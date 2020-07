Myšák: Dost jsem se naučil. Zmínil i Trpišovského, co mu radil Šlégr? | iSport.cz

Česká reprezentace do 18 let si na mistrovství světa poradila s Finy a zajistila si postup do čtvrtfinále • IIHF.com

Už není vyplašený zajíc. Jan Myšák je pořád hodně mladý, osmnáct let je mu teprve měsíc. Ale rychle poznáte, jak je otřískaný tlakem i zklamáním. V Litvínově hrál extraligu, už má za sebou i MS do 20 let, konec sezony trávil v kanadské juniorce v týmu Hamilton Bulldogs. Taky ovšem poznal neúspěch, a pracuje s ním. „Byl to turnaj úplně na hovno. Nevyšel nám, nevyšel ani mně, můj výkon byl úplně šílenej,'' tvrdě hodnotí rok starou akci, kde měl táhnout osmnáctku na Hlinka Gretzky Cupu.

Reprezentační dvacítka se od neděle připravuje v Brně. Od pátku tréninky končí, konečně si mladí hráči i zahrají zápasy, do pondělí je čekají tři bitvy se Slovenskem. „Čtyři měsíce jsme nehráli, chybělo mi to," vypálí hned útočník Jan Myšák. „Dokonce jsem si pouštěl i pár celých zápasů NHL. Těšíme se hrozně. Už jen hrát mezi sebou na tréninku je nádhera," užívá si kemp na jihu Moravy.

Když jste hledal zápasy NHL, pouštěl jste si nějaké legendární bitvy o Stanley Cup?

„Ne, nic konkrétního, jen co jsem našel na youtube. Pustil jsem si i něco z posledního Světového poháru."

Takže spíš na atmosféru? Otevřel jste lednici, aby byla zima, a šel sledovat hokej...

„Jo, a do ruky si vzal k tomu ionťák, ať je to úplně ono." (rozesměje se)

Když vás Litvínov představoval na tiskové konferenci před dvěma lety jako svoji tvář, bylo vám čerstvých 16 let. Poznal jste tlak, vysoké nároky, srovnávání. Dala vám tahle doba něco?

„Je mi pořád teprve osmnáct, ale když se ohlédnu zpátky, naučil jsem se strašně moc věcí. Nemyslím teď jen ty vyloženě hokejové, ale poznal jsem toho i dost kolem, média, právě ten tlak, situaci, kdy se nedaří. Pořád se toho musím hodně učit, v osmnácti zkušenosti potřebujete nabrat, ale už něco o hokeji vím."

Tak schválně, co s vámi dělalo, když jste viděl, jak se váš start v extralize porovnával s Jaromírem Jágrem nebo Robertem Reichlem? V kolika hráli oni první zápas, kdy dali první gól, kdy vy...

„Když jsem měl jeden z prvních mítinků u Jirky Šlégra po podpisu smlouvy, tak mi hned říkal, ať se snažím tyhle věci zase vypouštět, neřešit je. Bavili jsme se, že tohle je kolikrát problém a podobná srovnávání mladé hráče složí. Nějak jsem se s tím snažil pracovat."

A je to v šestnácti lehké?

„Není, vůbec není. (usměje se) Ale snažil jsem se s tím nějak popasovat. Zase je to zkušenost, která mě posunula."

V zákulisí byly hodně slyšet hlasy, že byste potřeboval zkusit Ameriku, rychlejší hokej, pořádný cvrkot. Posunul vás i tenhle odchod v poslední sezoně?

„Byl jsem tam jen dva měsíce, ale jo, beru to tak. Bavil jsem se s hodně týmy za mořem a přesně tohle jsem slyšel taky, že mi jenom pomůže, když si zkusím juniorku. Vidím to pozitivně, tohle je rozhodnutí, kterého nelituju. Za mořem je menší hřiště, hrajete proti juniorům, kde každý jede jak mašina. V extralize máte zkušené chlapy, kteří si počkají, odhadnou, co se stane. V našem věku to nejde, tam je to jízda, takže tady byl rozdíl opravdu velký."

Bylo vidět, třeba před rokem na Hlinka Gretzky Cupu, že tenhle hokej nemáte pod kůži? Pamatuji si, že jsme si říkali, kde je Jan Myšák.

„Jen to řekněte na plnou pusu."

Byl to špatný turnaj.

„Byl to turnaj úplně na hovno. Nevyšel nám, nevyšel ani mně, můj výkon byl úplně šílenej. Byla to velká škola. Ohromně jsem se z toho turnaje poučil. Díky tomu jsem ale taky udělal kroky dopředu, dostal se na dvacítky, jel na mistrovství. Měl jsem pak hrozný hlad a nechtěl zažít už takovou hanbu."

Pak se dá říct, jestli není nesmysl klasická sportovní fráze, že hodíte neúspěch za hlavu. Není lepší si z něj vyhrábnout, proč se průšvih přihodil, najít chybu a pracovat na ní?

„Tak to je, souhlasím. Tohle říká i trenér Trpišovský z fotbalové Slavie, že je zbytečný zapomínat na blbý zápasy. Je lepší se z chyb poučit a jít dál s tím, že příště chyby budete eliminovat. Přesně takhle se k tomu stavím."

A jste připravený, že se od vás vlastně pořád už bude jenom něco čekat? Teď třeba, že už dovedete být lídrem dvacítky.

„Je to možný. (usměje se) Ale nejdůležitější je, co si nastavím v hlavě sám, jak ke každému zápasu přistoupím. Lidi si to mohou myslet, já se hlavně budu snažit podávat stabilní výkony, co nejlepší, které dovedu. Už nechci předvádět to, co mě položilo na Hlinkovi, to znamená, že vás očekávání dostane do průseru."

Je výhoda, že jste jedno MS dvacítek už zažil?

„Jo, tohle je přesně zase výborná zkušenost, která se počítá. Ve světě je to pořád blbý kolem koronaviru, ale doufám, že šampionát bude."

Zatím to vypadá, že všechno kolem startu juniorských lig v zámoří je docela v mlze. Máte nějaké aktuální zprávy, jestli soutěže začnou a kdy?

„Nemám, nic nového nevím. Před měsícem jsem dostal zprávu z týmu, jak to vypadá. Ale pořád netušíme, co bude."