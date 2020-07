Objev Jiříček: velký talent jako Svozil. Českému hokeji rostou obranné opory | iSport.cz

Mladý gólman Tomáš Suchánek v minulé sezoně přestoupil z Přerova do Třince • Pavel Mazáč (Sport)

Fakt nemá český hokej skvělé mladé beky? A co tihle dva? Věkově patří Stanislav Svozil (17) a David Jiříček (16) ještě do osmnáctky, ale už bravurně válí ve dvacítce. Oba v přípravných zápasech v Brně proti Slovensku skórovali, výrazní nebyli jen košíkem na obličeji. „David je podobný jako Svozil, jen s menšími zkušenostmi ze seniorského hokeje. Do budoucna může být jedním z výrazných hráčů,“ podotkl kouč Karel Mlejnek.

O Stanislavu Svozilovi už bylo napsáno dost, v Kometě roste před očima. O deset měsíců mladší David Jiříček byl dosud v Plzni víc schovaný. Ovšem schopnosti má podobné jako jeho brněnský kamarád. „David je výborný hráč. Je o krok dál než ostatní kluci v naší věkové kategorii. Přeju mu vše nejlepší,“ vzkázal Svozil parťákovi.

Na západě Čech nedávno prodloužil kontrakt o tři roky a sportovní manažer klubu Tomáš Vlasák prohlásil: „David je velký talent, kterého z mého pohledu máme na pozici obránce po dlouhé době. Je hodně mladý, proto čas na rozkoukání dostane. Věřím, že svou šanci chytne,“ přál si.

V extralize dosud naskočil Jiříček do čtyř zápasů, debut si odbyl na Spartě. Tehdy to byl jen štěk. Je jasné, že jeho minutáž bude brzy růst i mezi elitou. Nejspíš už na podzim. „Je sebevědomý, nebojí se něco udělat s kotoučem,“ uvedl trenér dvacítky Karel Mlejnek. Pozor, tomuto klukovi bude na konci listopadu teprve sedmnáct let. Už dnes však měří 190 centimetrů, parametry má špičkové.

Čeští junioři se i ve druhém ze tří přípravných utkání se Slovenskem radovali z vítězství, o vítěznou branku se postaral šestnáctiletý debutant David Jiříček







Ještě to chce zesílit, nabrat svalovou hmotu. „Na to, jak je velký, je i technicky zdatný,“ zdůraznil kouč národního týmu juniorů. Hokej má v krvi stejně jako Svozil. Nebojí se hrát konstruktivně dopředu, vymýšlet zajímavá řešení situací. Když Jiříček poprvé naskočil za dvacítku ve druhém duelu proti Slovensku, hned dal gól. Šťastný, tečovaný, ale platil. A bylo za ním jeho jméno. V minulém ročníku nasázel v juniorské extralize na ledě Mladé Boleslavi hattrick při výhře 4:1.

Ofenzivní choutky mívá i Svozil. Ukazuje už je také o level výš, v extralize za Brno. „Je o dva roky mladší než kluci, kteří aktuálně hrají ve dvacítce. Nebojí se, chce hrát, dobře čte vývoj na ledě, předvídá. Mluví se o něm právem,“ prohlásil Mlejnek o klenotu Komety.

Sedmnáctiletý talent se po testech na koronavirus zapojí ve čtvrtek do přípravy svého klubu, v němž má udělat další kroky kupředu. Leckdo tvrdí, že mu dospělý hokej vyhovuje víc než ulítaná juniorka. „Možná na tom něco je,“ připustil Mlejnek s tím, že se Svozil dokáže bleskově adaptovat na oba styly.

„Hlavně věřím, že to bude hráč, který všechno tohle naplní i dál a nepůjde o výstřel v jedné, dvou sezonách. Několikrát jsme se spolu bavili. Je to kluk, který chce a dobře ví, co chce, kudy se má ubírat,“ dodal nástupce Václava Varadi u juniorské reprezentace.