Švýcaři jsou nadšení z Voženílka. Skříň z Zugu je největší atrakcí, píší

U mistra světa z Prahy a dvojnásobného třineckého šampiona nejsou čísla zdaleka všechno. Takže ani výtečná bilance 9 gólů a 8 asistencí ve 13 mistrácích uznávané NL nevykreslí herní rejstřík čím dál uznávanějšího hokejisty.

Svérázný bojovník i provokatér pouze vyměnil českou ligu za švýcarskou, jinak se chová stejně či hodně podobně. Pro soupeře je otravnou vší v kožichu, co rány rozdává i přijímá, z ničeho a nikoho nemá strach.

Fanoušci týmu z nejbohatšího švýcarského kantonu rychle vycítili, že k nim nepřišel nějaký tuctový český bruslař, nýbrž borec, absolutně zaujatý svým povoláním, co pro tým učiní naprosté maximum. Ve všech možných situacích. A rychle si jej oblíbili.

Nejde tady přitom o žádné zdejší nadržování a zveličování hokejistova příběhu v nové zemi. Jak vyplývá z článku ve čteném Blicku, osmadvacetiletý bourák je novým hitem renomované soutěže. „Divoký útočník Zugu nenechává nikoho chladným. Po pouhém měsíci ve Švýcarsku stojí na pokraji vytlačení útočníka Fribourgu Chrise Di Domenica z pozice největšího lákadla celé ligy,“ referuje švýcarský deník.

Nepřehlédnutelný útočník je druhým nejproduktivnějším hráčem ligy, což je pro hráče sedmého týmu tabulky výborná vizitka. Přišel jako nový a po boku Jana Kováře se okamžitě zařadil mezi tahouny. Nebýt české dvojky, Zug tone výrazně níž.

Na švýcarském ledě se přitom dějí věci, jaké dobře známe z extraligy. Voženílek přispívá týmu nejen góly a asistencemi, rád se přimotává do strkanic, kde se snaží vyprovokovat prospěch pro své barvy. Někdy to vyjde, jindy ne. To už je známá písnička, v Česku odrhovačka.

Tu si nyní prozpěvují ve Švýcarsku. V pátek z toho všeho mixu rezultovaly tři Voženílkovy pobyty za katrem. „Krev nejlepšího střelce Zugu se vařila, na trestné lavici skutečně vypouštěl páru,“ líčil Blick. Po výhře Zugu 4:2 byl nejoslavovanějším hráčem z party vítězů.

Den poté ve vyhecované řeži s šampiony z Curychu si v celku soupeře nadělal další „kamarády“. Třeba hned při první buly, kdy testoval stabilitu Chrise Baltisbergera a rozhodčí museli uklidňovat emotivní situaci. V prostřední části pak Čech trefil zezadu nohu Santtu Kinnunena a po odpískání zákroku dělal, že si provinění absolutně není vědom. Protestoval a dostal dva tresty najednou. Zug následně inkasoval. „Zdá se, že 1,90 metru vysoká a 97 kilová skříň z Pardubic potřebuje emoce, aby se dostala do provozní teploty. V krvi má benzin,“ napsal reportér Blicku o rodákovi z východních Čech.

Kouč Dan Tangnes na to téma dostal po prohře 4:5 otázku.

Jak vnímáte Voženílka? „Potřebujeme ho na ledě. Momentálně hraje neuvěřitelný hokej, a čím víc ho budeme mít na ledě, tím lépe. Ale musí umět všechno lépe vyvážit,“ reagoval norský kouč. Každopádně českého divočáka bere jako fantastickou akvizici. „Hráč s povahou jako on bude vždy posouvat limity. Někdy sice překročí hranici, ale dost často z toho budeme těžit a přinese to týmu velká vítězství. Samozřejmě si s ním o tom všem promluvíme.“

Voženílka naštvaly některé verdikty arbitrů, s nimiž nesouhlasil, a když o různých pohledech na posouzení situací po duelu promlouval na kameru, radši se muže s mikrofonem v ruce optal: „A můžou se tady v lize hodnotit rozhodčí?“ Nakonec ale nebyl ostrý útočný, jen sdělil svůj názor. Blick připomíná Voženílkovu víkendovou bilanci, která vše vyřčené podtrhuje. Pět dvouminutových trestů, dva góly a dvě asistence. „Kdekoli se muž s odvážným pohledem a bradkou objeví, vždy se něco děje,“ popisuje Blick něco, co doma dávno známe.

Z českých nováčků ve švýcarské nejvyšší soutěži se velmi dobře daří i Filipu Zadinovi, jenž v trikotu Davosu zapisuje téměř bod na zápas a s osmi trefami patří mezi tři nejlepší kanonýry NL.

Bodování švýcarské NL

1. Teemu Hartikainen (Ženeva) 17 (10+7)

2. Daniel Voženílek (Zug) 17 (9+8)

3. Austin Czarnik (Bern) 17 (3+4)

4. Jan Kovář (Zug) 16 (4+12)

5. Marco Lehmann (Bern) 15 (8+7)

6. Antti Suomela (Lausanne) 14 (5+9)

7. Jesse Virtanen (Ambri-Piotta) 14 (3+11)

8. Adam Tambelini (Davos) 13 (7+6)

9. Malte Strömwall (Rapperswil-Jona) 13 (7+6)

10. Nicklas Jensen (Rapperswil-Jona) 13 (6+7)

….

14. Filip Zadina (Davos) 12 (8+4)

26. Dominik Kubalíl (Ambri-Piotta) 10 (7+3)

55. Michael Špaček (Ženeva) 8 (0+8)

100. Matěj Stránský (Davos) 5 (3+2)