm se zaskvěl bilancí, kterou do té doby v klubu nepamatovali: za pět sezon vyprodukoval 1,1 bodu na zápas, zlepšoval hráče kolem sebe. V sezonách 2021/22 a 2022/23 ovládl ligovou produktivitu a zároveň byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem soutěže. Prvně od roku 2008 se pod Červenkovým patronátem dostalo mužstvo do čtvrtfinále play off, nakonec třikrát po sobě.

Klub zdůrazňuje i fakt, že během angažmá u Curyšského jezera pražský rodák triumfoval na mistrovství světa 2024, přidal bronz na šampionátu 2022 a nakonec v poslední sezoně obdržel ocenění Nejlepší hráč světa podle Mezinárodní hokejové federace IIHF.

„Roman není pouze nadaný hokejista, ale rovněž absolutní lídr, jenž byl vzorem pro všechny hráče Lakers,“ doplňuje Janick Steinmann s tím, že Lakers děkují Červenkovi za všechnu práci, kterou pro nepříliš věhlasný švýcarský celek během pěti uplynulých sezon odvedl.

Náhradou za kapitána české reprezentace přichází Pontus Aberg, známý i z nedávného působení v Mladé Boleslavi. Švédský centr se vydal do extraligy před začátkem ročníku 2022/23, ovšem představy nejvyššího vedení Bruslařů nenaplnil a v průběhu sezony odešel právě do Rapperswillu. Odtud na konci sezony vyrazil do Barysu Astana hrát KHL (17+20 v 64 utkáních), nyní se do Švýcarska vrací.