Buldok Voženílek: dominance i rekord. Jsem takový švýcarský nůž, říká

Sbalit tři malé děti, přesvědčit ženu a hurá za dobrodružstvím. Nic moc jednoduchého. Hlavu zaměstnávají rodinné starosti, strach z aklimatizace v neznámém prostředí. A do toho se máte prosazovat, v hvězdami našlapané National League dělat výsledkový rozdíl.

„Manželka by nejradši zůstala v Třinci,“ přiblížil Voženílek náročnou misi, na níž se mu hokejově tuze daří, herně prospívá a dominuje. „Největší skok je přesun pro nejstaršího syna. Je mu šest let a šel do první třídy, na švýcarskou školu, učí se německy. Má to nejnáročnější.“

Na tátu může být právem pyšný. Příznačným energickým stylem si v zemi helvetského kříže buduje jméno, dosud se nezapsal do statistik v jediném případě. S Američanem Austinem Czarnikem z Bernu, který po celou kariéru pendloval mezi AHL a NHL, sdílí prvenství v bodových závodech. Solidní počin na hráče, kterého kdysi vyhodily z týmu Pardubice.

Významnou roli při Voženílkově snovém entrée