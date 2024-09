Azyl průšvihářů. Obránce obviněný ze znásilnění bude hrát na Slovensku

Posilou Michalovců se stal Topi Rönni. Loni dostal ve Finsku roční podmínku za znásilnění, jehož se dopustil jako mladistvý. Jinak by se 20letý útočník nejspíš snažil zaujmout v kempu Calgary Flames, kam ho předloni draftovali ve druhém kole. Se slovenským klubem se dohodl tři měsíce po vynesení rozsudku.

V minulé sezoně za Liptovský Mikuláš nastupoval Mitchell Miller, jenž v mládí šikanoval postiženého spolužáka. Cal Foote, jenž v základní části NHL během čtyř sezon sehrál 149 utkání za Tampu, Nashville a New Jersey, je dalším soudně stíhaným hříšníkem, který nalezl hokejový azyl na Slovensku.

Foote, Carter Hart z Philadelphie, Michael McLeod z New Jersey, Dillon Dubé z Calgary a Alex Formenton, jenž působil v Ottawě a předchozí dvě sezony strávil ve švýcarském Ambri, byli letos v lednu obviněni ze sexuálního zneužití. Mělo k němu dojít při oslavách titulu juniorských mistrů světa v roce 2018.

„Kdybych byl na jejich místě, asi bych se soustředil na to, aby vyřešili ta obvinění. Překvapilo by mě, kdyby během tohoto období hráli,“ prohlásil po vznesení obvinění šéf NHL Gary Bettman. Zámořská liga se jim uzavřela. Po skončení minulého ročníku se stali volnými hráči. Čeká se, jak dopadne soud.

Nejvíc asi případ postihl brankáře Harta, který se ve Flyers stal jedničkou. Za šest sezon chytal přes 220 zápasů. Útočník Formenton se vrátil ze Švýcarska. Podle zámořských médií měl skončit s hokejem a pracuje na stavbách. Ačkoli šetření případu stále probíhalo, Dubé v červenci podepsal s Dinamem Minsk v KHL a McLeod v srpnu s Barys Astana ze stejné soutěže.

Foote je třetím z pětice, jenž se uchytil jinde. V draftu 2017 si ho vybrala Tampa Bay jako čtrnáctého v celkovém pořadí. V ročníku 2020/21 sehrál za Lightning svých prvních 35 utkání v základní části NHL. Do play off nezasáhl, nicméně splnil kritéria, aby se mohl počítat mezi vítěze Stanley Cupu, který Lightning tehdy získali. Ve vyřazovacích bojích se objevil až v roce 2022, kdy Tampa postoupila do finále.

V minulé sezoně nastoupil Foote čtyřikrát za New Jersey, častěji působil na farmě v AHL. Jeho mladší bratr Nolan draftovaný před pěti lety patří rovněž organizaci Devils. Otec Adam Foote, který v NHL sehrál ke 1200 zápasů, dělá asistenta kouče ve Vancouveru.

Do zápasu nezasáhl Cal Foote od 24. ledna letošního roku, kdy dostal od Devils se spoluhráčem McLeodem dovolenou na neurčitou dobu. Oni dva a další tři kumpáni byli obviněni ze znásilnění, k němuž mělo dojít před šesti lety po akci asociace Hockey Canada. Kauza vzbudila obrovský rozruch.

Šéf policie z Londonu v kanadském Ontariu, kde mělo k napadení dojít, uvedl, že obžalovaní a několik jejich spoluhráčů se setkali s obětí v baru v centru města a později ji pozvali do hotelového pokoje. Tam došlo k sexuálnímu zneužití ze strany obviněných hokejistů.

„Příchody hráčů, kteří ještě v minulé sezoně bojovali o NHL, nejsou na Slovensku vůbec běžné. Takovou posilu se podařilo přivést Liptovskému Mikuláši. Jak ale bývá v posledních letech zvykem, jde o hráče se špatnou minulostí,“ komentovali příchod Cala Footea na Liptov na webu sport.sk.

„Za mě by se měl konečně ozvat i hlavní sponzor ligy a televize, která vlastní práva. Jestli chtějí soutěž posouvat, tak by měli začít chápat, co jsou morální hodnoty. I když těžko v zemi, kde to už nedodržuje ani reprezentace. Plus potom berte podobné kluby vážně,“ napsal na síti X slovenský novinář Tomáš Prokop. „Ano, má problém, takže nápravné středisko v Mikuláši pokračuje dál,“ napsal jiný přispěvatel na síti. „Vítej V HK32 Liptovský Mikuláš,“ napsali na webu klubu, v němž působí i kontroverzní Martin Réway nebo polský útočník Aron Chmielewski, který má čtyři české tituly s Třincem.