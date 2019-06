Hadamczik skončil u hokejové osmnáctky, nahradil ho Beran | iSport.cz

"Na květnovém výkonném výboru byl na návrh nového svazového šéftrenéra Filipa Pešána schválen trenér a manažer osmnáctky, protože tu už čeká první akce. Celý realizační tým bude výkonný výbor projednávat na dalším zasedání," řekl tiskový mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund.

Osmnáctku čeká první kemp v nové sezoně od 22. do 27. června v Rokycanech a s Beranem tam bude jako asistent Milan Plodek, manažerem týmu je Petr Studnička. Šestačtyřicetiletý Beran vedl ročník 2002 už v předešlé sezoně ve výběru do 16 let, v extralize působil jako asistent v Kometě Brno a Pardubicích. "Beran vedl úspěšně sedmnáctku a vyhrál (v únoru) turnaj na Evropském zimním olympijském festivalu mládeže v Sarajevu," podotkl Zikmund.

Šestašedesátiletý Hadamczik vedl v minulosti i juniorskou a seniorskou reprezentaci. S ní v roce 2006 vybojoval bronzovou medaili na olympijských hrách v Turíně a stříbro na mistrovství světa. Ze světových šampionátů přivezl s českým týmem ještě dva bronzy v letech 2011 a 2012. Od národního mužstva odešel v únoru 2014 po olympijských hrách v Soči, kde čeští hokejisté obsadili šesté místo.

K trénování se Hadamczik vrátil loni po více než dvou letech, naposledy vedl Kometu Brno, v níž skončil v únoru 2016. Za sebou má také působení v Třinci, Vítkovicích a pražské Spartě. Reprezentační dvacítku dovedl na MS v roce 2005 k bronzu.