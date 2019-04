Švýcarsko - Česko 2:8. Osmnáctka rozstřílela soupeře. Hattrick dal Lang | iSport.cz

Česká reprezentace do osmnácti let odčinila šokující čtvrteční porážku s Běloruskem a rozstřílela Švýcarsko 8:2. Soupeře zároveň přestřílela 59:43, hattrick vstřelil útočník Martin Lang. Na mistrovství světa tak výběr trenéra Aloise Hadamczika vybojoval první tři body, které mu mohou výrazně přiblížit postup do čtvrtfinále.