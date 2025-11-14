Miliony ve Finsku. V žebříčku nejlépe placených hráčů nechybí čtveřice Čechů
Platy hráčů. Téma, o němž se dá v zámořské NHL mluvit zcela otevřeně, ale v evropských soutěžích zůstává dál zahalené tajemstvím. Finský web Iltalehti.fi nyní na základě informací o daních přinesl pohled na nejvyšší platy v Liize za loňský kalendářní rok. V padesátce nejlépe placených hokejistů nechybí čtveřice Čechů, v čele se současnou oporou Třince Michalem Kovařčíkem. Celkovým králem je Američan Ryan Lasch, v přepočtu na české koruny si měl přijít na necelých osm milionů. Daněná data však nemusí přesně odpovídat hráčským platům.
V zámoří se platy hráčů transparentně zveřejňují, na starém kontinentu jde stále o tabu. Fanoušci i média proto hledají různé způsoby, jak zjistit, na kolik si hokejisté v daných soutěžích přijdou. Finský web Iltalehti.fi poskládal žebříček nejlépe placených hráčů za rok 2024 na základě daňových informací.
Podle nich si v roce 2024 vydělal z hráčů Liigy největší sumu Američan Ryan Lasch. Obě sezony zasahující do loňského kalendářního roku strávil v dresu Pelicans, tým z Lahti mu podle dostupných informací měl vyplatit 323 350 eur (v přepočtu do současného kurzu zhruba 7,82 milionu korun). Přes hranici tří set tisíc eur se vyšplhaly ještě platy Kanaďana Reida Gardinera (7,66 milionu) a Dána Olivera Lauridsena (7,28 milionu).
V žebříčku nejlépe placených hráčů nechybí ani Češi, byť dva z nich už ve Finsku nepůsobí. Michal Kovařčík, jenž rozdělil rok 2024 mezi Jukurit a Kärpät, skončil v žebříčku šestý. Podle informací finského serveru si přišel na 196 110 eur, tedy podle současného kurzu zhruba 4,75 milionu korun.
Vedle současného lídra Třince se do dvacítky nejlépe placených hráčů ligy vešli ještě obránci Martin Jandus (4,34 milionu) a Michal Jordán (4,15 milionu) a brankář Miroslav Svoboda (4,12 milionu). Zatímco první jmenovaný v aktuálním ročníku působí v extraligovém Kladně, Jordán se Svobodou zůstali na severu Evropy.
Z uvedených čísel je patrný znatelný nárůst financí
Při pohledu na zastoupení jednotlivých zemí v padesátce nejlépe placených hráčů, jsou Češi na třetím místě. Nejvíce je podle očekávání Finů (33), druzí jsou Švédi (6). Mezi nejvíce vydělávající hokejisty se dostali i tři Američané, tři Kanaďané a jeden Dán.
Zveřejněné informace však nemusí znamenat konečnou částku, na níž si hokejisté v lize přijdou. Hráči mají právo až polovinu příjmu vložit do hráčských fondů, z nichž můžou financovat přípravu a případně život po kariéře. Takové peníze se hráčům nedaní stejně jako například gáže pro agenty, která se většinou pohybuje okolo pěti procent platu.
Z uvedených čísel je ovšem patrný znatelný nárůst financí v lize oproti roku 2023. Tehdy se stal platovým králem Iiro Pakarinen z HIFK s daněnou sumou 264 900 eur (6,41 milionu korun). Vloni si zhruba o osm tisíc eur polepšil, ale v celkovém srovnání skončil až čtvrtý za triem cizinců. Zajímavé je, že z něj už v Liize působí pouze Lauridsen. Lasch zamířil v létě do norské ligy a Gardiner nastupuje ve Švédsku.
Mezi finskými boháči z loňského roku mimochodem figurují i další současní extraligoví hokejisté vedle Janduse s Kovařčíkem. Mezi padesátku nejlépe placených hráčů se dostal hradecký zadák Tommi Kivistö a brankář Niclas Westerholm. O severského gólmana přitom letos dlouho nebyl zájem. Na měsíční výpomoc se zastavil v Mladé Boleslavi a nyní na stejně dlouhou dobu zaskakuje v Českých Budějovicích.
Největší výdělky ve finské Liize za rok 2024
1. Ryan Lasch (USA, Pelicans) – 323 350 € (7 825 070 Kč)
2. Reid Gardiner (CAN, JYP/Kärpät) – 316 435 € (7 657 727 Kč)
3. Oliver Lauridsen (DEN, TPS) – 300 862 € (7 280 860 Kč)
4. Iiro Pakarinen (FIN, HIFK) – 272 576 € (6 596 339 Kč)
5. Niklas Rubin (SWE, Ässät) – 247 620 € (5 992 404 Kč)
6. Michal Kovařčík (CZE, Jukurit/Kärpät) – 196 110 € (4 745 862 Kč)
7. Ben Tardif (CAN, KooKoo/Kärpät) – 195 609 € (4 733 737 Kč)
8. Lars Bryggman (SWE, Pelicans) – 193 384 € (4 679 892 Kč)
9. Petrus Palmu (FIN, TPS/HIFK) – 192 921 € (4 668 688 Kč)
10. Ilari Melart (FIN, HIFK) – 190 563 € (4 611 624 Kč)
…
12. Martin Jandus (CZE, Kärpät) – 179 425 € (4 342 085 Kč)
16. Michal Jordán (CZE, Pelicans) – 171 386 € (4 147 541 Kč)
17. Miroslav Svoboda (CZE, Sport) – 170 230 € (4 119 566 Kč)
19. Tommi Kivistö (FIN, Kärpät) – 157 886 € (3 820 841 Kč)
23. Niclas Westerholm (FIN, Kärpät) – 150 485 € (3 641 737 Kč)
- částky jsou přepočítány podle aktuálního kurzu k 13. 11. 2025