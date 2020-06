Už velí Mlejnek. Dvacítka maká na kempu, hráči si odskakují na maturity | iSport.cz

K dispozici má to nejlepší, co chtěl. Jen tři hráči se novému šéfovi české dvacítky Karlu Mlejnkovi ze zdravotních důvodů omluvili z účasti na soustředění v Rokycanech. „Mám radost, že kluci měli zájem a rádi přijeli,“ přiznává kouč.

Dvakrát denně trénink na ledě, posilovna, suchá příprava. Takový mají hráči program na prvním kempu pod novým trenérem. „Na ledě jsem nebyl docela dlouho. Zpočátku jsme mohli trénovat jen po malých skupinkách kvůli všem těm opatřením. Teď jsme se mohli sejít jako celý nároďák, což je paráda,“ raduje se Pavel Novák, jedna z hlavních ofenzivních zbraní týmu. Ten je rozdělen na dvě poloviny, které se na tréninkových jednotkách střídají, aby nebyla mezi mantinely tlačenice.

S fyzickým stavem a připraveností svých nových svěřenců je Mlejnek spokojený. Nikdo nedostal befelem permanentku v tvarohárně nebo vajíčka dvakrát týdně. „Kluci makají, přišli dobře připravení. Někteří chodili na led pořád, jiní občas, pár výjimek nebylo na ledě vůbec,“ říká Mlejnek.

Realizační tým U20 Hlavní kouč: Karel Mlejnek Asistenti: Pavel Trnka a David Bruk Trenér brankářů: Martin Láska

Poslední dvě sezony působil jako asistent kouče Miloše Říhy u seniorské reprezentace, zároveň pracoval jako hlavní trenér prvoligového Sokolova. Předtím dva roky sbíral zkušenosti jako pravá ruka Filipa Pešána v Liberci. „Jsem vděčný za možnost být dva ročníky u národního týmu. Byl to závazek a obrovská zkušenost,“ popisuje 43letý trenér, který si vybral jako asistenty Davida Bruka a Pavla Trnku. Bývalý zadák s více než 400 starty v NHL už u dvacítek působil, dva ročníky byl pobočníkem Miroslava Přerosta. Bruk strávil u mládeže v různých pozicích přes deset let.

Někteří hráči museli na den mužstvo opustit. Důvod byl stejný: maturitní zkouška. „Oceňuju, že i když maturují, tak neváhali a přijeli na kemp. Všichni víme, jak nám před maturitou bylo. Asi tři kluci to už zvládli, pogratulovali jsme jim a přivítali je do dospělosti,“ usmívá se Mlejnek. Jako poslední zvládl úspěšně završit studium střední školy brankář Lukáš Pařík.

Právě gólmani by měli být největší zbraní týmu. Paříka si loni v draftu vybralo Los Angeles, letos by měli přijít na řadu Nick Malík a Jan Bednář. „Na kemp jsem se hrozně těšil. Ve Varech zatím netrénujeme na ledě, takže je to příjemné zpestření. Bez ledu jsem byl skoro dva měsíce, už mi to chybělo. Trénovat v partě kluků je navíc mnohem lepší než se připravovat sám,“ přiznává Bednář, který právě v Rokycanech vyrostl.

Během prázdnin měla dvacítka absolvovat soustředění ve Finsku, to se však neuskuteční. Místo toho český hokejový svaz jedná se Slovenskem a Švýcarskem o sehrání několika přípravných utkání. Na konci srpna by se pak měl v Česku uskutečnit turnaj čtyř zemí. Mistrovství světa je na programu na přelomu prosince a ledna v kanadském Edmontonu a Red Deeru.

15 Před tolika lety naposledy získala česká dvacítka medaili na juniorském MS – v americkém Grand Forks v roce 2005 brala bronz. Tým vedli trenéři Alois Hadamczik a Mojmír Trličík.

O konkrétních cílech ale Mlejnek zatím mluvit nechce. „V téhle fázi zatím vůbec na mistrovství světa nekoukám, je to ještě hodně daleko. Mým cílem je, abychom byli pro každého velmi nepříjemným soupeřem. Abychom byli sebevědomí, ale zároveň pokorní.“

Výhodou je, že rovných deset hráčů má zkušenost z minulého juniorského šampionátu v Česku. „Musíme být organizovaní, mít jasná pravidla. Musíme šlapat po klukách v defenzivě, když nemáme puk na holi. Když ho máme, taky máme nějaká pravidla, ale pak přichází situace, které namalovat nejdou, a už je to na hráčích samotných, jak to vyřeší na ledě. Kluci dobře vnímají současné české ikony Pastrňáka nebo Voráčka. Chtějí od nich odkoukat kreativitu ve hře, na které jsou postaveny principy naší české hry. My to v nich musíme rozvíjet,“ dodává kouč.

BRANKÁŘI

Pařík (Spokane/WHL),

Malík (Sault Ste. Marie/OHL),

Bednář (K. Vary),

Škorpík (Sparta),

Suchánek (Frýdek-Místek).

V posledních letech jsou maskovaní muži dominantou české hokejové školy. Jsou důvodem, proč byli junioři schopni přetlačit i herně odskočené favority. Stačí vzpomenout na výkony Josefa Kořenáře ve čtvrtfinále proti Finsku v roce 2018 nebo Lukáše Dostála proti Rusku na začátku ledna. Oporami současného výběru by měli být Lukáš Pařík s Janem Bednářem. Ten už druhý rok o svých kvalitách přesvědčuje v extralize, Pařík má za sebou solidní ročník v zámoří. A mimo jiné už patří Los Angeles, které si ho vybralo ve 3. kole loňského draftu. Velkou kvalitu má i Nick Malík.

OBRANA

Haš (Guelph/OHL),

Kubíček (Seattle/WHL),

Kučeřík (Saskatoon/WHL),

Svozil (Kometa),

Klikorka (Ml. Boleslav),

Kremláček (Plzeň),

Jiříček (Plzeň),

Suhrada (Zlín),

Krutil (Sparta),

Poizl (Litoměřice).

Jeho jméno si zapamatujte. Pro nadcházející ročníky se stane stálicí juniorské reprezentace. Řeč je o Stanislavu Svozilovi, zázraku z Komety. Jediný způsob, jak poznat, že je někdy až o tři roky mladší než jeho spoluhráči, je „košík“ místo helmy s plexisklem. V 17 letech si na ledě totiž počíná velmi jistě. Byl by hřích nevyužít jeho kvalit už nyní a obranu okolo něj nepostavit. Velkou výhodou je i to, že do dalšího cyklu pokračuje i čtveřice Martin Haš, Karel Klikorka, Šimon Kubíček a Radek Kučeřík, která už zná atmosféru šampionátu a nebude se muset s velkým jevištěm dlouho srovnávat.

ÚTOK

Myšák (Hamilton/OHL),

Pytlík (Soo/OHL),

Teplý (Winnipeg/WHL),

Novák (Kelowna/WHL),

Peterek (Kelowna/WHL),

Lang (Moose Jaw/WHL),

Koffer (Prince George/WHL),

Toman (Swift Current/WHL),

Raška (Rimouski/QMJHL),

Barinka (Halifax/QMJHL),

Pšenička (Waterloo/USHL),

Mužík (Lulea/Švéd.),

Vitouch (Sparta),

Najman (Liberec),

Přikryl (Plzeň),

Malát (Plzeň),

Beránek (Č. Budějovice),

Chlubna (Jihlava),

Jindra (Litoměřice).

Do ofenzivního složení ještě rázně promluví formát soutěží v zámoří. Jestli se NHL rozjede, posune se začátek následující sezony o několik měsíců. V tuto chvíli není jasné, jakým způsobem by to ovlivnilo juniorské soutěže nebo farmy. A pak je tu draft. Je šance, že například Jan Myšák by mohl být vybrán už v prvním kole. Vysoko by mělo být vyřčeno i jméno Jaromíra Pytlíka. Jenže znovu vyvstává otázka, kdy se do nových organizací zapojí… V každém případě by se o bodovou produkci dvacítky měli starat hlavně oni dva, společně s Michalem Teplým či Pavlem Novákem.