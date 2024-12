Fribourg - Pardubice 2:3sn. Hvězdy popadaly, Will odkulhal. Spása Vomáčky

Nedávno zraněný Roman Červenka ve výpravě do Davosu, přesto ještě mimo sestavu. Do toho na marodce další mistr světa Jáchym Kondelík se zápalem plic a s virózou nově Jiří Smejkal. Kopa nepříjemností potkala Pardubice před prvním duelem na Spengler Cupu proti Fribourgu. A aby toho nebylo málo, v první třetině se vyfauloval kanonýr Martin Kaut, v půlce třetí části musel odstoupit gólman Roman Will, jenž se sotva dobelhal na střídačku… Nehledě na trable, Dynamo vstoupilo do prestižního podniku výhrou 3:2 po nájezdech a vysloužilo si páteční volno. Do akce půjde znovu až v sobotu odpoledne proti Oulu. Hodně i díky Tomáši Vomáčkovi, jenž v rozstřelu nepustil jediný gól. Za vítěze se trefil Lukáš Sedlák.