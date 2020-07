Svozil zpátky na ledě: Návrat bolel. Vybrali ho v draftu, zůstane v Kometě? | iSport.cz

Do závěrečné nominace posledního MS dvacítek se Stanislav Svozil nedostal, ale v příštích třech letech by měl patřit k oporám • Pavel Mazáč (Sport)

Zaujme vás tak nějak automaticky. Není to jen nízkým věkem v občance, ale i talentem a vyrovnaností. Stanislavu Svozilovi je sedmnáct let. V českém hokejovém prostředí, kde obránce schopné hrát mezi dospělými v takhle mladém věku vyjmenujete během sekundy, působí doslova jako zjevení. Příští roky by z jeho talentu měla profitovat i reprezentace do dvaceti let. Minimálně tři následující šampionáty by se bez talentu z Brna neměly obejít.

Poznáte jen podle košíku na helmě, že se Stanislav Svozil věkem liší. Na ledě to jinak nemáte šanci rozeznat. Rozdíl není ani v postavě, ani v hokejovém umu. Takový talent mezi českými zadáky dlouho nebyl. Zatímco v posledních letech se tuzemská výchova nadějí může chlácholit alespoň jmény jako Pastrňák, Vrána, Nečas nebo Chytil, mezi obránci už je to slabší. Tam ční jen jméno Filipa Hronka. Jinak ticho po pěšině. Až Svozil vletěl v šestnácti letech v dresu Komety do extraligy a hned si právem získal pozornost.

Odehrál jednačtyřicet duelů a mimochodem se stal nejmladším střelcem v historii nejvyšší soutěže. „Nevnímám to. Tak jsem dal jeden gól. Jasně, byl jsem rád, že jsem ho dal, ale v ten moment mě daleko více zajímala výhra než překonání rekordu. To, že jsme tehdy v Olomouci získali tři body, bylo pro mě mnohem cennější. Ten rekord, když to řeknu upřímně, je mi vlastně trochu jedno,“ řekl mladík po tréninku juniorské reprezentace na červnovém kempu v Rokycanech.

Svozil v sezoně 2019/20 41 zápasů 2 branky 3 asistence

Celé jeho vyjadřování působí podobně, jako když ho vidíte na ledě. Vyzrále. Máte pocit, že mu nemůže být jen sedmnáct. Rozvážně volí slova a rychle si uvědomíte, že tenhle nováček to má v hlavě velice dobře srovnané. „Mám to nastavené tak, že se soustředím jen na to, co můžu udělat tady a teď,“ popsal.

Pro nejbližší velké akce české dvacítky počítejte, že se obrana bude točit okolo něj. Byl by hřích nesnažit se takový talent využít. I když nejdříve je třeba se znovu dostat do provozní teploty. „Návrat bolel hodně. Je to vidět i na ledě, kde je to pro mě pořád hodně těžké. Nejsem na to zvyklý a teprve se do toho dostávám. Pan trenér Mlejnek si ze mě dělal srandu, že je vidět, že jsem fyzicky trochu zavařený, takže mě Martin Haš (parťák z obrany) na ledě musí teď dost hlídat,“ smál se rodák z Přerova.

Pro vývoj mladých nadějí byla stopka pravděpodobně tím nejhorším, co se mohlo stát. Nejenže oproti starším hráčům ještě tak dobře nevědí, jak se rychle vrátit do nejlepší formy, ale hlavně načasování celé pauzy bylo zrádné. „Je to pravda, celá liga se zastavila přesně před play off. Přesně před obdobím, kvůli kterému se hokej hraje. Zrušilo se také mistrovství světa do osmnácti let v USA. Ale není to jen o mně, pro všechny mladé hráče to bylo hodně rozpačité období,“ potvrzuje obranný klenot. „Ale nedá se nic dělat, zdraví je na prvním místě,“ dodal vzápětí.

Enormní potenciál v něm vidí i zámořští skauti. Na konci června byl mladík vybrán jako celkově patnáctý v draftu CHL. To je obdoba klasického draftu, jen pro kanadské juniorky. U brněnského beka se to zdá jako střelba od boku, protože dveře do dospělého hokeje rozevřel excelentně, a proto se neočekává, že by mířil za moře, kde jeho práva získal tým Regina Pats z Western Hockey League. Ale co kdyby.

Jeho vývoj bude s největší pravděpodobností pokračovat v Kometě. Jako nadějné se může jevit, že tam mají v posledních letech zkušenosti s přechodem mladých juniorů mezi hráče nejvyšší šarže. Martin Nečas a Libor Hájek jsou toho krásným příkladem. Oba hrají v NHL, a pokud by stejný vývoj nabrala kariéra nejmladšího člena brněnské kabiny, nezlobil by se asi nikdo.

Ale to je daleko. Pro Svozila určitě. On se řídí tím, co je teď a tady. A je to dobře, nic víc se stejně ovlivnit nedá.

Češi na draftu CHL 2. Jan Bednář brankář Acadie-Bathurst/QMJHL 6. Martin Ryšavý útočník Moose Jaw/WHL 9. Tomáš Suchánek brankář Tri-City/WHL 15. Stanislav Svozil obránce Regina/WHL 24. Michael Krutil obránce Kelowna/WHL 25. Stanislav Vrhel útočník Barrie/OHL 35. Jakub Brabenec útočník Charlettetown/QMJHL 36. Jonáš Peterek útočník Calgary/WHL 49. Pavel Čajan brankář Kitchener/OHL 54. David Jiříček obránce Spokane/WHL 83. Jan Hampl obránce Saint John/QMJHL 95. Matouš Menšík útočník Charlettetown/QMJHL

