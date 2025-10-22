Rozjel se jako Gretzky. Benák v juniorce válí. Kouč farmy Wild ocenil, jak je tvárný
Po bodové explozi vyskočil do čela produktivity OHL. Adam Benák prožil výbornou sezonu v USHL, udělal dojem v kempu Minnesoty Wild. Nyní rozjel divokou show v kanadské juniorce. V premiéře za Brantford Bulldogs se uvedl mazáckým gólem s hokejkou mezi nohama á la Tomáš Hertl. K němu přihodil tři asistence. V osmi utkáních si připsal 19 bodů (4+15). Devět z nich posbíral v posledních třech utkáních. Plzeňského rodáka vyhlásili hvězdou týdne.
Skutečnost, že z Brantfordu pochází Wayne Gretzky, je čirá náhoda. Nicméně 18letý Adam Benák to roztáčí jako kdysi on. Uhranul všechny. Záběry jeho kousků se šíří po sítích jak virus. Tohle chcete vidět. Skórovat z brejku při oslabení holí prostrčenou za nohu? Troufalost, jakou se neodváží a ani nemůže si dovolit hned tak někdo. Plzeňský rodák to při svém debutu v jedné z nejprestižnějších rozvojových soutěží zkrátka udělal. Povedlo se.
Ukazuje, že může být hodně dobrý. Dokola se mluví a píše o jeho výškovém deficitu (173 centimetrů). Benák však potvrzuje, jaký talent v něm dřímá. Zahrnují ho chválou, obdivem, superlativy. Někde možná blednou závistí.
Rychlonohý centr vládne všem, byť jeho tým sehrál o tři nebo i pět zápasů míň než konkurenti. Ale ve víkendovém dvojzápase vyklepnul Brampton 7:3 a 9:3. Benák v každém z nich přispěl třemi body. Nastupuje v centru první lajny Bulldogs. Jako hráč draftovaný ve čtvrtém kole ze 102. místa přeskočil Jakea O´Briena, jehož si letos vybral Seattle z osmé pozice.
O Benákově potenciálu se mluví několik let, V 16 letech hrál za Plzeň extraligu, teď září v Kanadě. Zatím může být šťastný. V týmu má vedle sebe dva krajany. S obráncem Adamem Jiříčkem, který patří St. Louis a s nímž se zná z Plzně od dvanácti let, bydlí u stejné rodiny. Vladimír Dravecký žije hned vedle. Všichni tři se potkávali v juniorských výběrech.
Bulldogs si vybrali Benáka v letním draftu cizinců jako celkovou dvojku. Sezonu předtím byl nejlepším hráčem Youngstownu v USHL, po 56 zápasech vykázal 59 bodů (17+42). Byl zvolen do týmu nováčků a druhé nejlepší šestky soutěže. V srpnovém Hlinka Gretzky Cupu získal loni a předloni stříbrnou medaili. OHL znamená další posun. V Brantfordu teprve začíná, záleží, jak se bude sezona vyvíjet. Ovšem není vyloučeno, že už brzy okusí taky AHL.
Greg Cronin byl poslední dvě sezony hlavním koučem Anaheimu v NHL. V létě skončil a od nové sezony vede farmu Minnesoty v Iowě. Pro Benáka měl jen slova uznání. „Byl skvělý. Od někoho čekáte, že bude dominovat, a on to nedělá. Naopak jiní vás překvapí. A on byl fakt výborný,“ pravil před měsícem po turnaji talentů.
V zámoří si chválí Benáka jako playmakera, oceňují jeho přehled a tvořivost. Postavou úplně neodpovídá současnému trendu, ale jednou se možná ukáže, jaká krádež se Minnesotě povedla. „Je to tichý kluk, ale pozorně naslouchá všemu, co mu řeknete. Snaží se to přenést do své hry. Líbí se mi, jak je tvárný, dá se dobře trénovat,“ řekl o něm ještě Cronin.
Ale nepředbíhejme. Stačí dodat, že bodování OHL z Evropanů vyhrál Rakušan Marco Rossi v sezoně 2019/20 a z Čechů byl nejvýš Jan Bulis na osmém místě před 29 lety. Na podobné úvahy je ještě brzy.
Lídři bodování OHL
Hráč
Tým
Post
Zápasy
Body
Adam Benák
Brantford
ú
8
19 (5+14)
Nikita Klepov
Saginaw
ú
11
18 (8+10)
Tristan Delisle
Owen Sound
ú
12
18 (5+13)
Jake O’Brien
Brantford
ú
8
17 (6+11)
Carson Woodall
Windsor
ú
13
17 (0+17)
Další Češi
Vladimír Dravecký
Brantford
o
8
12 (4+8)
Adam Novotný
Peterborough
ú
11
11 (6+5)
Jakub Fibigr
Brampton
o
8
10 (4+6)
Jakub Winkelhöfer
Sault Ste Marie
o
12
7 (2+5)
Adam Jiříček
Brantford
o
8
5 (2+3)