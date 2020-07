Natěšení mladíci vlétnou na Slováky. Nadupaná dvacítka maká v Brně | iSport.cz

Do závěrečné nominace posledního MS dvacítek se Stanislav Svozil nedostal, ale v příštích třech letech by měl patřit k oporám • Pavel Mazáč (Sport)

Konečně, sice pořád bez lidí, ale první hokejový zápas v Česku se po dlouhé pauze blíží. Pandemie zastavila extraligu před víc jak čtyřmi měsíci. Teď se půjde zase do akce. V Brně si to rozdá nová dvacítka, kterou staví trenér Karel Mlejnek, se Slovenskem. Jízdní řád? Pátek až pondělí, tři zápasy. Kolem šatny cítíte až vánoční atmosféru. Hodně těšení, očekávání. Už se jen nemluví, něco se děje.

„Čtyři měsíce jsme nehráli. Chybělo mi to hodně, dokonce jsem se dostal do fáze, že jsem si pouštěl nějaká celá utkání z NHL a ze Světového poháru. Hrozně se těšíme, už když hrajeme proti sobě na tréninku, je to nádhera. Chybělo nám to,“ upřímně vypráví útočník Jan Myšák. Sednete na gauč a pomalu otevíráte lednici, aby na vás dýchla aspoň trochu zima, dorazila atmosféra... „Přesně, do ruky si vezmete ještě ionťák, ať je to úplně ono. A pustíte si hokej,“ rozesmál se.

Za normálních okolností by už teď věděl, jak dopadl na draftu, komu v NHL jeho práva patří a jakou mu jeho klub za mořem nastaví cestu. Teď klasický scénář padá. Draft přijde na řadu až 6. října. Teď se jen těší na hokej, další věci neřeší.

Ten samý případ jsou i Jaroslav Pytlík, Pavel Novák nebo brankář Jan Bednář. Karel Mlejnek má v kabině nadupanou sestavu, aktuálně nejlepší, jakou může dát Česko v kategorii do 20 let dohromady. Nechybí ani o rok mladší Stanislav Svozil, plus starší borci Michal Teplý a Lukáš Pařík, kteří si už draftem prošli. Tahle parta si to třikrát rozdá se Slovenskem.

Čert ví, co bude dál

A co dál? Sledujte útvary z kávové sedliny, nebo studujte křišťálovou kouli. Mistrovství světa se má hrát na přelomu roku v Edmontonu, kde se teď chystá i dohrávka NHL. Ale těžko hádat, co koronavirus způsobí, až se zase ochladí, jestli bude možné stáhnout mladíky z celého světa na pár týdnů do Kanady.

V tuhle chvíli měl být tým třeba ve finském Vierumäki, kde si to měl dvakrát rozdat se Švédy a dvakrát se Švýcary. Takhle vypadaly plány. Místo toho je v Brně. „V současné situaci je trojutkání se Slovenskem rozhodně plus,“ říká kouč Mlejnek. „Chceme, aby se ve hře objevovaly principy, na kterých pracujeme. Očekáváme, že hráči budou bojovat o nominaci na MS,“ těší se.

Na druhou stranu, taky žádné mistrovství být nemusí. Koronavirus pořád není pod kontrolou, možná se ještě nadechne a... Ročník 2001 přijde o svůj velký vrchol. Nahlas o tom nikdo nemluví, ale každý dobře ví, že nejde o ustřelenou teorii, když vidíte, jak nemoc zastavila celý svět na jaře, zabrzdila se NHL, odpískalo se MS dospělých i šampionát osmnáctek. Hokej neměl na vybranou, taky dostal stopu.

„Nenosím to v hlavě, mám jiný postoj a říkal jsem ho klukům v Rokycanech na soustředění, i teď v Brně. Chceme vyhrát příští zápas, připravit se na něj nejlépe, jak to půjde. Co přinesou dny další? Čert ví. Neovlivníte, co se stane,“ přibližuje svůj postoj kouč Mlejnek.

Takže tedy v pátek na Slováky! „Bylo by lepší tady mít fanoušky. Ale jsme rádi aspoň za to, že vůbec můžeme hrát, navíc je tady velikost hřiště NHL. Když se navíc podívám na tuhle menší halu, nevidím jako úplný problém, že tady nebudou lidi,“ říká Mlejnek.