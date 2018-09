Hadamczik se netrefil. Málem pozval Slováka do české reprezentace

Sedmnáctiletý bek si s kiksem, který způsobil Alois Hadamczik, docela užil. „Nejdřív jsem to vůbec nevěděl. Dozvěděl jsem se to v kabině, kluci si ze mě dělali srandu, že si můžu vybrat, kde budu hrát. Ať řeknu, jestli za Slovensko, nebo za Česko. Rýpl si i trenér, všichni si to moc užili,“ vykládal pobaveně.

Z pohledu vedení české osmnáctky to už taková sranda není. Je to spíš ostuda, že trenér nemá přehled o hráčích, které má k dispozici. O to trapněji celá situace vyznívá z pohledu, že Gajdoš reprezentoval Slovensko na posledním Hlinka Gretzky Cupu, kde nastoupil i proti Hadamczikově výběru. „V Kanadě jsme bydleli na stejném hotelu jako Češi, tak jsem byl třeba někomu třeba povědomý,“ usmál se slovenský obránce.

Soupiska hráčů českého národního týmu do osmnácti let, kterou nominoval trenér Alois Hadamczik • Foto Český hokej

Ze slovenského svazu mu prý nikdo poplašeně do teď nevolal, jestli se náhodou něco neděje. „Stala se asi nějaká chyba, dlouho hraju v Česku, může to být třeba tím. Celkově mě to docela dost pobavilo. A když to vezmu pozitivně, vlastně je dobře, že si někdo všiml, jak hraju,“ bavil se František Gajdoš.

„Ano, stala se chyba, ale děkuju za upozornění, nominaci změníme,“ uvedl za reprezentační úsek do 18 let manažer Petr Studnička.